Für verstorbenen Freund? Das ist die traurige Botschaft hinter Rihannas Super Bowl-Outfit

Das Wichtigste in Kürze Rihanna feierte bei der Halbzeit-Show des Super Bowls 2023 ihr Bühnen-Comeback.

Die Sängerin trug bei dem Auftritt einen übergroßen Daunenmantel: Ein Kleidungsstück mit trauriger Botschaft.

Es handelt sich dabei um eine Hommage an Rihannas verstorbenen Freund und Modeikone André Leon Talley.

Superstar Rihanna performte die Halbzeitshow des 57. Super Bowls. Der Auftritt der Sängerin war spektakulär: Eine schwebende Plattform, ein leuchtendes Feuerwerk sowie unzählige Tänzer unterstützten das 13-Minuten lange Madley, bei dem Riri ihre größten Hits zum Besten gab. Auch das Outfit der Sängerin sorgte für viel Gesprächsstoff. Ganz in Rot gekleidet, zeichnete sich unter ihrem engen Overall deutlich ein Baby-Bauch ab. Doch damit nicht genug: Bei dem übergroßen Daunenmantel, den die 34-Jährige zusätzlich trug, handelte es sich um eine Hommage mit trauriger Geschichte.

Daunenmantel beim Super Bowl: Rihannas Hommage an verstorbenen Freund

Alle Augen wurden bei der eindrucksvollen Halbzeit-Show des Pop-Stars Rihannas auf den Bauch der 34-Jährigen gerichtet. Unter einem engen, knallroten Overall wird klar: Die 34-Jährige ist schwanger und erwartet mit ihrem Partner ASAP Rocky ihr zweites Kind. Erst beim zweiten Hinsehen wird das Outfit der Sängerin jedoch komplett. Ein farblich passender, übergroßer Daunenmantel, der bis zum Boden reicht, umhüllt Rihanna am Ende ihres Auftritts.

Es handelt sich dabei um ein Kleidungsstück mit tiefer emotionaler Bedeutung. Eine Hommage an Rihannas langjährigen Freund und Modeikone André Leon Talley. Der ehemalige Chefredakteur der bekannten Mode-Zeitschrift "Vogue" war im Januar 2022 im Alter von 73-Jahren verstorben. Die Todesursache soll ein Herzinfarkt gewesen sein.

Der sogenannte "Sleeping Bag Coat" (Deutsch: Schlafsack-Mantel) war das Markenzeichen des Modejournalisten gewesen. Kaum ein Foto gibt es von Talley zu finden, auf dem er das übergroße Kleidungsstück nicht trug.

Halbzeit-Show von Rihanna: Emotionale Momente beim Super Bowl 2023

Auf der schwebenden Plattform stehend, performte Rihanna in den roten Daunenmantel gehüllt ihren Hit "Umbrella". Es sind emotionale Momente, die die Zuschauer im State Farm Stadium erleben. Die Songzeilen, die die schwangere Sängerin während ihrer Hommage an André Leon Talley singt, gehen tief unter die Haut.

Auf der weiterhin existierenden Instagram-Seite der Modeikone wurden Bilder von Talley in seinem roten Daunenmantel sowie Aufnahmen von Rihanna während ihres Auftritts geteilt. Versehen wurde der Beitrag mit Lyrics aus "Umbrella". Übersetzt heißen diese: "Wenn die Sonne scheint, scheinen wir gemeinsam. Ich habe dir gesagt, dass ich für immer da bin, sagte, dass ich immer deine Freundin bleibe."

Super Bowl 2023: Rihanna lässt Baby-Bombe platzen

Am 13. Mai 2022 erblicke das erste Kind der 34-Jährigen in Los Angeles das Licht der Welt. Bei Rihannas Sohn handelt es sich um den ersten gemeinsamen Nachwuchs mit ihrem Partner ASAP Rocky. Das Paar geht seit dem Jahr 2020 gemeinsam durchs Leben.

Nun gibt es rund neun Monate später erneut erfreuliche Familien-News: Die erfolgreiche Unternehmerin erwartet erneut Nachwuchs und dieser dürfte gar nicht mehr so lange auf sich warten lassen! Unter dem engen Overall, den Riri bei ihrem Super Bowl Auftritt trug, zeichnete sich deutlich eine runde Baby-Kugel ab. Viel Raum für Spekulationen bliebt dabei nicht. Bereits kurz nach der Halbzeit-Show bestätigte ein Sprecher der Sängerin die Baby-News gegenüber den Magazinen "Rolling Stone" und "The Hollywood Reporter".