Geheimnisvoller Hinweis: Hat Kate in ihrem Video ein Ehe-Update versteckt?

Um Prinzessin Kate rankten sich lange Zeit Gerüchte: Wo ist sie nur hin? Immer mehr verschwand sie aus der Öffentlichkeit. Dann der Schock: Kate verkündete ihre Krebserkrankung. Jetzt meldete sich die Princess of Wales zurück, mit einem Update zu ihrer Gesundheit. Darin versteckt: Eine geheime Botschaft, wie es um ihre und Prinz Williams Ehe steht.

Prinzessin Kates Gesundheitsupdate: Zeit zum Aufatmen?

Wie schön! Kate, die Princess of Wales, meldet sich auf ihrem Instagram-Account mit guten Nachrichten zurück. Sie teilt ein Video mit privaten Aufnahmen von ihr und ihrer kleinen Familie, unterlegt mit einem Voice Over, in dem sie die letzten Monate zusammenfasst.

In den Aufnahmen fällt vor allem auf, wie innig sich William und Kate zeigen. Dass ihre Märchenhochzeit schon 13 Jahre zurückliegt und die zwei seit mehr als zwanzig Jahren zusammen sind, merkt man ihnen nicht an. Im Video wirken sie wie zwei frisch Verliebte, gehen liebevoll miteinander um und halten immer wieder Händchen.

Doch das Wichtigste ist, was Kate zu sagen hat: "Zum Ende des Sommers kann ich nicht in Worte fassen, was für eine Erleichterung es ist, endlich meine Chemotherapiebehandlung abgeschlossen zu haben." Doch sie weist darauf hin, dass es noch nicht vorbei ist. "Obwohl ich die Chemotherapie beendet habe, ist mein Weg zur Heilung und vollständiger Genesung lang und ich muss weiterhin jeden Tag so nehmen, wie er kommt", betont die 42-Jährige.

Ihre Krebserkrankung sei beängstigend und unberechenbar gewesen, nicht nur für sie, sondern auch ihre Liebsten. Doch sie habe Will und Kate auch daran erinnert, dankbar für die einfachen, aber wichtigen Dinge im Leben zu sein. Jetzt zeigt sich Kate freudig, bald wieder mit ihrer Arbeit als Senior Royal anzufangen.

Kates versteckt eine Liebes-Botschaft im Video

Was sich für viele einfach wie eine Verkündung zu Kates Gesundheitszustand anhört, ist laut Arthur Edwards, dem Fotografen der verstorbenen Queen Elizabeth II., noch viel mehr. In der "Sun" erzählt er, was er aus dem Insta-Video herausgelesen hat. Er leitet ein: "In den 40 Jahren, in denen ich über die königliche Familie berichte, habe ich noch nie etwas wie Catherines Video gesehen."

Und ergänzt: "Für die Royals ist das eine Premiere und diese wundervollen drei Minuten Filmmaterial machen deutlich, wie dankbar diese junge Familie ist, dass ihre Mutter das Schlimmste überstanden hat." So weit sind wir auch mitgekommen. Doch dann lüftet Edwards ein royales Liebes-Geheimnis, was im Video versteckt sein soll!

"William erzählte mir einmal, dass er und Kate sich mit der Verlobung Zeit ließen, weil er sicherstellen wollte, dass seine Ehe für immer halten würde. Wenn ich sehe, wie Kate sich an die Schulter ihres Mannes schmiegt, während sie auf einem Stapel Holzstämme im Kiefernwald am Strand von Holkham in Norfolk sitzen, wird mir klar, dass die beiden immer noch sehr verliebt sind", resümiert er.

Also droht ihnen - trotz fieser Gerüchte, William habe eine Affäre mit einer Familienfreundin - keine Scheidung inklusive Rosenkrieg, wie es bei Williams Eltern Lady Diana und King Charles der Fall war.

"Vielleicht gilt das heute noch mehr als 2011, als ich die beiden nach ihrer Hochzeit beim Küssen – zweimal – auf dem Balkon des Buckingham Palace fotografierte", schätzt der Fotograf ein und ergänzt: "Und ich bin sicher, dass es nach den härtesten Monaten ihrer 13-jährigen Ehe ewig halten wird."

Zu wünschen wäre es ihnen, gerade weil die beiden einander eine gute Stütze zu sein scheinen, schließlich befindet sich William in einem ermüdenden Dauer-Streit mit seinem Bruder Prinz Harry. Die einst innige Beziehung ist seit Jahren gestört und gerade Harry stichelte gegen seinen großen Bruder in seinen Memoiren "Reserve".

"In guten wie in schlechten Zeiten", schwören sich Pärchen am Altar. Nicht alle schaffen es. Doch es scheint, William und Kate werden mit jeder Hürde, die ihnen das Leben bringt, stärker und wachsen miteinander anstatt sich zu entzweien.