George Clooney spricht über seine Ehefrau Amal: "Ich koche selbst, sonst sind wir alle tot"

Amal Clooney (45) ist eine international erfolgreiche Menschenrechtsanwältin und stiehlt ihrem berühmten Mann nebenbei noch regelmäßig auf den roten Teppichen dieser Welt die Show. Nun hat George Clooney (62) aber verraten, worin seine Frau weniger talentiert ist.

"Das Kochen übernehme besser ich …"

Bei der Premiere seines neuen Films "The Boys in the Boat" in Los Angeles sagte der Hollywood-Star im Interview mit "Extra": "Meine Frau ist eine brillante Anwältin", eine "der größten der Welt", fügte er hinzu und scherzte dann: "Aber das Kochen übernehme besser ich, sonst sterben wir alle." Der Regisseur und Schauspieler verriet auch, was es bei Familie Clooney an den Feiertagen gibt: Er werde dieses Jahr "einen Weihnachtstruthahn" zaubern, so der 62-Jährige, ähnlich dem, den er an Thanksgiving gemacht habe.

George Clooney ist nur noch "der Ehemann von …"

Während George Clooney also in der Küche den Ton angibt, hat seine Ehefrau in Sachen Mode offenbar das bessere Händchen. Bei der Filmpremiere in Los Angeles glänzte Amal Clooney in einem maßgeschneiderten Versace-Kleid mit Spaghettiträgern in leuchtendem Gelb, während der Schauspieler in einem klassischen schwarzen Anzug mit einem dunkelblauen Hemd darunter erschien.

"Sie schlägt alle", schwärmte der 62-Jährige im Interview mit "Entertainment Tonight": "Es ist mir immer peinlich, weil ich etwas trage, das ich schon tausend Mal getragen habe", erklärte er und witzelte, dass seine gesamte Karriere jetzt darauf reduziert sei, dass er die Begleitung seiner Ehefrau ist. Kürzlich habe er sich als "Amal Clooneys Ehemann" vorstellen müssen, so der Schauspieler.

Nächstes Jahr steht der zehnte Hochzeitstag der Clooneys an

George und Amal Clooney hatten sich im Frühjahr 2014 verlobt und heirateten im September des Jahres in Venedig. Sie sind Eltern der sechsjährigen Zwillinge Ella und Alexander, die im Juni 2017 zur Welt kamen.