Gerard Butler hat in DIESEM "James Bond"-Film mitgespielt - und keiner hat's gemerkt!

Na so was: Selbst unter eingefleischten "James Bond"-Fans ist weitgehend unbekannt, dass der lange als neuer "007" gehandelte Schotte Gerard Butler(53) bereits einmal in einem der Filme mitgespielt hat. Grund für die Unkenntnis: In dem Bond-Film hatte er gerade mal einen Satz zu sagen, bevor er das Zeitliche segnete...

Warum Gerard Butler ein guter "James Bond" wäre

"300" (2006), "Rock N Rolla" (2008) "Gamer" (2009), "Olympus Has Fallen" (2013), "Greenland" (2020) ... Die Liste der Actionstreifen, in denen Gerard Butler als Actionheld überzeugen konnte, ist lang. Ebenso die Liste seiner (angeblichen und tatsächlichen) Eroberungen: Unter anderem wurden ihm Affären mit Topmodel Naomi Campbell (53) sowie den Schauspielerinnen Cameron Diaz (50) und Jennifer Aniston (54) nachgesagt. Ein charmanter Womanizer mit der Lizenz zum Abenteuer-Dreh? Klingt ganz nach Bond.

Gerard Butler selbst hat allerdings schon vor vier Jahren in der britischen Radiosendung "Capital Breakfast" abgewunken. Zwar habe es um die Jahrtausendwende herum tatsächlich mal ein Meeting gegeben, in der er für die Rolle im Gespräch gewesen war, dass es dazu aber jetzt noch kommen würde, hielt er für unwahrscheinlich: "Ich glaube, dass ich jetzt in einem so reifen Alter bin, in dem sie nicht mehr auf mich zurückkommen werden. Das ist aber okay für mich."

Kurz-Auftritt und schneller Tod

Immerhin einen "James Bond"-Film kann Gerard Butler dennoch in seiner Vita verbuchen: In "Der Morgen stirbt nie" hatte er vor 26 Jahren eine winzige Rolle als namenloser Seemann. Im Film möchte der britische Medienmogul Elliot Carver (Jonathan Pryce, 76) die informatorische Weltherrschaft gewinnen und spielt dafür mehrere Großmächte gegeneinander aus. So inszeniert er etwa einen brutalen Überfall auf eine Fregatte der britischen Marine, den er der chinesischen Regierung anhängt. Mit an Bord des sinkenden Schiffes: der von Gerard Butler verkörperte Seemann. Gerade mal einen Satz darf dieser sagen: "Am Heck sind wir schon um 14 Grad gesunken."

Noch dazu liegt sein Gesicht im Schatten, zu erkennen ist Butler kaum. Wer Filme gern im Original sieht und seine Stimme kennt, könnte ihn jedoch an seinem schottischen Akzent erkennen. Auf YouTube kann man die Szene sehen:

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Kurz nachdem der Seemann diesen Satz sagt, werden sämtliche Überlebende des Angriffs vom Häscher des Medienmoguls Carver, Stamper (Götz Otto, 56), erschossen.

Daniel-Craig-Nachfolger weiterhin unklar

Der neue "007" wird Gerard Butler - zum Bedauern vieler Fans - vermutlich nicht. Weiterhin im Rennen als 007-Nachfolger für Daniel Craig (55) sind Gerüchten zufolge unter anderem "Snowfall"-Hauptdarsteller Damson Idris (31), "Bridgerton"-Beau Regé-Jean Page (35), "Happy Valley"-Star James Norton (38) und der ehemalige "Superman" Henry Cavill (40). Drehbeginn soll in der zweiten Jahreshälfte 2024 sein, in die Kinos dürfte der Streifen frühestens 2026 kommen.