Gericht hat entschieden: Cher bekommt keine Vormundschaft über ihren Sohn

Niederlage für Cher (77): Eine Richterin hat US-Medienberichten zufolge abgelehnt, ihren erwachsenen Sohn unter vorübergehende Vormundschaft zu stellen. Die Sängerin und Schauspielerin hatte dies beantragt, weil sie befürchtet, ihr Sohn Elijah Blue Allman (47) könnte die Einkünfte aus dem Treuhandfonds seines Vaters für Drogen ausgeben und sich damit selbst gefährden.

Anzeige

Chers Antrag abgelehnt

Cher sorgt sich, dass ihr Sohn Elijah Blue Allman sich in Gefahr bringen könnte: Er erhält hohe Auszahlungen aus dem Treuhandfonds seines verstorbenen Vaters, des Musikers Gregg Allman (1947-2017). Der 47-Jährige Elijah hatte in der Vergangenheit mit Drogenproblemen zu kämpfen. Eine Richterin des Obersten Gerichtshofs von Los Angeles war den Medienberichten nach jedoch nicht davon überzeugt, dass eine Vormundschaft dringend erforderlich sei. Sie lehnte Chers Antrag ab. Laut "People"-Magazin erklärte das Gericht, Allman habe bewiesen, dass er "seine Finanzen im Griff" habe, eine Wohnung hat und "drogenfrei geblieben ist". Eine erneute Anhörung soll im März folgen.

Die 77-jährige Cher soll bei der Entscheidung nicht persönlich im Gericht gewesen sein, angeblich war sie aber zugeschaltet. Allman war den Berichten zufolge mit seinen Anwälten im Gerichtssaal. Diese räumten laut "People" seine früheren Probleme ein, erklärten aber, dass es ihm jetzt gut gehe.

Chers Anwälte hatten dem Bericht zufolge argumentiert, dass sie angesichts der "anhaltenden" Probleme ihres Sohnes besorgt sei, dass alle an Elijah ausgeschütteten Summen sofort für Drogen ausgegeben würden, was sein Vermögen und sein Leben in Gefahr bringe. Chers Sohn und sein juristisches Team haben seit der ersten Einreichung des Antrags auf Vormundschaft immer wieder erklärt, dass nichts davon wahr sei.

Anzeige

Anzeige

Cher hat zwei Kinder

Elijah Blue Allman stammt aus Chers Ehe mit dem Musiker Gregg Allman. Die beiden gaben sich 1975 das Jawort und ließen sich 1979 scheiden. Außer dem 47-Jährigen hat Cher noch einen weiteren Sohn: Chaz Bono (54) aus ihrer Ehe mit Sonny Bono (1935-1998). Das Paar war von 1964 bis 1975 verheiratet.