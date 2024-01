Gesundheits-Update von Königin Camilla: So geht es König Charles III. vor seiner Prostata-OP?

Vor seiner Behandlung im Krankenhaus hat sich die britische Königin Camilla erneut zum Gesundheitszustand ihres Ehemannes geäußert. So geht es König Charles III. vor seiner OP.

Anzeige

König Charles III. (75) wird sich in dieser Woche wegen einer vergrößerten Prostata behandeln lassen. Während eines Besuchs in der Stadt Swindon westlich von London sprach Königin Camilla (76) am Montag, den 22. Januar, erneut über den Gesundheitszustand ihres Ehemannes. Auf die Frage einer Passantin, wie es dem Monarchen gehe, antwortete die Königin laut der BBC, dem 75-Jährigen gehe es "gut".

Gesundheitliche Probleme in der royalen Familie

Am vergangenen Mittwoch war bekannt geworden, dass sich König Charles III. in dieser Woche wegen einer gutartigen Vergrößerung seiner Prostata in einem Krankenhaus behandeln lassen wird. "Wie Tausende von Männern jedes Jahr hat sich auch der König wegen einer vergrößerten Prostata untersuchen lassen. Der Zustand Seiner Majestät ist unbedenklich und er wird kommende Woche für einen operativen Eingriff ins Krankenhaus gehen. Die öffentlichen Auftritte des Königs werden für eine kurze Erholungsphase verschoben", hieß es in einer offiziellen Erklärung.

Anzeige

Anzeige

Bereits einen Tag später sagte seine Ehefrau bei einem öffentlichen Termin, dass es Charles gut gehe, und er sich darauf freue, nach seinem Eingriff zu seinen royalen Pflichten zurückzukehren. Ebenfalls am vergangenen Mittwoch war bekannt geworden, dass sich Prinz Williams (41) Ehefrau Prinzessin Kate (42) einer geplanten Operation am Bauch unterziehen musste und nach dem erfolgreichen Eingriff bis zu 14 Tage in der Klinik bleiben werde. Auch ihr soll es Medienberichten zufolge gut gehen.

Königin Camilla stattete während ihres heutigen Aufenthalts in Swindon unter anderem einer Wohltätigkeitsorganisation gegen häusliche Gewalt einen Besuch ab. Beim Swindon Domestic Abuse Support Service enthüllte sie anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Organisation eine Gedenktafel. Auch ein Juweliergeschäft, das auf eine 175-jährige Tradition zurückblicken kann, besuchte die Königin. Vor dem Geschäft wurde die Monarchin von der 86-jährigen Jessie Jackson nach dem Gesundheitszustand des Königs gefragt.