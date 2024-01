Gesundheits-Zustand nach Operation: So geht es Prinzessin Kate

Nach einer erfolgreichen Bauchoperation ist Prinzessin Kate auf dem Weg der Besserung. Britische Medien veröffentlichten jetzt erste Details. Demnach gehe es der Frau von Prinz William nach dem Eingriff am vergangenen Dienstag schon wieder recht gut.

So berichtet zum Beispiel die "Daily Mail", dass sich die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (41) nach ihrem Eingriff "gut mache". Die "The Times" berichtet ebenfalls, dass sich die Prinzessin von Wales "gut erhole". Zuvor gab der Palast völlig überraschend bekannt, dass Kate am Dienstag erfolgreich operiert wurde und nun 10 bis 14 Tage in einer Londoner Klinik bleiben müsse. Erste Termine werde sie nicht vor Ostern wahrnehmen können.

Außerdem bestätigten britische Medien die Palast-Aussage, dass es sich um eine geplante Operation gehandelt habe. Kate sei nicht eilig ins Krankenhaus gebracht worden, ihr Zustand habe sich auch nicht übers Wochenende negativ entwickelt. Mit genauen Diagnosen halten sich allerdings auch die britischen Royal-Experten bislang zurück. In der offiziellen Mitteilung des Kensington Palasts bat Kate um die Wahrung ihrer Privatsphäre. Sie wolle, dass ihre persönlichen medizinischen Informationen privat bleiben.

Den letzten öffentlichen Auftritt hatte Prinzessin Kate an Weihnachten in Sandringham, als sie mit ihrem Mann Prinz William (41) und den drei gemeinsamen Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) zum Gottesdienst lief.

Im Clip: Alle Infos zur Bauch-OP von Prinzessin Kate

Auch König Charles III. muss in der kommenden Woche ins Krankenhaus

Nur etwas mehr als eine Stunde, nachdem der Kensington Palast die Öffentlichkeit über die Operation von Kate informiert hatte, machte der Buckingham Palast bekannt, dass in der nächsten Woche König Charles III. (75) sich ebenfalls einem Eingriff unterziehen muss. Er wird an einer vergrößerten Prostata operiert. Sein Zustand sei jedoch unbedenklich. Nach einer kurzen Erholungsphase werde er wieder öffentliche Auftritte absolvieren.

