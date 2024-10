Get Out: Daniel Kaluuya erhält Skulptur am Leicester Square

Der in London geborene Schauspieler, Schriftsteller und Regisseur Daniel Kaluuya ist der neueste Filmstar, der mit einer neuen Statue im Leicester Square verewigt wurde. Der Oscar-Preisträger wurde in einer denkwürdigen Szene aus seiner Hauptrolle im psychologischen Horrorfilm "Get Out" abgebildet.

Das Wichtigste in Kürze Daniel Kaluuya ist die neueste Filmikone, die dem "Scenes in the Square"-Rundgang am Leicester Square in London beigetreten ist. In dem Rundgang sind beliebte Charaktere wie Harry Potter, Mary Poppins und Batman ausgestellt.

Die Statue zeigt eine entscheidende Szene aus "Get Out" (Regie und Drehbuch: Jordan Peele ). In der dargestellten Szene wird Chris (Daniel Kaluuya) von der Mutter seiner Freundin hypnotisiert und findet sich in einem unterdrückten metaphysischen Abgrund wieder.

Der Erfolg von "Get Out" verhalf Kaluuya zu internationaler Bekanntheit und führte zu Rollen in "Black Panther" sowie einer Oscar-prämierten Leistung in "Judas and the Black Messiah".

Die Kaluuya-Statue feiert den ikonischen Status von "Get Out"

"Get Out" spielte weltweit über 255 Millionen Dollar ein und ist der erfolgreichste Debütfilm mit einem Originaldrehbuch in der Geschichte Hollywoods. Sein Status als Horror-Klassiker hat sich seit der Veröffentlichung im Jahr 2017 nur verstärkt.

Der Film wird als äußerst einflussreich in Bezug auf die Darstellung der Erfahrungen schwarzer Menschen mit Marginalisierung und Objektifizierung beschrieben.

Fans wurden befragt, wen sie gerne im "Scenes in the Square"-Rundgang mit Star-Statuen am Leicester Square sehen würden. Kaluuya wurde gewählt, nachdem er in einer Umfrage unter 5.000 Personen die meisten Stimmen erhielt.

Der Hollywood-Star, der bei der Enthüllung des Kunstwerks bei einer früheren Zeremonie anwesend war, sagte: „Das ist es, was ich daran am meisten besonders finde - es ist von der Öffentlichkeit und den Menschen gewählt. Wir schaffen Kunst für die Menschen, wir schaffen Kunst, damit die Menschen sie anschauen und darüber nachdenken und fühlen können. Daher ist es das größte Geschenk, dass es auf diese Weise zurückkommt - ich bin den Menschen einfach sehr dankbar."

Handlung von "Get Out"

Der afroamerikanische Fotograf Chris (Daniel Kaluuya) und seine weiße Freundin Rose (Allison Williams) sind seit fünf Monaten zusammen. Als Rose ihn ihren Eltern vorstellen möchte, willigt Chris widerwillig ein, obwohl ihn die Sorge plagt, wie Roses Eltern auf ihren afroamerikanischen Freund reagieren werden. Zunächst scheinen seine Bedenken jedoch unbegründet: Dean (Bradley Whitford) und Missy (Catherine Keener) empfangen die beiden herzlich und zeigen sich unbeeindruckt von der Hautfarbe ihres Schwiegersohns.

Doch bald bemerkt Chris, dass die Angestellten der Familie nicht nur die einzigen Schwarzen in der Umgebung sind, sondern auch seltsam distanziert und unterwürfig wirken. Irgendetwas stimmt hier nicht...