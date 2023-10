Gigi Hadid & Bradley Cooper erneut zusammen gesichtet: Gemeinsamer Wochenendtrip?

Gigi & Bradley verbringen scheinbar viel Zeit miteinander

Gigi Hadid und Bradley Cooper wurden ein zweites Mal in New York gesichtet. Der Schauspieler und das Model verbrachten bereits am Donnerstag ein gemeinsames Dinner in New York.

Die Gerüchteküche brodelt: Bradley Cooper (48) und Gigi Hadid (28) wurden am vergangenen Sonntag erneut in New York gemeinsam abgelichtet. Fotos, die unter anderem "People" und "TMZ" vorliegen, zeigen die beiden bei einer Autofahrt und beim Ausladen von Gepäck aus dem Auto. Wie die US-Medien vermuten, kehrten die beiden offenbar von einem Wochenendtrip nach New York zurück.

Gemeinsames Dinner

Am vergangenen Donnerstag war das Duo bei einem Dinner im Via Carota im New Yorker West Village gesichtet worden. Das berichtete die britische "Daily Mail". Nach dem Abendessen verließen sie gemeinsam das Restaurant in einem Auto. Bislang haben sich die beiden noch nicht zu den Dating-Gerüchten geäußert. Eine Verbindung zwischen den beiden war zuvor nicht bekannt.

Bradley Cooper lebt seit 2019 getrennt von Irina Shayk (37), mit der er Tochter Lea (6) hat. Gigi Hadid brachte 2020 Tochter Khai zur Welt, damals war sie noch mit deren Vater und One-Direction-Star Zayn Malik (30) liiert. Zuletzt wurde sie mit Leonardo DiCaprio (48) in Verbindung gebracht. Die beiden sorgten erstmals für Schlagzeilen, als sie im September 2022 gemeinsam auf einer Aftershowparty der New York Fashion Week gesehen wurden.