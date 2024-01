Michael Schumacher ist am 3. Januar 55 Jahre alt geworden. Der halbrunde Geburtstag des ehemaligen Formel-1-Rennstars war Anlass für seine beiden Kinder Gina (26) und Mick (24) Schumacher, ihrem Vater mit rührenden Worten und seltenen Familienbildern auf Instagram zu gratulieren.

Im Clip: Gina und Mick Schumacher teilen Fotos mit ihrem Vater Michael

"Der beste Papa überhaupt"

Tochter Gina postete auf ihrem Account ein älteres Foto, auf dem sie zwischen Bruder und Vater im Cockpit eines Flugzeugs zu sehen ist. Alle drei strahlen in die Kamera. Die Geschwister sind ihrem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. "Happy Birthday Papa! Rückblick auf eins unserer vielen Abenteuer", schrieb die 26-Jährige dazu. Profi-Fußballer Lukas Podolski (38) und Formel-1-Star Felipe Massa (42) kommentierten den Post mit mehreren Herz-Emojis.

Mick Schumacher, der inzwischen selbst in der Formel 1 fährt, postete in einer Instagram-Story ein süßes Vater-Sohn-Foto. Darauf sind beide in voller Rennfahrermontur samt Helm zu sehen, Mick Schumacher noch als Kleinkind. "Alles Gute zum Geburtstag an den besten Papa überhaupt. Liebe dich", schrieb der 24-Jährige.

Michael Schumachers Skiunfall 2013

Seit seinem Skiunfall im Dezember 2013 hat sich Michael Schumacher nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt. Bekannt ist nur, dass er sich beim Skifahren im französischen Méribel eine schwere Kopfverletzung zugezogen hat. Über seinen heutigen Gesundheitszustand gibt es keine konkreten Informationen.