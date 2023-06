"Ginny & Georgia"-Star Brianne Howey ist Mutter geworden! Erstes Baby-Foto auf Instagram

Das Wichtigste in Kürze Brianne Howey wurde durch die Serie " Ginny & Georgia " weltweit berühmt.

Jetzt überrascht die US-amerikanische Schauspielerin ihre Instagram-Fans mit tollen Neuigkeiten: Sie hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht! Alle Infos dazu gibt es hier.

Brianne Howey könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein! Die "Ginny & Georgia"-Darstellerin ist seit Juli 2021 mit dem Rechtsanwalt Matt Ziering verheiratet. Das Paar hält sich über sein Privatleben normalerweise jedoch sehr bedeckt. Umso mehr freuten sich die Fans, als die Schauspielerin im vergangenen März auf Instagram publik machte, dass sie schwanger ist. Jetzt war es auch endlich so weit: Brianne ist erstmals Mutter geworden.

Schauspielerin Brianne Howey verkündet Babynews bei Instagram

Auf ihrem Instagram-Kanal teilt die 34-Jährige die Neuigkeiten jetzt mit ihren Fans. Sie postet ein Foto, auf dem ihr Baby auf ihrer Brust liegt. Brianne Howey wirkt auf dem Foto zwar ein wenig erschöpft, aber überglücklich. In der Bildunterschrift unter ihrem Beitrag macht sie dabei deutlich, wie sehr sie sich über ihren Nachwuchs freut:

Meine ganze Welt ist gerade um einiges süßer geworden. Und kleiner. Willkommen, mein kleiner Schatz. Brianne Howey, , 2023

Weitere Informationen über ihren Nachwuchs gab die Schauspielerin bisher jedoch nicht preis. Es ist also noch nicht bekannt, wann ihr Baby zur Welt kam und ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommen hat.

So sehr freuen sich die Instagram-Fans über Brianne Howeys Babyglück

Innerhalb weniger Stunden bekommt Briannes Instagram-Posting über 1.205.800 Likes (Stand: 19. Juni 2023, 13:58 Uhr). Zudem drücken zahlreiche Fans und Promis unter ihrem Beitrag ihre Begeisterung aus und gratulieren der frisch gebackenen Mutter zur Geburt ihres Kindes. Ihre "Ginny & Georgia"-Kollegin Antonia Gentry schreibt beispielsweise: "Oh mein Gott! Herzlichen Glückwunsch." Schauspielerin Sara Waisglass schwärmt dagegen: "Ich schluchze! Gratulation, Mama!"

Doch auch einige Fans melden sich in den Kommentaren zu Wort. "Ich habe nichts anderes erwartet, als dass du nach der Geburt perfekt aussiehst! Herzlichen Glückwunsch an unsere Lieblings-Netflix-Mama!", notiert eine Followerin unter dem Instagram-Beitrag.

So lernte Brianne Howey ihren Mann kennen

Eigentlich hält Brianne Howey ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Gemeinsame Fotos mit ihrem Mann gelten beispielsweise als echte Seltenheit. Umso überraschter waren viele Fans, als die "Ginny & Georgia"-Darstellerin im Sommer 2021 in einem Interview ganz offen darüber sprach, wie sie ihren Mann Matt Ziering kennengelernt hat. "Wir sind uns drei Nächte nacheinander begegnet in einigen Bars in Los Angeles...", verriet sie dem "Los Angeles Magazine". Matt habe in L.A. damals seinen Examensabschluss gefeiert, während die Schauspielerin mit ihren Freunden unterwegs war. Durch gemeinsame Freunde seien die beiden dann ins Gespräch gekommen - und haben sich offenbar direkt gut verstanden.

Rund fünf Jahre nach ihrem ersten Aufeinandertreffen wagten die beiden dann den nächsten Schritt und traten gemeinsam vor den Traualtar. "Es war das wunderschönste Gefühl, von so vielen Menschen umgeben zu sein, die wir lieben. Die Nacht war magischer, als ich es mir je hätte erträumen könnten!", schwärmte Brianne Howey kurz nach ihrer Hochzeit im Interview mit "People". Im Juli feiern die Eheleute nun schon ihren zweiten Hochzeitstag - dieses Jahr aber zum ersten Mal mit ihrem gemeinsamen Baby.