Giovanni und Stefano Zarrella landen Instagram-Hit: Stars lachen sich über ihren Italo-Clip schlapp!

Nach seiner Zeit bei Bro'Sis hat Giovanni Zarrella sich einen Namen als Schlagerkünstler gemacht.

Jetzt begeistert der Sänger seine Schlagerkollegen mit einem neuen Instagram-Clip, in dem auch sein Bruder Stefano Zarrella mitwirkt.

Das Video hat mit Musik allerdings herzlich wenig zu tun - stattdessen nimmt das Brüdergespann sich selbst auf die Schippe.

Lachflash-Alarm bei den Zarrellas! Während Schlagerstar Giovanni eigentlich für seine gesanglichen Talente bekannt ist, überraschen er und Bruder Stefano nun in einer neuen Sparte: Comedy!

Mit diesem Instagram-Video haben die Brüder Giovanni Zarrella und Stefano Zarrella den Vogel abgeschossen! Aktuell befinden die beiden sich, gemeinsam mit Giovannis Ehefrau Jana Ina Zarrella, im Urlaub. Dort lassen sie offenbar nicht nur die Seele baumeln, sondern auch ihrer Kreativität freien Lauf - mit Erfolg. Der jüngste Clip von Giovanni und Stefano mutierte nun zum absoluten Social-Media-Hit.

"Sag mir, dass du Italiener bist, ohne mir zu sagen, dass du Italiener bist!" Eine Aufforderung, der die beiden in dem zur Caption gehörenden Video auf besonders humorvolle Art und Weise nachkommen - inklusive wilder Gestikulation, merkwürdigen Lauten und absoluter Schmunzelgarantie. Kein Wunder also, dass auch hochkarätige Schlagerkollegen von Giovanni sich in den Kommentaren nur so vor Lob überschlagen. "Das Witzigste, was ich seit langem gesehen habe", kommentiert zum Beispiel Schlagersängerin Sonia Liebing und Team 5ünf-Gründungsmitglied Jay Khan etwa meint: "Das ist tatsächlich sehr, sehr lustig." Auch weitere Promis wie die Models Monica Ivancan und Ira Meindl oder Designerin Miyabi Kawai feiern den Clip in den Kommentaren.

Kein Wunder, schließlich sind die beiden geborene Entertainer! Giovanni wurde 2001 als Mitglied der Popstars-Band Bro'Sis bekannt, startete nach der Trennung im Jahr 2006 eine erfolgreiche Solokarriere und ist heute noch fetter denn je im Geschäft. Nicht nur mit seiner "Giovanni Zarrella Show" feiert der 45-Jährige Erfolge - er ist ebenfalls als Juror in der 13. Staffel von "The Voice of Germany" zu sehen, die im Herbst 2023 ausgestrahlt wird.

Stefano Zarrella begeistert auf Instagram hingegen mit einem anderen Talent: Kochen! Über 1,4 Millionen Follower lassen sich regelmäßig von seinen Rezepten, verpackt in gut gelaunte Kochvideos, begeistern. Zuletzt sorgte der 32-Jährige allerdings mit einer unerwarteten Trennung für Schlagzeilen: Im März gaben Stefano und Ex-GNTM-Teilnehmerin Romina Palm überraschend bekannt, ihre Verlobung aufgelöst zu haben. Doch ist er mittlerweile wieder glücklich vergeben? In seiner Instagram-Story postete der Food-Blogger neben Urlaubs- und Trainingsupdates auch einen Schnappschuss von seiner Hand, die eine offenbar weibliche Hand hält - inklusive der drei magischen Worte. Sollte Stefano also tatsächlich mit neuer Freundin in den Familienurlaub gefahren sein, dürfte die sich an die Blödeleien mit seinem Bruder Giovanni wohl noch ein Weilchen gewöhnen müssen. Jana Ina ist da nach fast 18 Jahren Ehe selbstverständlich schon wesentlich weiter. "Wie gut ich das mittlerweile kenne", kommentierte sie das gemeinsame Italo-Blödel-Video von Schwager und Ehemann.

Story von Stefano Zarrella © stefanozarrella/Instagram