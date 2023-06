Gisele Bündchen: Nach Liebes-Aus wieder glücklich! Fans begeistert von diesem Instagram-Post

Das Wichtigste in Kürze Das brasilianische Supermodel Gisele Bündchen hat auf Instagram mehrere Fotos geteilt, auf denen sie mit ihren Kindern und ihrer Familie in Brasilien zu sehen ist.

Gisele Bündchen, das brasilianische Supermodel, teilte auf Instagram eine Reihe von Fotos, die sie zusammen mit ihren Kindern und ihrer Familie in Brasilien zeigen. Die Bilder dokumentieren kostbare Momente, darunter Gisele mit ihrem neugeborenen Baby. Benjamin und Vivian sind die gemeinsamen Kinder von Gisele und ihrem Ex-Mann Tom Brady, während Jack, der älteste Sohn, von Bridget Moynahan stammt.

Gisele Bündchen: Diese privaten Schnappschüsse teilt sie mit ihren Followern

Das Model Gisele Bündchen hat mehrere Fotos auf Instagram geteilt.

In einer Bildersammlung lud das brasilianische Supermodel eine Serie von 10 Bildern von sich selbst und ihren beiden Kindern, Sohn Benjamin und Tochter Vivian, hoch.

Deutlich wird für ihre schlappen 21,5 Millionen Follower: Gisele scheint eine schöne Zeit mit Mitgliedern von Bündchens Familienseite während eines Besuchs in ihrem Heimatland Brasilien verbracht zu haben.

Família ❤️ Family Gisele Bündchen, Instagram , 2023

Das erste Bild zeigt Gisele, wie sie lächelt und in die Kamera schaut, während sie ein neugeborenes Baby in den Armen wiegt. Von wem das Kind ist, lässt sie offen. Es scheint von einem Familien-Mitglied zu sein.

Das Zimmer, in dem sie sich befindet, ist weiß gestrichen und im Hintergrund sieht man ein Bild eines grauen Elefanten an der Wand hängen.

Auf dem Foto trägt das 42-jährige Model ein Sweatshirt und eine Jogginghose, dazu eine Uhr am Handgelenk und ein Paar weiße Ohrringe.

Ihre Haare sind zu einem französischen Zopf hochgesteckt.

Der kleine Säugling trägt einen Strampler mit blau-weißen Häschen-Motiven und weiße Hasenpantoffeln.

Das zweite Bild zeigt verschiedene Mitglieder der brasilianischen Model-Familie, darunter ihre beiden Kinder, den 13-jährigen Benjamin und die 10-jährige Vivian, beim Volleyballspiel auf einem Volleyballplatz im Freien.

Das dritte Foto in ihrem Beitrag zeigt zwei Teller mit frischem Obst, darunter Erdbeeren, Orangenscheiben und andere tropische Früchte.

Auf dem vierten Bild in der neuesten Foto-Sammlung des Models ist eine herzliche Umarmung zwischen ihrem Sohn Benjamin und seiner Großmutter mütterlicherseits, Vânia Nonnenmacher, zu sehen.

Ein weiteres Foto zeigt Mutter Gisele und Tochter Vivian, wie sie zusammen ein Karaoke-Duett singen.

Auf diesem Foto trägt Gisele ein graues T-Shirt, eine Leggings mit Schlangenmuster und eine braune Baseballkappe, während Vivian ein weißes T-Shirt mit grauen und weißen Batik-Jogginghosen trägt.

Der sechste Schnappschuss zeigt Gisele, wie sie draußen sitzt und die Aussicht am Pool genießt, mit einem Teller mit süßen Gebäckstücken und einer Tasse Maté, einem koffeinhaltigen Kräutertee, der ein beliebtes Getränk in Südamerika ist.

Ein weiteres Bild, das das Model auf ihrem Profil zeigt, ist von ihren Eltern, Mutter Vânia und Vater Valdir, die mit einigen Enkelkindern des Paares, darunter Giseles Kinder Benjamin und Vivian, auf einer Couch im Wohnzimmer sitzen.

Das achte Bild in dem Beitrag zeigt den 13-jährigen Benjamin, wie er an einem See steht, in der Nähe von weißen Gänsen, während das Model und ihr Sohn eine Fahrradtour unternehmen.

In der Foto-Sammlung gibt es auch ein Bild von lokalen Köstlichkeiten, während das Model einen brasilianischen Markt besuchte.

Das letzte Bild zeigt drei Mädchen, die sich mit Armen umschlungen haben, darunter Vivian, während sie den Sonnenuntergang betrachten und dabei ihren Rücken zu Gisele haben.

Gisele Bündchen: Hintergründe über ihr Familien-Leben

Das brasilianische Supermodel stammt aus einer großen Familie und ist die dritte von sechs Töchtern ihrer Eltern: Raquel, Graziela, Gisele, Patricia, Gabriela und Rafaela.

Gisele und Patricia sind eineiige Zwillinge, wobei Gisele laut "Vanity Fair" fünf Minuten älter ist.

Gisele teilt Benjamin und Vivian mit ihrem Ex-Mann Tom Brady, dem vor kurzem zurückgetretenen und siebenmaligen Super-Bowl-Gewinner der NFL. Die Zwei waren von 2009 bis 2022 miteinander verheiratet. Nach 13 Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern gaben Gisele Bündchen und Tom Brady im Oktober 2022 ihre Trennung bekannt.

Durch ihren Vater haben Benjamin Brady und Vivian Brady auch einen älteren Halbbruder namens Jack, 15, dessen Mutter die Schauspielerin Bridget Moynahan ist.

