GNTM-Chefin Heidi Klum: Tochter Leni findet intimen Schrank

Heidi Klum (50) ist stolze Mutter von vier Kindern. Jetzt packt Tochter Leni Klum (19) aus, warum das Supermodel privat ganz schön peinlich sein kann.

Heidi gibt intimes Interview

Dass Heidi Klum kein Problem mit nackter Haut hat, ist bekannt. Schließlich ist die 50-Jährige schon seit 32 Jahren im Model-Business zu Hause. Auch auf Instagram präsentiert sich Heidi gerne freizügig. Jetzt bestätigt das Supermodel im "Call Her Daddy"-Podcast ihre Liebe zur Textilfreiheit: "Wenn niemand da ist, zum Beispiel in meinem Garten, dann habe ich auch kein Shirt an." Tochter und Nachwuchsmodel Leni Klum ist davon nicht immer ein Fan. Das verrät die 19-Jährige, als sie per Video-Call zum Podcast dazu geschaltet wird: "Es war so peinlich, wenn meine Freundinnen zu Besuch gekommen sind und sie sich oben ohne am Pool gesonnt hat (…). Ich habe noch nie die Eltern meiner Freunde so freizügig gesehen."

GNTM-Chefin hat einen Sexschrank

Neben viel Freizügigkeit in den eigenen vier Wänden lüftet Tochter Leni aber noch ein weiteres pikantes Geheimnis. Die 19-jährige Studentin hat nämlich den Sexschrank ihrer Mutter gefunden: "Als ich jünger war, habe ich den Schrank gefunden und dachte, das war das Coolste überhaupt! Dann habe ich ihn mit meinen Freunden angeschaut."