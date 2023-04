GNTM-Gastjurorin Ashley Graham ist ab sofort die "heißeste Frau der Welt"

Das Wichtigste in Kürze Ashley Graham ist als Curvy-Model sehr erfolgreich.

In der neuen "Germany's Next Topmodel"-Staffel ist sie in Folge 10 auch als Gastjurorin mit dabei.

Nun bekam sie den Titel "Heißeste Frau der Welt" verliehen. Alle Infos dazu erfährst du hier.

Egal ob auf dem Cover der "Vogue" oder auf den großen Laufstegen dieser Welt - Ashley Graham ist kaum mehr aus der Fashionbranche wegzudenken. Auch in der neuen "Germany's Next Topmodel"-Staffel war sie in Folge 10 als Gastjurorin mit dabei. Nun wurde dem Curvy-Model eine ganz besondere Ehre zuteil: Ashley Graham wurde zur "heißesten Frau der Welt" gekürt.

Ashley Graham gilt als "Königin der Kurven"

Das US-amerikanische Magazin "Maxim" hat Ashley Graham nun zur "World's Sexiest Woman", also zur "heißesten Frau der Welt", gewählt. Damit lässt das Curvy-Model Megastars wie Cara Delevingne, Ana de Armas und Margot Robbie hinter sich. Das Magazin begründet diese Entscheidung wie folgt: "Ashley Graham, die Königin der Kurven, bringt frischen Wind in die Modebranche. Mit einer Persönlichkeit, die so leuchtend ist wie ihre farbenfrohen Badeanzüge, verfehlt sie es nie, auf dem Laufsteg oder vor der Kamera zu beeindrucken. Sie ist nicht nur Model, sie ist eine Bewegung."

Der Titel "World's Sexiest Woman" sei für die 35-Jährige, die sich schon seit Jahren für das Thema Body Positivity stark macht, eine "große Ehre". "Als ich das erste Mal auf dem Cover der Maxim war, hatte ich noch keine drei Kinder, und dieses Mal habe ich drei kleine Babys", erzählt Ashley Graham, die nun das Cover der Maxim-Hot-100-Ausgabe ziert.

Im Interview gibt die stolze Mutter zudem preis, dass auch sie manchmal Tage hat, an denen sie sich nicht wohl in ihrem Körper fühlt. "Nachdem ich gesehen habe, wie sehr sich mein Körper nach drei Kindern verändert hat, fiel es mir schwer, meinen Körper zu akzeptieren und zu erkennen, wo ich gerade stehe und wie neu und anders er aussieht", gesteht sie. Umso mehr freut sich Ashley nun natürlich über ihren neuen Titel als "heißeste Frau der Welt".

So extrem hat sich Ashley Graham über die Jahre hinweg verändert

Auf Instagram teilt Ashley Graham immer mal wieder Fotos von sich aus ihrer Jugend. Tatsächlich hat sich das Model über die Jahre hinweg ziemlich verändert. Doch auch in jungen Jahren war die US-Amerikanerin schon eine echte Augenweide. In einem ihrer Postings ist sie mit 14 Jahren zu sehen. Auf den Bildern trägt sie ein buntes Neckholder-Top und lächelt glücklich in die Kamera. Auffällig ist jedoch, dass sie ihre Haare als Teenie viel welliger als heute trug. Ihre Mähne hat sie zudem inzwischen etwas dunkler gefärbt.

Wie die Fotos zeigen, besaß Ashley Graham schon damals das Zeug zum Modeln. Das finden auch ihre Fans. "Damals genauso schön wie heute", schwärmt etwa eine Followerin. Ein weiterer Instagram-User meint: "Damals hübsch, heute umwerfend. Wahrlich... du bist heute noch schöner!"

Ashley Grahams Modelkarriere begann im Alter von 12 Jahren

Tatsächlich hat Ashley Graham schon damals als Model gearbeitet. Im Alter von 12 Jahren wurde sie in einer Shoppingmall in Omaha von einem Modelscout entdeckt und konnte erste Erfahrungen in der Fashionbranche sammeln. Danach folgten zahlreiche Modeljobs - und für die gebürtige US-Amerikanerin ging es immer weiter bergauf. Mittlerweile steht sie regelmäßig für große Kampagnen vor der Kamera und erobert die Laufstege der Fashionwelt. Für das Plus-Size-Label Addition Elle hat sie sogar schon mehrere Lingerie-Linien entworfen.

Ashley Graham engagiert sich für Body-Positivity

Auch das Thema Body-Positivity liegt Ashley Graham sehr am Herzen. Sie setzt sich dafür ein, dass auch Frauen mit Kurven schön und erfolgreich sein können. Ihr Engagement zeigt sie nicht nur in Interviews, sie spricht auch regelmäßig öffentlich an Schulen darüber und klärt über die verschiedenen Körperbilder auf.

Auftritt als Gastjurorin: Ashley Graham ist bei GNTM 2023 dabei

In den USA sitzt Ashley Graham schon seit der 23. Staffel in der Jury von "America's Next Top Model". Auch bei Heidi Klums Show "Germany's Next Topmodel" ist die gebürtige US-Amerikanerin nun mit von der Partie. In der 18. Staffel ist sie in Folge 10, die am 20. April 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt wird, als Gastjurorin mit dabei und hilft der Model-Mama, die Kandidatinnen zu bewerten.