GNTM-Gewinnerin Jacky Wruck: So sieht ihr neues Leben nach "Germany's Next Topmodel" aus

Das Wichtigste in Kürze Jacky Wruck hat 2020 "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" gewonnen.

Auch 2023 arbeitet sie noch als Model.

Wir verraten, was sie seit ihrem Sieg sonst noch gemacht hat.

2020 gewann Jacky Wruck den Titel "Germany’s Next Topmodel" und setzte sich damit gegen die Finalistinnen Sarah, Maureen und Lijana durch. Was macht sie 2023 und was hat sie seitdem erlebt?

Jacky Wruck: Das macht die ehemalige GNTM-Siegerin heute

Jack Wruck gewann im Jahr 2020 die 15. Staffel von "Germany's Next Topmodel" (GNTM) und beeindruckte die Jury sowie das Publikum mit ihrer Professionalität und ihrem Charme. Seitdem hat sie nicht nur in der Modewelt, sondern auch in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt. Viele Fans fragten sich, ob sie auch nach dem Gewinn der Show eine erfolgreiche Karriere als Model fortsetzt.

Die hübsche Brünette war in den vergangenen Jahren immer mal wieder bei Topmodel zu sehen. So überraschte sie 2021 Topmodel-Anwärterin Romy, um ihr persönlich zur Teilnahme zu gratulieren. Oder brachte den Models den Walk in schwindelerregender Höhe in der Mall of Berlin bei.

Ihrem Instagram-Account zufolge arbeitet die GNTM-Gewinnerin von 2020 weiterhin als Model und engagiert sich für den Tierschutz. Ihren 236.000 Followern (Stand: 16.02.2023) zeigt sie immer wieder Model-Schnappschüsse oder private Aufnahmen von sich. So zeigt eine Aufnahme Jacky beispielsweise mit ihren beiden Pferden. Ein anderer Schnappschuss zeigt sie in einer verlassenen U-Bahn mit lässiger, grüner Jacke und strengem Pferdeschwanz. Es wird deutlich: Jacky ist sich weiterhin treu geblieben.

Jacky Wruck spricht sie über ihre Erfahrungen seit GNTM

Über ihren ersten Job nach der Teilnahme bei GNTM spricht Jacky im Interview mit ProSieben:

Das echte Modelleben ist viel extremer und da gibt es viel mehr Konkurrenz. Irgendwie fand ich es aber fast entspannter als bei GNTM. Nicht, dass es mir nicht super viel Spaß gemacht hat - die Reise und dieser Druck - immer wieder abliefern zu müssen. Aber es war der erste Job ohne Kamera, ohne Interview, ohne Redakteure, die hinter dir stehen. Man ist aus diesem aktiven Konkurrenzkampf des gegenseitigen Bewertens raus. Das macht schon ein ganz anderes Gefühl am Set. 'Germany's Next Topmodel' ist eine krasse Show. Man wird auf total viele Sachen vorbereitet. Dafür bin ich auch super dankbar. Jack Wruck , ProSieben

Und hat sie sich seit ihrer Teilnahme verändert? Sie sagt: "Ich bin der gleiche Mensch wie vorher – mit mehr und außergewöhnlicher Lebenserfahrung. Es hat mich geprägt und ich konnte mich weiterentwickeln. Ich würde auf jeden Fall sagen: Ich bin reifer und erfahrener als vorher."

Und wo sieht sich Jacky in fünf bis zehn Jahren? Auf diese Frage antwortet sie: "Ich sehe mich in fünf oder zehn Jahren immer noch als der Mensch, der ich bin. Ich will mich nicht irgendwie verbiegen müssen, um an meine Ziele zu kommen. Denn dann wäre es nicht der richtige Weg. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, sich beruflich breit aufzustellen. Daher würde ich auch niemals zum Schauspiel Nein sagen, weil mir das auch sehr viel Spaß macht."

Jacky Wruck gibt Updates auf Instagram

Insgesamt bleibt Jacky Wruck ihrer Karriere als Model treu und nutzt ihre Plattform, um ihre Persönlichkeit und ihr Engagement für wichtige Themen zu zeigen. Ihre Fans können sich sicher sein, dass sie weiterhin auf Instagram und anderen sozialen Medien erfahren werden, wie es mit ihr als Model weitergehen wird. Wir sind gespannt auf weitere Erfolge und freuen uns auf zukünftige Projekte von Jacky Wruck.

+++ Update, 22. Februar 2023 +++ Neuigkeiten gibt es auch von den ehemaligen GNTM-Gewinnerinnen Jacky Wruck, Sara Nuru und Alisar Ailabouni.