GNTM-Gewinnerin Luisa Hartema ist schwanger: Babybauch-Foto begeistert Fans

Das Wichtigste in Kürze Luisa Hartema überzeugte im Jahr 2012 Topmodel Heidi Klum und gewann so die ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel".

Rund zehn Jahre später erwartet das erfolgreiche Model nun seinen ersten Nachwuchs.

Auf Instagram präsentiert Luisa Hartema jetzt ihren Babybauch. Alle Infos dazu gibt es hier.

Im Alter von zarten 18 Jahren gewann die damals schüchterne Luisa Hartema aus Ostfriesland die siebte Staffel von "Germany's Next Topmodel". Ihre Karriere nahm nach dem Sieg der Show rasant fahrt auf. Im Februar gab es auch in ihrem Privatleben tolle Neuigkeiten: Sie erwartet ihr erstes Kind! Bei Instagram zeigt das Model jetzt, wie groß sein Babybauch schon ist.

Luisa Hartema gibt ein Babybauch-Update

Seit der Verkündung ihrer Schwangerschaft hält die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin ihre Follower:innen auf Instagram regelmäßig mit Schwangerschaftsupdates auf dem Laufenden. Nun zeigte die Influencerin erneut auf ihrem Account, wie groß ihr Babybauch schon ist. Luisa Hartema teilte zwei Schnappschüsse, auf denen sie bauchfrei vor einem Spiegel posiert - und dabei ist kaum zu übersehen, dass ihr Bäuchlein schon deutlich gewachsen ist. Unter dem Beitrag gab sie mit dem Hashtag #27SSW zudem preis, dass sie sich mittlerweile schon in der 27. Schwangerschaftswoche befindet.

Luisa Hartema: Schwangerschafts-News auf Instagram! Im Clip erfährst Du, welche Ex-GNTM-Siegerinnen kürzlich auch Nachwuchs bekamen

GNTM-Star Luisa Hartema verkündet Schwangerschaft bei Instagram

Luisa Hartema hält ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit. Umso erfreulicher also, dass die 28-Jährige im Februar eine große Neuigkeit preisgab und mit ihren Followern auf dem sozialen Netzwerk Instagram teilte: Die GNTM-Gewinnerin aus dem Jahr 2012 ist schwanger und erwartet ihr erstes Kind. Dies enthüllte das Model vor wenigen Monaten in ihrer Instagram-Story.

Auf zwei Schwarz-Weiß-Bildern ist die Blondine dabei lediglich mit einem Baumwoll-BH sowie einer Hose bekleidet zu sehen. Vor ihrem nackten und deutlich gewölbten Bauch hält sie ein Ultraschallbild. "Vielen Dank, dass du diesen wunderschönen Moment festhältst", richtete Luisa zudem rührende Worte an die Fotografin.

Babybauch: Luisa Hartema krönt persönliches Glück

Viele private Informationen gibt es über die GNTM-Siegerin der siebten Staffel nicht in der Öffentlichkeit. 2018 verriet das Model, dass sie nach dem Liebes-Aus mit ihrem langjährigen Partner Keno Weidner wieder neu verliebt sei. Die Identität des Unbekannten verriet das Model zwar nicht, plauderte jedoch im Interview mit der Gala aus, bereits mit ihrem neuen Freund zusammen zu leben.

Wir sind noch gar nicht lange zusammen, aber es funktioniert ganz gut. Wir arbeiten aber auch beide sehr viel. Luisa Hartema, Gala, , 2018

Das gemeinsame Liebesnest in München scheint nun gefruchtet zu haben. Sowohl der Name als auch das Aussehen des Vaters ihres Kindes hält Luisa weiterhin unter Verschluss. Sie wolle nicht, dass andere Leute ihr Leben kommentieren, sagte das Model ebenfalls 2018 gegenüber Promiflash. Daher mache sie so ein Geheimnis um ihr Privatleben.

Luisa Hartema: Steile Karriere nach GNTM-Sieg

Die blonde Ostfriesin galt als Überfliegerin ihrer "Germany's Next Topmodel"-Staffel. Sie konnte nicht nur die meisten Aufträge abräumen, sondern überzeugte auch Jurorin Heidi Klum auf voller Länge. So gewann die 1,78 große Luisa schließlich die siebte Staffel der Model-Show und landete auf Modemagazinen wie "Cosmopolitan", "Elle" und "Harper's Bazaar".

Doch damit fing ihre rasante Karriere erst an: Das Model ergatterte nach ihrem Sieg einen Job nach dem anderen und modelte so für namhafte Marken wie "Zalando", "Escada", "Emmi" sowie "Maybelline Jade". Auch zehn Jahre nach ihrem Sieg gilt die heute 28-Jährige als eine der erfolgreichsten GNTM-Gewinnerinnen.

Luisa Hartema lebt nun in New York und München und arbeitet auch heute noch weiterhin als Model.

