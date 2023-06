GNTM-Gewinnerin Vivien Blotzki: Emotionale Worte – "Bin sehr dankbar"

Vivien Blotzki zeigte im großen Finale von "Germany's Next Topmodel" 2023 ihr Können und setzte sich gegen ihre Mitstreiterinnen durch. Als erstes Curvy-Model holte sie sich den heißbegehrten GNTM-Sieg und ziert das Cover der nächsten "Harper's Bazaar"-Ausgabe. Wie es Vivien nach dem Finale ergeht, erzählt sie jetzt bei Instagram. Alle Infos dazu gibt es hier!

Anzeige

Im Clip: Vivien ist "Germany's Next Topmodel"

Anzeige

Anzeige

Vivien Blotzki meldet sich nach ihrem GNTM-Sieg bei Instagram zurück

Nachdem Vivien Blotzki am vergangenen Donnerstag zu "Germany's Next Topmodel" 2023 gekürt wurde, blieb es auf ihren Social-Media-Kanälen erst einmal ziemlich ruhig. Vier Tage nach ihrem Sieg meldet sich die 23-Jährige nun aber erstmals wieder persönlich bei ihrer Instagram-Fangemeinde zu Wort. Ganz offen gibt sie dabei zu:

Ich kann es noch gar nicht fassen, dass ich einfach "Germany's Next Topmodel" 2023 bin. Vivien Blotzki, , 2023

Die Tage nach dem Finale habe Vivien erst einmal verbracht, ihren Sieg "zu realisieren und darauf klarzukommen". Sie habe mit ihren Freunden und ihrer Familie noch ein bisschen gefeiert und einfach genossen, dass sie GNTM 2023 gewonnen hat.

Zusätzlich bedankt sich die Schönheit in ihrer Instagram-Story noch einmal bei ihren Follower:innen für die vielen lieben Nachrichten und die Unterstützung: "Ich bin sehr dankbar dafür und schenke euch ganz viel Liebe da draußen."

GNTM-Gewinnerin Vivien: Das musst du über sie wissen

In Staffel 18 von "Germany's Next Topmodel" stellte Vivien Blotzki ihr Können unter Beweis und kann auch Modelchefin Heidi Klum (50) von sich überzeugen. Die 23-Jährige setzt sich im Finale gegen Selma, Olivia, Somajia und Nicole durch und wird schließlich zur GNTM-Gewinnerin 2023 gekürt. Von Anfang an zeigt die Halbbrasilianerin Topleistungen und modelt sich mit ihrer ausdrucksstarken Erscheinung in die Herzen der Zuschauer:innen.



Wenn Vivien nicht gerade vor der Kamera steht oder über einen Catwalk schreitet, ist sie mit ihrer Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau beschäftigt. Sie selbst bezeichnet sich als selbstbewusst, mitfühlend und empathisch. In ihrer Freizeit liebt es die Koblenzerin, mit Make-up zu experimentieren und zu tanzen.



Mit ihrer Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" möchte sie vor allem jungen Frauen zeigen, dass jede auf ihre eigene Art und Weise schön ist – egal, welche Körper- und Kleidungsgröße oder welches Alter.

Erfahre hier, wieso Viviens Sieg als Curvy-Model so wichtig ist und lerne die 5 bekanntesten Plus-Size-Models kennen.

Anzeige

So sinnvoll nutzt GNTM-Siegerin Vivien Instagram

Da Social Media auch in der Modelwelt eine wesentliche Rolle spielt, darf natürlich auch bei Vivien kein Account fehlen. Auf Instagram gibt sie ihren Fans Einblicke in ihre GNTM-Zeit, teilt Shooting-Bilder oder lässt sie am Privatleben teilhaben. Sie präsentiert sich gerne mal in der Badewanne oder sexy vor dem Spiegel. Das Model möchte ihre Reichweite von 43.200 Follower:innen (Stand: 16. Juni 2023) wohl zusätzlich sinnvoll nutzen und sendet beispielsweise auch gerne mal kleine Messages an ihre Fans. Mit der Caption "Eine freundliche Erinnerung daran, dass ein kleines Bäuchlein noch niemanden umgebracht hat", macht sie darauf aumerksam, dass jede:r schön ist und an sich glauben soll.

Vivien zählt bereits vor dem GNTM-Finale zu den Top 3 Favoritinnen auf Instagram. Kein Wunder, denn so hat sie vor und während der letzten Show großen Support von ihren Fans erhalten. Unter ihrem letzten Posting schreibt eine Followerin kurz vor dem Finale: "Wir drücken dir alle Daumen!". Umso mehr freuen sich ihre Follower:innen, dass sie sich den Sieg holt und kommentieren beispielsweise: "Herzlichen Glückwunsch zu Germany's Next Topmodel. Du hast es einfach verdient!".

Curvy Model Vivien ist auch auf TikTok aktiv

Auch auf TikTok ist das Model gerne aktiv und postet immer mal wieder Clips. Mit 11.200 Follower:innen und 79.600 Likes (Stand 16.06.2023) hat sie hier bereits eine große Reichweite für sich gewinnen können. Neben GNTM-Content, Shootings und sexy Walks beantwortet sie auch gerne mal Fragen, die ihren Fans auf den Herzen liegen. So verrät sie in ihrem Q&A, dass sie ihre Kurven an sich am meisten liebt, aber Füße einfach nicht ausstehen kann.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Einer ihrer größten Fans scheint wohl ihre Mama zu sein, die Vivien stolz auf der Plattform präsentiert. Sie kommt aus Brasilien und hat ihre Tochter vor einigen Monaten zum GNTM-Casting begleitet, um sie zu unterstützen. Auch, wenn die 23-Jährige nun in Deutschland lebt, liebt sie das Heimatland ihrer Mutter sowie die dortige Kultur und das Essen. Nach Folge 1 postet sie private Eindrücke von sich und ihrer größten Supporterin.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Vivien Blotzkis Werdegang bei "Germany's Next Topmodel"

Schon zu Beginn der 18. Staffel zählt Vivien zu den Favoritinnen von Heidi Klum. Sie präsentiert sich mit Topleistungen. Beim Sedcard-Shooting kann sie stark von sich überzeugen: Mit einem Slip bekleidet und einer großen Tafel in der Hand setzt sie sich gekonnt in Pose und wird schließlich von Heidi zur "Spitzenreiterin" gekürt.



Mit ihrer charismatischen Ausstrahlung begeistert sie zudem Gastjurorin und Model Rebecca Mir. In Folge 6 ist Vivien schließlich die "absolute Favoritin". Aber auch bei Kund:innen kommt das Curvy Model gut an und steckt beispielsweise beim "Néonail"-Casting großes Lob ein.



Rückblickend verrät die GNTM-Gewinnerin, dass das "Harper's Bazaar"-Covershooting ihr Lieblingsshooting gewesen sei. Zu ihrer Lieblingsgastjurorin zählt das berühmte Curvy Model Ashley Graham – schließlich ist sie ihr größtes Vorbild. Jetzt ist Vivien selbst ein Vorbild für viele Frauen und kann so richtig durchstarten!