GNTM-Gewinnerin Vivien Blotzki: Jetzt begeistert sie ihre Fans mit sexy Fotos!

Für Vivien Blotzki hat sich ein großer Traum erfüllt: Die Koblenzerin wurde von Heidi Klum zu "Germany's Next Topmodel" 2023 gekürt. Nach ihrem Sieg ergattert die 22-Jährige einen Job nach dem anderen. Für ein ganz besonderes Shooting zog Vivien jetzt sogar komplett blank.

Anzeige

Vivien Blotzki begeistert Fans mit Shooting-Einblicken auf Instagram

Auf ihrem Instagram-Kanal gewährt Vivien Blotzki jetzt einen Einblick in ihren neuen Alltag als Model. Am Donnerstag ließ sich die GNTM-Gewinnerin vom Fotografen Chris Haimerl ablichten. Nach dem Shooting veröffentlichen die beiden nun gemeinsam ein "Behind the Scenes"-Posting - und das hat es in sich.

In einem kurzen Clip lässt Vivien dabei gänzlich die Hüllen fallen. Auf der Aufnahme trägt sie lediglich eine Muschel, die ihren Intimbereich verdeckt. Mit ihrer linken Hand hält sie zudem ihre Brüste fest. Das Model blickt in dem Video lasziv in die Kamera - und ihre Kurven kommen dabei perfekt zur Geltung. Im Hintergrund ist der Song "Fill the Void" von The Weeknd, Lily-Rose Depp und Ramsey zu hören, der dem Clip noch mehr Ausdrucksstärke verleiht.

Doch damit nicht genug: Fotograf Chris Haimerl kündigt unter dem Beitrag bereits an, dass die Fans die Shooting-Bilder schon bald zu Gesicht bekommen werden. "Bleibt gespannt", schreibt er zu dem Posting.

Auch Viviens GNTM-Kollegin Cassy Cassau zeigt sich jetzt freizügig im Netz. Alle Infos dazu gibt es hier!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Das halten die Fans von Viviens Shooting

Viviens Fans und GNTM-Kolleginnen sind von dem kurzen Video hin und weg und drücken in den Kommentaren ihre Begeisterung aus. "Oh mein Gott, ich liebs!!!", notiert beispielsweise Sarah Benkhoff unter dem Posting, die in Folge 5 kurz vor dem Umstyling freiwillig ausgestiegen ist. Designer und GNTM-Gastjuror Yannik Zamboni versieht den Beitrag zudem mit drei Flammen-Emojis.

Doch auch die Community des Curvy-Models ist total begeistert. "Eine moderne Interpretation von 'Die Geburt der Venus'", schreibt ein User ganz passend zu dem Beitrag. Andere Follower:innen finden es stark, dass die GNTM-Gewinnerin zeigt, dass sie sich in ihrem Körper wohlfühlt. So schwärmt etwa eine Nutzerin: