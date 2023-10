GNTM-Jurorin Heidi Klum klärt über ihre Brüste auf: Wer ist Hans und wer ist Franz?

Heidi Klum ist immer mit viel Humor am Start. Keck benennt das Supermodel nun auf Instagram ihre Brüste - und das mitten in ihren Vorbereitungen für ihre legendäre Halloween-Party.

Im Video: So nennt Heidi Klum ihre berühmten Brüste

Heidi Klum: "Das sind deutsche Brüste"

Heidi Klum (50) ist mit ihrem Körper im Reinen. Immer wieder zelebriert sie ihn auf Instagram. Und auch schon lange ist bekannt, dass das Supermodel für ihre Brüste sogar eigens Namen hat. Schon 2007 schrieb die britische Zeitung "The Independent" über ihre Tendenz, ihren Brüsten witzige Namen zu geben.

Als ich mit dem Modeln anfing, sagte ich immer: "Das sind deutsche Brüste, eine heißt Hans und eine heißt Franz." Heidi Klum , 2007

Bei einer Instagram-Fragerunde wurde sie nun befragt, wie denn nun welche Brust heiße. Prompt antwortet das kecke Model mit einem Foto, auf dem ihre Brüste benannt sind. Die rechte Brust heißt somit Franz und die linke Brust Hans. Zu ihrem eigenen Namen wird Heidi Klum bei ihrer Instagram-Fragerunde auch noch befragt. Dabei kommt heraus, sie heiße mit Nachnamen eigentlich Kaulitz. Sie hat offiziell also den Nachnamen ihres Mannes Tom Kaulitz (34) übernommen.

Die Fragerunde auf Instagram führt Heidi Klum durch, weil sie auf dem Weg zu einem Fitting ist. Aber nicht nur irgendein Fitting, sondern es geht hier darum, ob ihr das berüchtigte alljährlich überraschende Halloween-Kostüm passt. In ihrer Instagram-Story wird nämlich deutlich, Heidi steckt mal wieder im Halloween-Fieber.

Heidi Klum steckt wie jedes Jahr im Halloween-Fieber

Jedes Jahr lädt Heidi ganz Hollywood zu ihrer Halloween-Party ein. Schon lange im Voraus plant und organisiert sie diese Party. Einer der wichtigsten Teile davon ist ihr alljährliches Kostüm, das immer wieder für mediale Schocker sorgt. In einem Jahr kam Heidi als die Comic-Figur Jessica Rabbit verkleidet und im letzten Jahr kam sie als Angelköder, passend zu dem Angler-Kostüm ihres Ehemannes. Die Fans sind also gespannt, was Heidi sich dieses Jahr ausgedacht hat. Deswegen wird sie in der Fragerunde natürlich auch dazu befragt. Doch Heidi gibt natürlich nichts preis.

Stattdessen erzählt sie, wie ihr die Augen fast aus dem Kopf gefallen seien, als sie Tom das erste Mal gesehen habe. Sie gibt preis, dass Tom ihr Lieblingsmusiker sei und plaudert über die neue Staffel "Germany's Next Topmodel", in der Heidi nun das erste Mal auch Männer castet. Die Dreharbeiten zur 19. Staffel GNTM starteten am 1. Oktober 2023.