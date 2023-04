GNTM-Kandidatin 2023: Cassy ist raus! Jetzt zeigt sich das Model mit komplett verändertem Look

Das Wichtigste in Kürze "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Cassy hat sich in den letzten Jahren stark verändert.

Auf ihrem Instagram-Account sieht man, dass die hübsche 23-Jährige bereits mehrere Hairstyles ausprobiert hat.

Momentan ist sie für ihre roten Haare bekannt. Auf Instagram sieht man aber auch Fotos von ihr mit blonder Mähne. Das zeigt ihre Wandelbarkeit.

Jetzt zeigt sich Cassy nun wieder mit einer neuen Frisur. Alle Infos dazu bekommst du hier.

Egal ob blond, pink oder rot: GNTM-Kandidatin Cassy zeigt ihren Fans auf Instagram gerne ihre Wandelbarkeit und hat schon mehrere Haarfarben ausprobiert. Jetzt sie ihre Community nun wieder mit einer neuen Frisur.

Cassy hat wieder einen neuen Look

Jetzt beweist die GNTM-Teilnehmerin einmal mehr, wie wandelbar sie ist. Auf Instagram überrascht sie ihre Fangemeinde mit der nächsten Typveränderung: Ihre schulterlangen Haare hat sie nun gegen lange Extensions ausgetauscht! Mit dem neuen Look ist die Hamburgerin mehr als zufrieden. "Oh mein Gott, ich bin so happy", schwärmt sie in ihrer Story und fügt hinzu: "Wollte schon immer so lange Haare haben."

Auch bei ihrer Community kommt die neue Frisur gut an. Unter einem Foto, das sie auf ihrem Instagram-Account teilt, sammeln sich zahlreiche Komplimente - darunter beispielsweise auch von der YouTuberin Leoobalys. "Wow!!!!", schwärmt sie unter dem Posting. Die Fans sind ebenfalls hin und weg von ihrem neuen Look. "Das steht dir so unglaublich gut!", "Bombe" und "Krass, wie dir einfach alles steht", schreiben etwa drei Nutzer:innen. Eine weitere Userin findet:

Die Haare sehen so toll an dir aus! Instagram-Fan, , 2023

Heute feuerrot, früher Barbie-blond

"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Cassy begeistert die TV-Zuschauer und Instagram-Follower momentan mit ihrer feuerroten Mähne und ihrem selbstbewussten sympathischen Auftreten. Doch was viele nicht wissen dürften: Bevor sie sich für ihre roten Haare entschieden hat, war Cassy blond und sogar mit pinken Haaren unterwegs!

Cassy ist bekannt für ihre Wandlungsfähigkeit, die sie auch während der GNTM-Staffel immer wieder unter Beweis gestellt hat. Sie konnte sich in verschiedenen Shootings und Challenges immer wieder neu erfinden und überzeugen. So verwundert es wohl auch nicht, dass sie mal blonde Haare hatte.

Fans dürften sich wohl einig sein: Die blonden Haare verleihen Cassy einen ganz anderen Look und zeigen, dass sie sehr wandlungsfähig ist. Sie kann sich problemlos an neue Trends und Looks anpassen und verleiht jedem Style ihre eigene Note.

In dem Video seht ihr noch mehr alte Schnappschüsse von Cassy

Aber nicht nur mit blonden Haaren ist Cassy auf Instagram zu sehen. Auch mit einer pinken Kurzhaarfrisur im Bob-Stil begeistert sie die Fans. So finden sich unter einem Schnappschuss, der sie auf einem Motorrad zeigt, Kommentare wie: "Hübsch siehst du aus" oder "Mega".

Die Veränderung ihrer Haarfarbe zeigt auch, dass Cassy offen für Veränderungen ist. Sie lässt sich nicht auf einen bestimmten Look festlegen. Das macht sie zu einer spannenden Persönlichkeit, die man nicht so leicht einschätzen kann.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilt Cassy regelmäßig Bilder von sich und zeigt damit, wie sie sich immer wieder neu erfindet. Sie lässt ihre Fans an ihrem Leben teilhaben und zeigt, dass sie nicht nur eine talentierte Model-Anwärterin ist, sondern auch eine spannende Persönlichkeit, die viel zu bieten hat.

Insgesamt hat sich Cassy also in den letzten Wochen sehr positiv verändert. Sie zeigt, dass sie bereit ist, Risiken einzugehen und sich neuen Herausforderungen zu stellen. Fans dürfen wohl gespannt sein, was die Zukunft für Cassy bringt und sich darauf freuen, sie bei ihren neuen Projekten zu begleiten.

Darum denkt Cassy, dass sie gute Chancen bei GNTM hat

In einem Interview mit ProSieben verriet die 23-Jährige, die Gründe dafür, warum sie glaubt, dass sie gute Chancen hat, GNTM zu gewinnen.

I’m born to be a star! Mit meiner selbstbewussten und verrückten Art zusammen mit meinem starken Willen und einer gewissen Lockerheit erreiche ich eigentlich immer das, was ich will. Ich weiß, dass ich die Richtige bin, weil Foto- und Videoshootings sowie Walken, Tanzen und Acting mir einfach liegen - ich bin dafür geboren und werde auch nichts anderes mehr in meinem Leben tun. I’m ready to become Germany’s Next Topmodel 2023! Cassy , ProSieben

Am wichtigsten sei Cassy, dass sie als emanzipierte, selbstbestimmte Frau wahrgenommen wird. Sie lasse sich nicht klein machen. "Ich liebe meinen Körper und schäme mich nicht, ihn zu zeigen", erzählte sie im Interview weiter. Sowohl vom Styling als auch vom Charakter her sei sie sehr vielfältig. Sie könne jeden Tag jemand anderes sein, wenn sie möchte. "Ich bin sehr selbstbewusst - ich weiß ganz genau, was ich will und was ich nicht will. Ich liebe es, zu provozieren und genau das zu tun, was man nicht von mir erwartet", so Cassy.