GNTM-Star Ana Martinović verkündet Hochzeit auf Instagram

"Und das war erst unsere standesamtliche Hochzeit!": Mit diesen Worten verkündete GNTM-Star Ana Martinović (23) ihren 116.000 Instagram-Follower:innen die tolle Nachricht: Das Model hat seinen Freund Tomislav geheiratet.

Wenn das "nur" die standesamtliche Trauung war, dann können Brautpaar und Gäst:innen nach der kirchlichen Hochzeit ja einiges erleben. Auf mehreren Instagram-Storys und einem Beitrag mit einer Clip-Montage aus vielen Impressionen rund um Standesamt, Hochzeitsmahl und vor allem der anschließenden Party mit Saus und Braus teilte Ana ihr Glück mit ihren Fans.

Damit erlebte die Lovestory, die vor einem Jahr mit einem Verlobungsbild begann, ihren vorläufigen Höhepunkt. Im August sollen dann bei der kirchlichen Trauung wortwörtlich die Hochzeitsglocken läuten.

Ana Martinović verlobte sich vor einem Jahr

Vor drei Jahren ergatterte Ana in der 16. Staffel von "Germany's Next Topmodel" einen Job und landete am Ende hinter Siegerin Alex Mariah Peter auf Platz neun. Sie blieb dem Model-Business treu, aber ihren schönsten Erfolg landete sie jetzt privat.

Im August letzten Jahres verkündete sie mit einem Post ihr Liebesglück: "I sais YES!" unterschrieb sie ihr Verlobungsbild aus dem Urlaub in Split. Dort hatte ihr Tomislav wohl am kroatischen Strand den Antrag gemacht. Jetzt feierten die beiden mit Freunden und Verwandten ihre standesamtliche Trauung.

Ana Martinović: "Ich bin so verliebt""

Ana ließ ihre Fans nachvollziehen, wie die Trauungszeremonie das Dinner und vor allem die Party danach ablief. In ganz kurzen Clips wurden das Standesamt, das Zuhause, das Anschneiden der Hochzeitstorte und Spiele beim Diner gezeigt. Danach ging's in der Hochzeits-Disco richtig ab, wie Bilder mit ausgelassenem Brautpaar und Freunden beweisen.

"Ich bin so verliebt", teilte Ana ihren Fans schon eine Woche vor der Hochzeit mit, als sie voller Freude die Empfangstafeln für ihre beiden Hochzeiten auspackte und präsentierte. Da wurde auch das Datum der kirchlichen Hochzeit geleakt: Am 8. August wird es so weit sein.