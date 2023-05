GNTM-Star Anna Maria Damm ganz privat: SO reagiert ihre Tochter Eliana auf ihr Geschwisterchen

Das Wichtigste in Kürze Im November 2022 verkündete Anna-Maria Damm auf Instagram, dass sie zusammen mit ihrem Freund Julian Gutjahr wieder Nachwuchs erwartet.

Im Januar 2023 folgte dann die schöne Nachricht: Das Paar hat sich nach rund zehn Jahren Beziehung verlobt!

Vor wenigen Tagen ist die ehemalige GNTM-Kandidatin zum zweiten Mal Mutter geworden.

Wie sehr sich ihre Tochter Eliana über die neue Rolle als große Schwester freut, zeigt Anna Maria Damm jetzt bei Instagram.

GNTM-Star Anna Maria Damm und ihr Verlobter Julian Gutjahr fieberten in den vergangenen Monaten auf die Geburt ihres zweiten Kindes hin. Vor wenigen Tagen war es endlich so weit: Die Influencerin ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Wie sehr sich ihre Tochter Eliana über den Familienzuwachs freut, zeigt die 27-Jährige jetzt bei Instagram.

Anna Maria Damms Tochter Eliana geht in ihrer Schwesternrolle auf

Während ihrer Schwangerschaft betonte Anna Maria Damm regelmäßig, dass sich ihre Tochter Eliana sehr darauf freut, bald ein Geschwisterchen zu haben. Und tatsächlich scheint die Kleine in ihrer neuen Rolle als große Schwester total aufzugehen. Bei Instagram teilt die ehemalige GNTM-Kandidatin nun ein Video, in dem ihre beiden Töchter zu sehen sind. Eliana hält die kleine Kaia dabei liebevoll im Arm und gibt ihr einen Kuss. "Meine Mädchen! Wie oft ich von diesem Moment geträumt habe", schwärmt die stolze Mutter unter dem Clip.

Anna Maria Damm genießt die Zeit mit Baby Kaia

Dass Anna Maria Damm eine echte Power-Mom ist, beweist sie immer wieder. Wenige Tage nach der Geburt ist sie schon wieder unterwegs - wie sie ihrer Community nun bei Instagram zeigt. Gemeinsam mit ihrer Schwester Katharina Damm und ihrer kleinen Tochter besucht sie ein Café und nimmt dabei ein ausgiebiges Frühstück zu sich. "Happy Freitag", schreibt die Influencerin zu einigen Schnappschüssen, auf denen sie ihr Baby im Arm hält und glücklich lächelt.

Anna Maria Damm zeigt ihren After-Baby-Body bei Instagram

Nur wenige Tage nach ihrem Kaiserschnitt teilt Anna Maria Damm auf ihrem Instagram-Account nun ein Schwarz-Weiß-Foto von ihrem After-Baby-Body. Auf dem Bild trägt sie lediglich einen hellen BH und eine kurze Hose, während sie ihre Tochter Kaia im Arm hält. Dabei ist deutlich zu erkennen, dass sich ihr Körper nach der Schwangerschaft schon langsam zurückbildet. "Der weibliche Körper ist so faszinierend", findet die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Teilnehmerin.

Zusätzlich mach die 27-Jährige in ihrem Posting noch einmal deutlich, wie glücklich sie nach der Geburt ihres zweiten Kindes ist. "Ich genieße diese magischen und wertvollen Momente so sehr! Kann es immer noch nicht realisieren", schreibt sie zu ihrem Beitrag. In ihrer Story verrät sie zwar, dass sie aktuell nachts kaum schlafen kann, weil ihr Baby alle zwei Stunden wach wird, doch das macht Anna Maria offenbar überhaupt nichts aus. "Sie meldet sich alle zwei Stunden zum Stillen, das ist aber auch gut so, weil der Milcheinschuss ist dieses Mal intense", führt sie in ihrer Instagram-Story weiter aus.

Anna Maria Damm verkündet die Babynews auf Instagram

Auf ihrem Instagram-Account gibt Anna Maria Damm die freudigen Nachrichten bekannt. Sie teilt ein paar Fotos, auf denen sie zusammen mit dem Baby, ihrem Verlobten Julian Gutjahr und der gemeinsamen Tochter Eliana im Krankenhaus zu sehen ist. Dabei wirkt die Familie überglücklich. "Sagt hallo zu unserem Mädchen Kaia! Es geht uns gut und wir sind überglücklich", schreibt die 27-Jährige dazu. Bereits vor der Geburt hatte die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin verraten, dass die Kleine den Namen Kaia tragen und per Kaiserschnitt zur Welt kommen wird.

Die gemeinsame Kennenlernzeit wolle die Familie nun erst einmal in vollsten Zügen genießen:

Können unser Glück selbst noch kaum fassen. Wir lieben sie jetzt schon so sehr. Anna Maria Damm, , 2023

In den Kommentaren unter ihrem Posting wird die YouTuberin von zahlreichen GNTM-Stars und Influencer-Kolleg:innen beglückwünscht. "Freue mich so", schwärmt beispielsweise Fata Hasanovic, die selbst aktuell Nachwuchs erwartet. Auch "taff"-Moderatorin Rebecca Mir meldet sich zu Wort. "Herzlichen Glückwunsch", schreibt sie.

Anna Maria Damm und Julian Gutjahr haben sich verlobt

Anna Maria Damm (27) überraschte ihre Follower im Januar 2023 auf Instagram mit herzerwärmenden Neuigkeiten: Die ehemalige GNTM-Kandidatin und ihr Partner Julian Gutjahr (26) sind verlobt. Im Urlaub, inmitten einer traumhaften Kulisse am Strand sei er vor ihr auf die Knie gegangen und habe um ihre Hand angehalten. Die bekannte Influencerin habe dann auf die schönste Frage der Welt mit einem klaren "Ja" geantwortet. Das teilte sie ihren Followern auf Instagram mit und veröffentlichte mehrere private Fotos, die sie freudestrahlend und zugleich zu Tränen gerührt zeigten.

Auch ihre gemeinsame Tochter Eliana war bei diesem besonderen Moment dabei. Die Fotos zeigen sie in einem regenbogenfarbenen Kleid, wie sie zu ihren Eltern aufschaut, während diese sich nach dem Antrag in den Armen liegen. Ihrer Freude über die Verlobung verlieh Anna Damm mit folgenden Worten unter dem Post Ausdruck: " [...] WHAAAT?! Bin immer noch sprachlos!" Dieser Moment war so unglaublich besonders … er hätte nicht noch perfekter sein können. Das war die schönste Überraschung, die ich jemals bekommen habe. Ich habe natürlich JA gesagt". Unter dem Hochzeitsbeitrag sammelten sich innerhalb von kürzester Zeit etliche Glückwunschbekundungen von ihren Follower:innen. Auch einige Stars und Instagram-Kollegen:innen äußerten sich zu den frohen Verlobungsnachrichten. So schrieb Rebecca Mir (31) "Ahhhhh herzlichen Glückwunsch" und Ana Johnson (29) kommentierte mit "So eine schöne Überraschung!! Nur das Beste für euch".

Anna Damm teilte Baby-News mit ihren Follower:innen

Die Verlobung ist die zweite positive Überraschung, die Anna Damm innerhalb von wenigen Monaten mit ihren Follower:innen auf Instagram teilt. Erst im November 2022 hatte sie verkündet, dass sie erneut schwanger sei. In einem Post hatte sie sich in einem ärmellosen, weißen Kleid mit Babybauch gezeigt und schützend die Hände über ihren Bauch gelegt. Den Post hatte sie mit folgenden Worten versehen: "Ein neues Abenteuer beginnt". Zusammen mit ihrer anstehenden Hochzeit ist das eine echte Krönung des Liebesglücks.

Beide sind offiziell schon seit rund zehn Jahren ein Paar und seit 2018 Eltern einer kleinen Tochter. Seitdem Anna Damm 2013 bei "Germany's next Topmodel" den fünften Platz erreicht hatte, war sie ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Mittlerweile ist die 26-jährige als Vloggerin, Bloggerin und Influencerin bekannt. Dabei nimmt sie täglich mehr als zwei Millionen Menschen in ihren Alltag mit.