GNTM-Star Anya Elsner will über ihre Mutter auspacken: "Unsere Beziehung war nie gut"

Nach "Germany’s Next Topmodel" steht für Anya Elsner bald das nächste TV-Format an. Doch bereits vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp sorgt das Model für Schlagzeilen. Der Grund? Die Berlinerin will in der Show über das zerrüttete Verhältnis zu ihrer Familie sprechen.

Wie Anya gegenüber "Bild" schildert, habe sie vor wenigen Tagen vom Anwalt ihrer Mutter ein Schreiben erhalten, in dem die 20-Jährige aufgefordert wird, in dem TV-Format nicht über ihre Mutter zu reden. Sollte sie dieser Bitte nicht nachkommen, droht ihr laut Bericht eine Klage und eine Vertragsstrafe von 15.000 Euro.

Anya Elsner: So reagiert sie auf die Forderung ihrer Mutter

Von dem Anwaltsschreiben wolle sich Anya aber nicht unterkriegen lassen. "Ich lasse mich nicht einschüchtern und werde meine Erfahrungen im Dschungelcamp teilen, egal welche Klage droht", macht sie gegenüber "Bild" deutlich. In ihrer Instagram-Story stellt die ehemalige GNTM-Kandidatin zudem klar: "Ich werde nicht schlecht über meine Mutter im Dschungelcamp reden. Ich werde, wenn dann lediglich meine Erfahrungen schildern. Und das ist ja auch mein gutes Recht." Da sich ihre Fans so für das Thema interessieren, wolle sie ihnen einfach erzählen, was genau passiert ist. So teasert sie in ihrer Story bereits an: "Ich bin sehr gespannt, wie ihr darauf reagiert."

Die Beziehung von Mutter und Tochter ist schon seit Jahren zerrüttet

Das Verhältnis zu ihrer Mutter sei schon seit Jahren sehr schwierig. "Unsere Beziehung war nie gut. Selbst als ich bei meiner Mutter gewohnt habe, hatte ich nie das Gefühl, von ihr geliebt zu werden", gibt die Berlinerin gegenüber "Bild" zu. Und weiter: "Mein Vater hat mehr auf mich aufgepasst als sie." Doch was sind die Gründe für die Differenzen mit ihrer Mutter?

Es ist in meinen Augen unverzeihlich, dass sie damals meinen Hund und mich vor die Tür gesetzt hat. Anya Elsner, , 2023

Wie Anya zudem gegenüber RTL verrät, habe sie im April 2023 den Kontakt zu ihrer Mutter komplett abgebrochen. "Für mich ist sie kein Teil meines Lebens mehr", betont sie. Die Chancen auf Versöhnung stehen laut dem Model aktuell auch sehr schlecht. "Stand jetzt würde ich sagen: Nein, niemals", erklärt sie dem Sender, fügt dann aber hinzu: "You never know, was die Zukunft bringt."