GNTM-Star Cassy Cassau nackt in der Badewanne! Fans begeistert von neuen Instagram-Fotos

Cassy Cassau wurde durch ihre Teilnahme an der 18. "Germany's Next Topmodel"-Staffel bekannt. In Folge elf musste sich die Hamburgerin jedoch gegen ihre Konkurrentinnen geschlagen geben und die Show verlassen. Doch auch nach ihrem GNTM-Aus lässt sie ihre Fans auf Instagram weiterhin an ihrem Leben teilhaben. Jetzt begeistert Cassy ihre Follower:innen mit einem besonders intimen Posting: Sie lässt ihre Hüllen fallen!

Cassy Cassau zeigt sich nackt bei Instagram

Dass Cassy Cassau sich gerne sexy zeigt, ist eigentlich kein Geheimnis. Regelmäßig teilt sie auf ihrem Instagram-Kanal Aufnahmen von sich, auf denen sie in Dessous zu sehen ist. Mit ihrem neuesten Instagram-Posting legt die ehemalige GNTM-Kandidatin jetzt aber noch mal einen drauf: Sie teilt nun drei Fotos mit ihren 89.700 Fans (Stand 19. Juli 2023, 12:14 Uhr), die sie in einem Frankfurter Hotel zeigen. Auf den Bildern entspannt die gebürtige Hamburgerin nackt in der Badewanne verdeckt ihre Brüste dabei lediglich mit einer Hand. Ihre rote Mähne hat sie dabei zu einem Pferdeschwanz gebunden Während Cassy auf einem Schnappschuss lasziv in die Kamera blickt, strahlt sie auf zwei weiteren Fotos über beide Ohren. "Sommer-Glow", schreibt sie ganz passend dazu.

Das sagen die Fans zu Cassys Nackt-Offensive

Ihre Follower:innen und GNTM-Kolleg:innen sind von den intimen Einblicken ganz begeistert. "Heiß", schwärmt etwa ihre ehemalige Mitstreiterin Sarah Benkhoff. "Puuuh", schreibt der Influencer David Lovric und fügt zusätzlich ein Flammen-Emoji hinzu. Ida Kulis lässt es sich natürlich ebenfalls nicht nehmen, auf den Beitrag zu reagieren. Sie setzt zwei Herzen- und Flammen-Emojis unter das Posting.

Doch auch einige Fans melden sich unter dem Beitrag zu Wort. "Heiß, heißer Cassy", "Bin verliebt!" und "Verdammt heiß", lauten nur drei der vielen Komplimente, die die ehemalige GNTM-Kandidatin von ihren User:innen bekommt.