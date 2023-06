GNTM-Star Fiona Erdmann: Krasses Fitness-Programm! In 6 Monaten hat sie 10 Kilo abgenommen

Das Wichtigste in Kürze Fiona Erdmann nahm 2007 an der zweiten Staffel von "Germany's Next Topmodel" teil.

Heute ist sie stolze Mama von zwei Kindern. Sie hat Schicksalsschläge und einen großen Umzug hinter sich.

Doch nicht nur privat hat sich bei Fiona Erdmann viel verändert, auch optisch sieht sie heute ganz anders aus. Alle Infos dazu gibt es hier.

Anzeige

Vor rund sechs Jahren wollte sie "Germany's Next Topmodel" werden. Letztlich kam alles anders. Fiona Erdmann ist nach einigen schweren Schicksalsschlägen im Leben angekommen - und das am anderen Ende der Welt. Doch nicht nur ihr Alltag hat sich verändert, auch optisch sieht das Model heute ganz anders aus.

Lang, lang ist's her! Seit Fiona Erdmann sich im Jahr 2007 als GNTM-Kandidatin einen Namen machte, ist viel passiert. Sie hat nicht nur optisch viele Veränderungen durchgemacht, sondern auch generell.

Im Video: So krass hat Fiona sich verändert

Anzeige

Anzeige

Fiona Erdmann hat 10 Kilo abgenommen

In den vergangenen Monaten nahm Fiona Erdmann ihre Instagram-Fans immer wieder mit ins Gym. Sie zog ein straffes Sportprogramm mit Cardio- und Krafttraining durch und schaffte es dadurch, innerhalb von sechs Monaten insgesamt zehn Kilo abzunehmen. Auf Instagram teilte sie ein Vorher-Nachher-Video von sich, in dem die Veränderung ganz deutlich zu erkennen ist. Dazu schreibt sie:

Sechs Monate voller Power! Keine Ausreden, harte Arbeit, sehr viel Schweiß und vor allem voller Einsatz. Ich habe mich an meine Grenzen gebracht und mein Ziel vor Augen keine Sekunde verloren! Fiona Erdmann, , 2023

Fiona Erdmann sei total stolz darauf, ihr persönliches Ziel erreicht zu haben und freue sich sehr über ihren Erfolg. Die Fans sind ebenfalls begeistert. "Mega Leistung, Fiona! Hut ab", schreibt etwa eine Userin in den Kommentaren.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Fiona Erdmann lebt jetzt in Dubai.

Die gebürtige Saarländerin lebt inzwischen in Dubai. Im Interview mit "watson.de" erklärte Fiona:

Ich bin hierhergezogen, weil ich alles in meinem Leben verloren habe und neu starten wollte. Fiona Erdmann , 2023

Die 34-Jährige ist seit Anfang 2018 Bürgerin der Vereinigten Arabischen Emirate. Den Neustart wagte sie mit ihrem Mann Moe, den sie Mitte 2017 kennengelernt hatte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Zwei Schicksalsschläge in einem Jahr

Zuvor hatte Fiona zwei schwere Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Im Jahr 2016 starb ihre Mutter, wenige Monate später erlag ihr damaliger Ehemann den Verletzungen eines Verkehrsunfalls. Mit ihm war sie zu dem Zeitpunkt zwar nicht mehr zusammen gewesen, ihre anhaltende Liebe zu ihm machte sie jedoch an seinem ersten Todestag auf Instagram deutlich:

Es gab einfach niemanden, der mir neben meiner Mutter so nah stand und mit dem ich so viel in meinem Leben erlebt und geteilt habe! Fiona Erdmann , 2018

Fiona Erdmann ist Zweifach-Mama

Inzwischen teilt sie alles mit dem "neuen" Mann an ihrer Seite. Mit ihm hat sie zwei Kinder, Sohn Leo und Tochter Neyla, die 2020 und 2022 zur Welt kamen. Zum zweiten Mal verheiratet ist Fiona jedoch noch nicht. Im Gespräch mit "vip.de" verriet das Model im Oktober 2022, dass eine Hochzeit schon länger zur Debatte steht, aber:

Dann kam das erste Kind, dann kam das zweite Kind, dann kam das Haus, und irgendwie schiebt sich das immer so weiter. Fiona Erdmann , 2022

Fiona wartet nach eigenen Worten noch auf den Heiratsantrag, der ihrer Meinung nach vom Mann kommen muss.

Das Haus von Fiona Erdmann in Dubai. © Instagram / Fiona Erdmann

Anzeige

Anzeige

Fiona Erdmann: So lebt sie in Dubai

Wie Fiona auf Instagram zeigt, lebt sie mit ihrer kleinen Familie in einem Haus mit "wirklich großem Garten". Es handelt sich um eine "familienfreundliche" Gegend, auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet sich ein Pool, und Fiona kann sich über ein "Fitnessstudio um die Ecke" freuen. Und tatsächlich ist sie sehr sportlich unterwegs, was nach ihrer GNTM-Teilnahme nicht immer so war. Im Gespräch mit "watson.de" offenbarte Fiona Anfang 2023:

Mein Leben hat sich seit damals komplett geändert. In meiner ersten Schwangerschaft habe ich 25 Kilo zugenommen. Als ich dann Mama war, hatte ich gar keine Intention, direkt wieder ins Model-Business zurückzukehren. Ich war erst mal nur damit beschäftigt, Mama zu sein. Fiona Erdmann , 2023

Heute zeigt sich Fiona jedenfalls wieder beim Sport und achtet auf ihre Ernährung, die beispielsweise auch Saftkuren beinhalten.

Deutschland ist keine Option

Fest steht: Fiona fühlt sich wohl in Dubai. "Ich habe hier viel über mich und das Leben gelernt und bin hier glücklicher, als ich es in Deutschland war – schon allein wegen der Sonne", erzählte Fiona einst im "Stylebook"-Interview. Zudem gibt es eine Sache in ihrem Leben, die sie sich immer gewünscht habe: "Unter Palmen zu leben", schreibt sie auf Instagram: "Mit meinem Umzug nach Dubai, ist dieser Traum in Erfüllung gegangen."

Auch andere Ex-GNTM-Kandidatinnen haben sich weiterentwickelt: Das machen Anna Adamyan (ehemals Wilken), Jennifer Hof und Natascha Beil heute!