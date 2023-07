GNTM-Star Romina Palm erleidet "Anaphylaktischer Schock": So geht es ihr jetzt!

Das Wichtigste in Kürze Romina Palm scheint es nach der Trennung von Stefano Zarrella wieder gut zu gehen.

Sie soll sogar einen neuen Mann an ihrer Seite haben.

Jetzt liegt die Ex-GNTM-Kandidatin allerdings nach einem allergischen Schock im Krankenhaus.

Anzeige

Romina Palm blickt auf zwei turbulente Jahre zurück. Sie nahm an GNTM teil, verlobte sich, trennte sich, färbte sich die Haare neu. Jetzt, wo es der Laufstegschönheit wieder gut zu gehen scheint, musste sie ins Krankenhaus.

Im Video: Rominas besorgniserregender Bild-Post

Besorgniserregendes Bild auf dem Instagram-Profil von Romina Palm! Die Viertplatzierte der 16. "Germany's Next Topmodel"-Staffel hängt in einer ihrer Storys am Tropf. Das sei "der Grund, warum heute noch nichts von mir kam", schrieb sie am 24. Juli aus dem Krankenhaus. Sie hatte "die schwerste Form einer allergischen Reaktion".

Sie habe "gestern einen wunderschönen Abend" gehabt, erzählt Romina weiter.

Bis ich plötzlich einen anaphylaktischen Schock bekommen habe. Das zweite Mal in meinem Leben mit den gleichen Symptomen. Romina Palm , Instagram

Einen Tag nach dem Krankenhausaufenthalt meldet sich das Model wieder zur Wort und gibt ein Update zu ihrem Gesundheitszustand. In ihrer Instagram-Story zeigt Romina ihre stark angeschwollene Lippe. Autsch! In der Story berichtet sie, dass es ihr ein wenig besser geht, sie sich aber nach wie vor sehr schlapp fühlt. "Ich habe einfach 14 Stunden geschlafen und werde mich heute auch nicht mehr vom Bett wegbewegen".

Bei einem anaphylaktischen Schock handelt es sich laut Techniker Krankenkasse um "die schwerste Form einer allergischen Reaktion". Typische Auslöser sind demnach Insektenstiche, Medikamente oder Nahrungsmittel. Die Symptome reichen von Hautausschlag bis Atemnot und Bewusstlosigkeit.

Laut Romina wird sie "im Krankenhaus bestens versorgt". Dass die 24-Jährige ihre Fans an ihren gesundheitlichen Problemen teilhaben lässt, ist nicht neu. So spricht sie auch offen über ihre Essstörung. "Ich habe wenig bis gar nichts gegessen – es war teilweise so, dass ich 500 Kalorien an einem Tag gegessen habe", verriet Romina einst in einem YouTube-Video.

Anzeige

Anzeige

Romina Palm: So sehr hat sich ihr Leben verändert

Dass es ihr ihr aktuell alles in allem besser geht als zuvor, deutet Romina immer wieder auf Instagram an. So schrieb sie beispielsweise Ende Mai zu Bildern von ihrem Spanienurlaub: "Das Leben ist schön in letzter Zeit." Diesen Eindruck haben offensichtlich auch Rominas Follower. "Du blühst total auf, seitdem du getrennt bist", merkt eine Instagram-Userin an. "Als würdest du wieder zu dir selbst zurückfinden. Du siehst toll aus."

Romina und ihr einstiger Freund Stefano Zarrella sind seit Anfang März offiziell Geschichte. Das Ex-Paar habe sich jedoch "vor einiger Zeit schon getrennt", verriet Romina in einem YouTube-Video. "Das allererste Mal in meinem Leben bin ich alleine", stellte die Laufstegschönheit fest. Sie sei vorher immer in Beziehungen gewesen, freue sich aber auf die neue Erfahrung, "Verantwortung für sich selbst zu übernehmen".

Als einen ihrer ersten Schritte als Single wagte Romina eine optische Veränderung. Mit "neue Haare, neues Ich" präsentierte sich die bis dato Rothaarige Mitte Juni. Jetzt trägt sie ihr Haar wieder kurz und braun – ähnlich wie vor ihrer Zeit bei GNTM. Dort hatte ihr Heidi Klum den feuerroten Schopf verpasst.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Neues Haar, neues Ich, neuer Mann?

In den vergangenen Tagen wurde viel über Rominas Liebesleben spekuliert. Ein Unternehmer, der sich bei Instagram "Gene77" nennt, postete zuletzt Fotos in seiner Story, auf denen er mit der frischgebackenen Brünetten zu sehen ist. Gegenüber "Promiflash" sagte sie dazu: "Also Stand jetzt ist, dass ich alles lieber privat halten möchte und so den Moment genießen möchte, aber was in der Zukunft ist, kann ich gerade noch nicht sagen."

Über ihren Ex Stefano Zarrella scheint sie mittlerweile jedenfalls komplett hinweg zu sein. "Mir geht es wirklich sehr, sehr gut. Ich hatte die richtigen Leute um mich und bin sehr glücklich", schwärmte sie.