GNTM-Star Romina Palm total verliebt: Ihr erster Auftritt an der Seite von Christian Wolf!

Erst vor wenigen Tagen haben sich Romina Palm und Christian Wolf in den sozialen Medien zu ihrer Liebe bekannt. Jetzt machten sie ihre Zweisamkeit auf dem roten Teppich einer Weihnachtsfeier sichtbar - und versetzten alle in Staunen.

Anzeige

Das Ex-GNTM-Model und der Ernährungsguru: Erst vor rund zwei Wochen bestätigten Romina Palm und Christian Wolf, der Mitbegründer eines Unternehmens für Nahrungsergänzungsmittel, was zuvor bereits gemunkelt wurde: "Ja, wir sind zusammen."

Im Clip: Romina und Christian - so heiß war ihr erster gemeinsamer Pärchen-Auftritt

Das zeigten sie jetzt auch aller Welt. Zumindest all jenen, die bei der Weihnachtsfeier von Oace Sports in der Event-Location Flora in Köln anwesend waren. Und was Christian Wolf betrifft: seinen über 370.000 Instagram-Followern. Dort gab es fünf kurze Beiträge zu sehen, die das Paar zeigten - und nicht nur das.

Anzeige

Anzeige

Ein Hauch von Netz: Romina Palm sexy wie nie

Drei Fotos und zwei Videos präsentierte Christian Wolf auf seinem erst kürzlich wieder reaktivierten Instagram-Account. Vor allem die beiden Videos waren heiß - denn sie zeigten Romina Palm in sündigem Outfit. Im ersten Clip, unterlegt mit der wundervollen Ballade "I Am Not Who I Was" von Chance Peña, führte Christian seine Romina zum Camera-Call auf dem roten Teppich. Und die 24-Jährige, die bei der 16. Staffel von "Germany's Next Topmodel" (2019) Vierte wurde, sah sensationell aus.

Kein Wunder, dass ihr Christian Wolf ins Netz gegangen ist, denn sie trug es vom Dekolleté bis zum Zeh: einen heißen Netzcorsagen-Einteiler. Dazu High Heels und Ohrringe. Mehr hatte sie - außer einem glücklichen Lächeln - nicht an. Sie sah topfit aus und fühlte sich sichtlich wohl in ihrer Haut. Das war nicht immer so: Jahrelang hatte die Ex-Freundin von Influencer Stefano Zarrella mit Essstörungen und dem verzweifelten Wunsch um Genesung gekämpft.

Christian Wolf und Romina Palm: Mit eigenen Soßen zur Weihnachtsfeier

Im zweiten Video gab es sogar einen Zoom auf ihren Traumkörper, denn Christian Wolf und Romina Palm brachten zur Weihnachtsfeier eigene Soßen und zuckerfreie Sirups fürs Tafelwasser mit, die Romina aus dem Handtäschchen klaubte. So schwenkte Wolfs Handykamera erst über Palms Oberschenkel und Dekolleté, bevor sie sich Fläschchen und Süßstoff-Flacons widmete.

Eigene Soßen zur Betriebsweihnachtsfeier? Das ist wohl nicht allen möglich. In diesem Fall mag geholfen haben, dass es sich bei der Sportbekleidungsfirma, die die Weihnachtsfeier ausrichtete, um eine handelt, die Christian Wolf gut kennt. Da ist nämlich sein langjähriger Geschäftspartner und Fitness-Buddy Benjamin Burkhardt zuständig. Burkhardt dürfte Muskelsportlern als Youtuber "Smartgains" ein Begriff sein.

Christian Wolf schrieb auf einem Beitrag, einer Fotocollage mit vier Bildern: "So viele Menschen hier, die seit Jahren die Reise mit begleiten. Starker Abend." Auf zwei der Bilder ist abermals Palm zu sehen. Antonia Elena nicht. Das ist die Ex-Freundin von Christian Wolf. Und demnächst die Mutter seines Kindes. Wolf war fünf Jahre mit der Fitness-Influencerin liiert und trennte sich, als die Schwangerschaft schon bekannt war.