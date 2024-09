GNTM-Teilnehmerin Theresia Fischer: Mit ihrem Freund führte sie ein Doppel-Liebesleben

Das Wichtigste in Kürze Theresia Fischer und Thomas Behrend waren insgesamt sieben Jahre lang ein Paar. Im "Germany's Next Topmodel"-Finale 2019 heirateten die beiden sogar.

Im September 2022 folgte dann jedoch das plötzliche Ehe-Aus.

Mittlerweile ist Theresia Fischer wieder verliebt. Alle Infos zu dem neuen Mann an ihrer Seite gibt es hier.

Für viele Fans war es ein großer Schock, als Theresia Fischer und Thomas Behrend im September 2022 plötzlich ihre Trennung bekannt gaben. Kein Wunder, immerhin hatten die beiden erst 2019 im "Germany's Next Topmodel"-Finale ihre Traumhochzeit gefeiert. Einige Monate nach dem Liebes-Aus machte das Model seine neue Beziehung auf Instagram öffentlich. Doch wer ist der neue Mann an Theresias Seite?

Theresia Fischer ist frisch verliebt

Das "Sommerhaus der Stars" ist nicht das erste TV-Format, in dem Theresia Fischer mit einem deutlich älteren Partner zu sehen ist. 2019 lernte man bei GNTM ihren damaligen Freund Thomas Behrend kennen. Das Paar inszenierte im GNTM-Finale sogar seine Hochzeit. 2022 trennte sich das Paar überraschend.

Fünf Monate nach ihrem Ehe-Aus verkündete Theresia Fischer am Valentinstag überglücklich bei Instagram, dass sie wieder in festen Händen ist. Sie postete auf ihrem Account einen Schnappschuss, auf dem sie mit einem Mann zu sehen ist. Die beiden haben ihre Augen auf dem Bild geschlossen und schmiegen sich aneinander. Dazu schrieb die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin: "Was lange brauchte, ist nun endlich vereint." Mit den Hashtags #liebedichfürimmer, #besserehälfte und #couplegoals verdeutlichte Theresia dabei, wie verliebt sie in ihren neuen Partner ist.

Theresia Fischer verrät Details über ihren neuen Partner

Doch wer ist der Mann an ihrer Seite - mit dem sie aktuell auch in der Sendung "Das Sommerhaus der Stars" auftritt? Gegenüber "RTL" plauderte die 31-Jährige aus, dass ihr neuer Partner namens Stefan etwas jünger als ihr Ex-Mann ist: Er sei 56 Jahre alt und arbeite als Arzt. "Ich habe mich verjüngt mit meinen Männern", scherzte sie. Somit beträgt der Altersunterschied zwischen den beiden 25 Jahre.

Im Interview gab sie zudem preis, dass sie ihren neuen Freund schon vor ihrer ersten Beinverlängerung im Jahr 2016 kennengelernt habe.

Liebe auf den ersten Blick war es aber nicht zwischen Theresia Fischer und Stefan Kleiser: In der VOX-Sendung "Wo die Liebe hinfällt", verriet Theresia im Februar 2024, dass sie den Zahnarzt mit 18 Jahren über ein Datingportal kennenlernte. Laut Stefan zögerte dieser zunächst. Eigentlich habe Theresia überhaupt nicht seinem "Beuteschema" entsprochen. Vielmehr habe er über das Datingportal eine Partnerin in seinem Alter gesucht. Verwundert habe ihn aber diese "Konstellation" bei Theresia "zwischen eloquenter Sprache, doch so jung sein und dann verstörenderweise bei so einem alten Knacker anklopfen – da muss ich mal wissen, was mit dir nicht richtig ist". Dann sei er fasziniert gewesen von Theresias "ungewöhnlicher" und "einzigartiger" Persönlichkeit. Beide blieben in Kontakt, wurden aber laut der Doku erst über ein Jahrzehnt später ein Paar.

Als Stefan wenige Jahre nach ihrer Hochzeit mit Thomas wieder in ihr Leben getreten sei, sei ihr Herz wieder "extrem entfacht" gewesen - und das, als sie noch verheiratet gewesen sei, bestätigt Theresia auf Nachfrage in der Doku. Sie bekennt: "Ich habe tatsächlich keine Affäre geführt. Ich habe ein Doppelleben geführt: Ich hatte zwei Männer. Ich habe meinen Ex zu dem Zeitpunkt auch noch geliebt. Für mich war das wirklich das Gefühl: Ich liebe zwei Männer. Wie kann das sein, was mache ich jetzt?" Doch die Beziehung zu Thomas sei zu diesem Zeitpunkt schon unglücklich gewesen, betont Theresia. Erst nach einem Ultimatum von Stefan Kleiser entschied sie sich für eine Scheidung von ihrem damaligen Ex-Mann.

Er war für mich schon immer der Mann, der mich fasziniert hat, der mir gutgetan hat und in schwierigen Situationen für mich da war. Theresia Fischer, , 2023

Sie schätze es sehr, dass ihr neuer Partner "jeden Blödsinn" mitmache und den "Schalk im Nacken sitzen" habe. Er wisse aber auch "gewisse Grenzen aufzuweisen und mich zu bremsen". Auch wenn die beiden erst seit einigen Monaten zusammen sind, scheint es zwischen ihnen wirklich ernst zu sein. "Wir wohnen zusammen", verriet Theresia Fischer gegenüber "RTL".

Mit romantischen Pärchenfotos auf Instagram beweist das Model seit dem Liebes-Outing übrigens regelmäßig, wie glücklich es mit ihrem neuen Partner ist.

Deshalb datet Theresia Fischer keine jüngeren Männer

Theresia Fischers neuer Freund scheint perfekt in ihr Beuteschema zu passen. Doch wieso datet sie eigentlich keine jüngeren Männer? "Ich kann und möchte partout keine Beziehung mit einem Jüngeren führen", stellte sie gegenüber "RTL" klar und fügte hinzu: "Ich möchte jemanden haben, der weiß, was er möchte und voll im Leben steht." Anders als Theresia handhabt es Schlagersängerin Michelle: Sie schwärmt von ihrem neuen, 25 Jahre jüngeren Freund.

