GNTM-Ticker: Ex-Kandidatin Gisele Oppermann zeigt ihren Fans den neuen Mann an ihrer Seite!

Das Wichtigste in Kürze Bei GNTM versuchen Jahr für Jahr viele Kandidatinnen ihr Glück. Doch es gilt: Nur eine kann "Germany's Next Topmodel" werden.

Auch wenn es für den Titel nicht gereicht hat, sind viele ehemalige Modelanwärterinnen nach der Castingshow sehr erfolgreich. Wie es für die Ex-Kandidatinnen nach dem Format weiterging, erfährst du hier.

Auch nach ihrer Zeit bei GNTM lassen die ehemaligen Modelanwärterinnen und Siegerinnen ihre Fans weiterhin an ihrem Alltag teilhaben. Hier erfährst du, wie es ihnen heute ergeht.

Gisele Oppermann ist wieder verliebt: Ihr Neuer ist neun Jahre jünger

29. September, 12:10 Uhr: Gisele Oppermann hat tolle Nachrichten für ihre Fans parat! Nachdem sie im vergangenen Jahr nur kurze Zeit nach der Ausstrahlung der ProSieben-Sendung "Das große Promi-Büßen" die Trennung von ihrem Freund bekannt gegeben hatte, ist sie jetzt wieder in festen Händen. Gegenüber "Bild" spricht sie nun zum ersten Mal über ihr neues Liebesglück: "Ich hatte mit dem Thema Liebe für diesen Sommer eigentlich abgeschlossen. Doch dann kam es zu einer unerwarteten Begegnung", verrät sie.

Auf einem Fest in Bad Harzburg lief Gisele einem Mann namens Wlady, der neun Jahre jünger ist als sie, zum ersten Mal über den Weg. Nur eine Woche später trafen sich die beiden auf einer Party zufällig wieder. "Da stand er plötzlich vor mir. Wir fielen uns lachend in die Arme. Es war, als würden wir uns schon ewig kennen", erinnert sich das Model zurück. Wlady scheint ihr jedenfalls sehr gutzutun. Im Interview versichert Gisele: "Da war sofort ein Gefühl von Verbundenheit zwischen uns."

Dass die beiden einen Altersunterschied von neun Jahren haben, scheint die gebürtige Brasilianerin übrigens nicht sonderlich zu stören. "Das spielt gar keine Rolle in unserer Beziehung", stellt sie im Interview klar.

Vanessa Fuchs zieht auf Instagram blank

20. September, 10:56 Uhr: Die 27-Jährige wurde durch ihren Sieg bei "Germany's Next Topmodel" im Jahr 2015 bekannt. Inzwischen lebt Vanessa Fuchs in New York, um dort ihrer Modelkarriere nachzugehen. Auf Instagram teilt sie mit ihren 300.000 Follower:innen regelmäßig ihren Alltag und gewährt spannende Einblicke in ihr Leben im Big Apple.

Nun zieht sie mit einem ganz besonderen Posting viel Aufmerksamkeit auf sich: Eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, worauf sie komplett nackt zu sehen ist. Die Bergisch Gladbacherin posiert liegend, ihren Blick in die Kamera gerichtet, ohne jegliche Kleidung. Durch das Licht- und Schattenspiel sind ihre intimsten Bereiche schön verdeckt, wobei ein blauer Schmetterling-Emoji ihre Brustwarze überdeckt.

In der Caption hat sie die Fotografin Kat Irlin markiert, die mitunter schon für Magazine wie "Vogue" oder "Harper's Bazaar" engagiert wurde. Die Künstlerin reagiert in den Kommentaren mit mehreren roten Herz-Emojis. Auch ihre Follower:innen hinterlassen viele rote Herzchen und zeigen volle Begeisterung.: Ein Fan schreibt "Uffff" mit Feuer-Emoji, während ein anderer "Wow so sexy" schwärmt.

Baby-News bei Luisa Hartema: Ihre Tochter ist da!

19. September, 09:40 Uhr: Im Jahr 2012 konnte Luisa Hartema Jurorin Heidi Klum von sich überzeugen und gewann somit die siebte Staffel von "Germany's Next Topmodel". Ihre Karriere nahm nach dem Sieg der Model-Show ordentlich Fahrt auf und so zog sie einen Job nach dem anderen an Land. Rund zehn Jahre später kündigte das Model im Februar 2023 seinen ersten Nachwuchs an: Auf Instagram teilte sie die erfreulichen Schwangerschafts-News mit einem Foto, auf dem sie ein Ultraschall-Bild neben ihrem nackten Bauch hält.

Fortan lässt sie ihre Fans an ihrer Reise zur werdenden Mutter teilhaben und postet immer wieder Babybauch-Updates in Form von Bildern und Videos auf ihrem Account.



Jetzt teilte das Model in ihrer Instagram-Story einen ersten Schnappschuss von einer winzig-süßen Babyhand, die ihre Fingerchen um Mamas Zeigefinger klammert. Dazu schreibt die frisch gewordene Mama: "I love you". Weitere Details behält Luisa noch für sich und genießt die ersten gemeinsamen Momente mit ihrer Tochter in Privatsphäre.

Sara Nuru hat ihrem Partner das Jawort gegeben

01. September, 15:43 Uhr: Sara Nuru hat eine große Überraschung für ihre Fans parat! Rund sieben Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes verkündet die ehemalige GNTM-Gewinnerin jetzt auf ihrem Instagram-Kanal, dass sie in der Schweiz geheiratet hat. Vom Modemagazin "Vogue" wurde sie während ihres großen Tages begleitet. Auf den Fotos, die Sara bei Instagram gepostet hat, trägt sie ein traumhaftes Brautkleid aus Satin. Am Abend wechselte sie ihr Outfit und bezauberte die Fans in einem kürzeren weißen Neckholderkleid.

Im Interview mit dem Magazin schwärmte Sara in den höchsten Tönen von ihrer Hochzeit: "Abends gab es dann einen Moment, als ich mit meiner Familie und meinem Vater traditionell äthiopisch getanzt habe und unsere ganzen Freund:innen mitgetanzt haben, obwohl sie keine Ahnung hatten, wie das eigentlich geht." Und weiter:

Das war so schön zu sehen, wie all diese unterschiedlichen Kulturen zusammenkommen und gemeinsam Spaß und eine gute Zeit haben." Sara Nuru, , 2023

Larissa Neumann bestätigt ihre neue Beziehung

25. August, 11:13 Uhr: Larissa Neumann nahm 2020 an der 15. Staffel von "Germany's Next Topmodel" teil und belegte damals den siebten Platz. Die Schönheit ist mittlerweile nicht nur als Model erfolgreich und macht aktuell bei der Miss-Germany-Wahl mit, auch privat läuft es bei Larissa rund:

Nachdem sie im vergangenen Jahr die Trennung von ihrem Freund Mickey bekannt gegeben hatte, ist sie nun frisch verliebt! Der neue Mann an ihrer Seite heißt Carlo und die beiden kennen sich schon seit einigen Monaten. Gegenüber "Promiflash" plaudert Larissa jetzt aus: "Wir haben uns tatsächlich im Februar in München kennengelernt, weil ich wegen der Uni da war."

Ida Kulis verrät: So läuft es für sie als Model

08. August, 12:21 Uhr: In ihrer Instagram-Story stellt sich Ida Kulis nun den Fragen ihrer Fans. Ein:e User:in will dabei von ihr wissen, ob sie nach ihrem GNTM-Aus vom Modeln leben kann. Bei der Frage muss Ida nicht lange zögern. "Ja! Also ich kann davon leben und ich bin sehr zufrieden damit", erzählt sie glücklich. Die beiden Jobs, die sie während ihrer GNTM-Teilnahme ergattern konnte, seien sehr gut bezahlt worden und auch nach GNTM laufe es für sie gut in der Modelbranche. "Ich kann euch nicht sagen, wie es bei anderen aussieht, beziehungsweise bei Models, die keine GNTM-Girls sind, deswegen bin ich da raus. Aber für mich persönlich ist das ganz einfach: Mein Leben hat sich verändert und das zum Positiven", stellt sie klar.

Doch wie steht es nach ihrer GNTM-Teilnahme eigentlich um Idas Beziehung? Schließlich ist sie nun viel öfter unterwegs. "Das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass ich viel öfter oder auch viel länger von zu Hause fehle und wir uns nicht mehr so oft sehen, wie wir es gewohnt sind, weil wir leben ja zusammen", gibt die ehemalige GNTM-Kandidatin in ihrer Instagram-Fragerunde zu. Dennoch betont sie:

Wir haben die Lösung für alles gefunden. Ida Kulis, , 2023

Vanessa Tamkan zieht für PETA blank

03. August, 12:07 Uhr: Vanessa Tamkan wurde durch ihre Teilnahme an der 14. Staffel von "Germany's Next Topmodel" im Jahr 2019 berühmt. Auf Instagram lässt die 26-Jährige ihre Follower:innen auch nach ihrem GNTM-Exit regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben. Neben Pärchenfotos mit ihrem neuen Freund und Bildern von Vanessas Hund bekommen ihre Fans auf ihrem Kanal immer wieder auch coole Fashion-Looks zu Gesicht.

Doch jetzt hat Vanessa Tamkan eine ganz besondere Überraschung für ihre Community parat: Für eine Tierschutz-Kampagne der Organisation PETA ließ sie nun die Hüllen fallen und sich sechs Stunden lang mit Body-Painting als Tiger bemalen. Der Slogan der Kampagne lautet: "Wildtiere gehören in die Freiheit!"

Auf ihrem Instagram-Kanal erklärte Vanessa in einem Posting zudem ihre Entscheidung, sich für die Organisation auszuziehen. "Ich habe mich ausgezogen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Aufmerksamkeit, um eine Message zu verbreiten", schrieb sie auf ihrem Account.

So läuft es für Ida Kulis nach ihrem GNTM-Aus

17. Juli, 16:09 Uhr: Im Interview mit dem "Bunte Magazin" erzählt Ida Kulis jetzt, wie es nach ihrem GNTM-Aus für sie weiterging. "Ich habe noch mehr Jobs bekommen, also so läuft das weiter", zeigt sie sich stolz. Sie sei sehr froh darüber, dass sie weiter in der Fashionbranche arbeiten und sich Model nennen könne.

Zu ihren ehemaligen Mitstreiterinnen hat Ida Kulis nach wie vor ein gutes Verhältnis. "Mit vielen haben wir fast jeden Tag Kontakt", verrät sie. Die Ex-Kandidatinnen tauschen sich auch untereinander über die Modeljobs aus, was Ida sehr hilfreich zu finden scheint. "Es ist wirklich nur Support da", versichert sie abschließend.

GNTM-Star Sara Kulka fühlt sich endlich wohl in ihrer Haut

17. Juli, 15:49 Uhr: Sara Kulka versorgt ihre 255.000 Instagram-Fans (Stand: 17. Juli, 15:49 Uhr) fast täglich mit Einblicken in ihr Privatleben. Dabei geht sie auch mit ernsten Themen sehr offen um. So sprach sie unter anderem bereits über ihre Depressionen und ihre Alkoholsucht.

Jetzt gibt die ehemalige GNTM-Kandidatin aus dem Jahr 2012 ganz ehrlich zu, dass sie mit ihrem Körper in den vergangenen Jahren sehr zu kämpfen hatte. "Ich dachte, mein vermeintlich perfekter Körper sei die Eintrittskarte für ein besseres Leben und viel Bestätigung, die ich schon als Teenager gesucht und gebraucht habe", schreibt Sara zu einer Reihe von Fotos, in denen sie ihren Körper im Bikini zeigt. Und weiter:

Ich dachte, wenn mein Körper das vermeintlich perfekte Erscheinungsbild hat, werde ich von Männern wahrgenommen und geliebt. Ich war sehr toxisch zu mir selber, denn ich dachte, ich wäre anders nicht liebenswert und auch nicht sehenswert. Sara Kulka, , 2023

Mittlerweile habe sich das jedoch geändert. "Mein Körper erzählt eine Geschichte und gehört zu mir", notiert die Influencerin in ihrem Posting. Durch die bedingungslose Liebe ihrer beiden Töchter habe Sara gelernt, sich endlich wieder selbst zu lieben. "Ich bin liebenswert, ich bin genug, ich bin genau richtig", schreibt sie abschließend.

Trotz Ausstieg: GNTM-Kandidatin Sarah Benkhoff wird in der Öffentlichkeit erkannt

17. Juli, 15:40 Uhr: Sarah Benkhoff versuchte ihr Glück in der 18. GNTM-Staffel, stieg aber kurz vor dem großen Umstyling in Folge fünf freiwillig aus. Obwohl sie schon so früh aus der diesjährigen Staffel ausgeschieden ist, wird Sarah oft in der Öffentlichkeit angesprochen. "Osnabrück ist eine kleinere Stadt - und da wird man doch oft erkannt", erzählte sie nun gegenüber "Promiflash". Auch in Berlin sei sie immer wieder von Fans angesprochen worden.

GNTM-Siegerin Luisa Hartema hat geheiratet!

17. Juli, 15:33 Uhr: Nachdem bereits über eine Hochzeit spekuliert wurde, bestätigte die ehemalige GNTM-Siegerin Luisa Hartema jetzt mit einigen Fotos und Videos auf ihrem Instagram-Kanal, dass sie ihren Partner Max geheiratet hat. Laut "Bild"-Infos gaben sich die beiden in Luisas Heimat in Niedersachsen das Jawort.

Von ihren Instagram-Fans wird das schwangere Model mit zahlreichen Glückwünschen überhäuft. "Oh wie schön! Herzlichen Glückwunsch" und "Alles erdenklich Liebe für euch", schwärmen etwa zwei Fans unter einem Video vom Hochzeitstanz der frisch gebackenen Eheleute.

Theresia Fischer spricht offen über unangenehme Fan-Momente

03. Juli, 14:51 Uhr: Theresia Fischer freut sich zwar jedes Mal riesig darüber, wenn sie in der Öffentlichkeit erkannt und nach einem Foto gefragt wird, doch manchmal gibt es auch Momente, in denen die ehemalige GNTM-Teilnehmerin lieber ungestört sein will. In ihrem neuesten Instagram-Beitrag erinnert sie sich jetzt an eine Situation zurück, als sie genüsslich einen Döner aß, während sie eine Zigarette rauchte und dabei von einem Fan angesprochen wurde, der unbedingt ein Foto mit ihr machen wollte - ein äußerst unangenehmer Moment für die Reality-TV-Bekanntheit. "Freue mich wahnsinnig, wenn ihr mich ansprecht und bin auch echt locker vom Hocker, dennoch erwarte ich in ganz privaten Situationen Respekt vor der jeweiligen Begebenheit, in der ich mich befinde", stellt sie in ihrem Posting klar.

Fata Hasanovic fühlt sich nicht bereit, Mutter zu werden

03. Juli, 13:44 Uhr: Fata Hasanovic befindet sich mittlerweile in der 32. Schwangerschaftswoche und teilte zu diesem Anlass nun ihre Gedanken mit ihrer Instagram-Community. "Ich merke immer wieder, dass trotz der riesigen Freude und meiner inneren Entspannung immer wieder die Frage in meinem Kopf aufploppt: 'Bin ich bereit für all das?' Nein, natürlich nicht - wie soll man auch bereit sein für etwas, worauf man sich gar nicht richtig vorbereiten kann", gibt die ehemalige GNTM-Teilnehmerin ganz offen zu. Doch letztendlich überwiege Fatas Vorfreude und sie könne es kaum erwarten, bis sie ihren Nachwuchs endlich in den Armen halten darf. "Ein zweites Herz klopft unter meinem und ich liebe es bedingungslos", schreibt sie abschließend.

Cassy Cassau teilt sexy Instagram-Fotos mit Ida Kulis

03. Juli, 13:38 Uhr: Cassy Cassau heizt ihren Fans jetzt mal wieder so richtig ein! Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte die Schönheit nun zwei Schnappschüsse, die sie zusammen mit ihrer ehemaligen Mitstreiterin Ida Kulis zeigen. Während Cassy auf den Bildern einen rosafarbenen Body trägt, begeistert Ida in einem rosafarbenen Overall. Die Fans sind hin und weg von den Schnappschüssen. "Ikonisches Duo", findet etwa eine Userin.

Schwangere Anna Adamyan bezieht Stellung zu fiesen Kommentaren

29. Juni, 16:16 Uhr: "Der Bauch ist aber nicht groß", "Ach du bist schwanger" und "Muss der Bauch nicht größer Sein?", sind nur drei der vielen Kommentare, die sich Anna Adamyan seit der Verkündung ihrer Schwangerschaft immer wieder anhören muss. Bei Instagram teilt sie nun ein Reel, in dem sie sich dagegen wehrt. "Ich lasse mich nicht negativ von diesen Sätzen beeinflussen", dennoch möchte ich darauf aufmerksam machen, dass sie verletzend sein können", stellt die ehemalige GNTM-Gewinnerin in der Bildunterschrift klar. Sie könne überhaupt nicht nachvollziehen, warum andere sie und ihren Babybauch ständig "bewerten" und sich in ihre Schwangerschaft einmischen: "Solltet ihr diese Gedanken über andere Bäuche haben, dann behaltet sie doch am besten für euch"."

Bekommt Amaya Baker ein Mädchen oder einen Jungen?

28. Juni, 14:30 Uhr: Wenige Tage nach der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft verkündete Amaya Baker jetzt in ihrer Instagram-Story überglücklich: Sie bekommt ein Mädchen!

Zudem beantwortete sie einige Fragen rund um ihre Schwangerschaft. So gab sie unter anderem preis, ob das Baby geplant war. "Es ist ein Überraschungskind", verrät Amaya in ihrer Story. Auch auf ihre Schwangerschaftssymptome kam sie zu sprechen. Im ersten Trimester hatte sie regelmäßig mit starker Übelkeit und Kopfschmerzen zu kämpfen. Mittlerweile fühle sie sich aber wieder super.

Lucy Hellenbrecht setzt sich für Vivien Blotzki ein

28. Juni, 14:24 Uhr: Nach dem großen Finale bekam Vivien Blotzki wegen ihres Siegs viel Kritik. Nachdem sich bereits Selma May für die diesjährige GNTM-Gewinnerin eingesetzt hat, bezog nun auch Ex-Kandidatin Lucy Hellenbrecht Stellung, die im Jahr 2020 selbst an der Show teilgenommen hatte. "Ich finde das ein bisschen schade, weil ich war selber vor drei Jahren in der Position, dass sich Leute gewünscht haben, dass ich rausfliege und stattdessen andere weiterkommen", gab sie gegenüber "Promiflash" ehrlich zu.

Auch Amaya Baker wird zum ersten Mal Mutter!

23. Juni, 1543 Uhr: Nach Anuthidas Schwangerschaftsverkündung überraschte nun auch Amaya Baker mit der Nachricht, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Auf ihrem Instagram-Profil teilte die GNTM-Kandidatin von 2022 ein paar Fotos von einem Babybauchshooting und verkündete in der Bildunterschrift darunter die Neuigkeit: "Endlich kann ich es mit euch teilen! Ich kann es selber nicht glauben, aber ich bin so glücklich darüber, bald mein eigenes Baby in den Armen zu halten." Amaya könne gar nicht in Worte fassen, wie sehr sie sich über den neuen Lebensabschnitt und ihre Schwangerschaft freue.

In den Kommentaren unter dem Posting gratulierten ihr zahlreiche Ex-GNTM-Kandidatinnen - darunter die beiden Gewinnerinnen Vivien Blotzki und Lou-Anne Gleissenebner-Teskey.

Ex-GNTM-Kandidatin Anuthida Polypetch erwartet ihr erstes Kind

23. Juni, 15:25 Uhr: Anuthida Polypetch landete im GNTM-Finale 2015 auf Platz zwei. Ihre Follower:innen überrascht die ehemalige Finalistin nun mit Wahnsinnsneuigkeiten: Sie bekommt ein Baby! Auf ihrem Instagram teilte sie nun eine Reihe von Ultraschallbildern und Aufnahmen, auf denen sie ihren Babybauch zeigt. Dazu schrieb die ehemalige Kandidatin überglücklich: "Kein Wort der Welt wird jemals diesen Gefühlen gerecht, die wir seit Monaten jeden Tag ganz intensiv fühlen. Das größte Wunder auf Erden." Weiterhin gab Anuthida auch preis, wie weit ihre Schwangerschaft schon fortgeschritten ist: "Noch fünf Monate, bis wir dich halten dürfen."

Slata Schneider erzählt von ihrer GNTM-Bewerbung

23. Juni, 15:20 Uhr: Auf ihrem TikTok-Kanal gab Ex-Kandidatin Slata Schneider nun ein paar Tipps für die GNTM-Bewerbung. Im Bewerbungsprozess musste sie unter anderem einen Fragebogen ausfüllen sowie ein paar Fotos und ein Video mitschicken. "Nehmt euch auf jeden Fall ein bisschen Zeit dafür. Denkt vorher noch einmal darüber nach, warum solltet ausgerechnet ihr in dieser Staffel dabei sein?", erläuterte Slate. Ihr zufolge sollte man bei der Bewerbung sein Augenmerk auf jeden Fall auf die Authentizität legen.. "Ihr wollt ja in die Show, weil ihr einfach ihr selbst seid", führte sie weiter aus.

Cassy Cassau setzt sich für das Thema Girlpower ein

26. Juni, 15:15 Uhr: Dass Cassy Cassau eine echte Powerfrau ist, beweist sie immer wieder in den sozialen Medien. Mit einem TikTok-Video machte sie sich nun für den Feminismus stark. "An die Typen, die sich darüber aufregen, dass die Frauen sich immer freizügiger und selbstbestimmter anziehen: Warum bist du sauer, dass ich meinen Körper liebe? Warum hast du ein Problem damit, dass ich bei 30 Grad einen Rock anziehen will?", lautete ihre Ansage in dem Video. Sie könne überhaupt nicht nachvollziehen, warum sich andere Menschen dafür interessieren, was Frauen tragen und wie sie sich kleiden. Ihrer Meinung nach gehe sie das nämlich überhaupt nichts an.

Ex-GNTM-Kandidatin Sarina Nowak strahlt bei Fotoshooting

26. Juni, 15:09 Uhr: Nach ihrer GNTM-Teilnahme im Jahr 2009 zog es Sarina Nowak in die USA, wo sie mittlerweile als Curvy Model sehr erfolgreich ist. Auf ihrem Instagram-Kanal gewährt sie regelmäßig Einblicke in ihren Modelalltag - so auch jetzt. Sie postete eine ganze Reihe von Schnappschüssen, die sie bei Fotoshootings zeigen. Doch auch ein paar natürliche Aufnahmen sind dabei, auf denen Sarina vor dem Spiegel posiert. Die Fans sind jedenfalls begeistert. "Du bist einfach bezaubernd, wow!", schwärmte etwa eine Nutzerin in den Kommentaren.

Ida Kulis zeigt ihr GNTM-Bewerbungsfoto

23. Juni, 14:35 Uhr: In ihrer Instagram-Story präsentierte Ida Kulis jetzt das Foto, mit dem sie sich damals bei GNTM beworben hat. Das Bild sei eine Momentaufnahme, denn sie habe sich damals sehr spontan dazu entschlossen, sich bei GNTM zu bewerben. Wirklich schön scheint Ida den Schnappschuss aber nicht zu finden. "Ich habe es aus Prinzip so gemacht, weil ich dachte, wenn die mich mit dem Bild nehmen, dann wollen die mich wirklich", stellte sie klar. Zudem wollte sie zeigen, wie sie wirklich aussieht - ohne Bildbearbeitung mit Photoshop, Instagram-Filter und Co.

Realitäts-Check: So sieht GNTM-Star Cassy Cassau ohne Make-up aus

23. Juni, 14:26 Uhr: Auf ihrem TikTok-Kanal gewährte Cassy Cassau nun ungeschminkte Einblicke. Sie teilte ein Video, in dem sie zunächst ohne Make-up und mit zerzausten Haaren zu sehen ist. In einer weiteren Frequenz zeigte sie sich dann geschminkt und mit gestylter Mähne. Die Fans sind jedenfalls begeistert. "Wow, deine Haare sind einfach so schön!", "Wow" und "Du bist einfach wunderschön", schwärmten nur drei von vielen Follower:innen unter dem Beitrag.

So anstrengend ist Stefanie Giesingers Alltag

23. Juni, 14:17 Uhr: Auf TikTok zeigte Stefanie Giesinger vor wenigen Tagen, wie ihr Alltag als erfolgreiches Model abläuft. Bereits um 5:30 Uhr morgens trainierte sie im Gym, danach ging es auch schon zum Fotoshooting. Um 21 Uhr abends beendete Steffi ihren Tag mit einer heißen Dusche und einem guten Buch. Doch viel Erholung blieb da nicht. Bereits elf Stunden später ging es für Stefanie Giesinger bereits zum nächsten Job nach New York.

Schwangere Fata Hasanovic genießt Beyoncé Konzert in Hamburg

23. Juni, 14:05 Uhr: Fata Hasanovic nahm 2016 bei GNTM teil und landete auf dem dritten Platz. Seitdem hat sich bei ihr viel verändert: Sie modelt nicht nur, sondern ist auch als Influencerin erfolgreich und lebt seit einigen Jahren in Dubai. Aktuell erwartet sie gemeinsam mit ihrem Partner Izi ihr erstes Kind. Fata kann es manchmal aber noch gar nicht glauben, dass sie bald wirklich ein Baby bekommt. Auf TikTok teilte sie nun ein Video von sich und schrieb dazu: "Wenn du realisierst: In zwei Monaten liegt da MEIN Kind bei mir Zuhause."

Ida Kulis und Vivien Blotzki sind nach GNTM eng befreundet

22. Juni, 14:17 Uhr: Zwischen Ida Kulis und Vivien Blotzki entstand während der GNTM-Dreharbeiten eine enge Freundschaft, wie erstere nun in ihrer Instagram-Story verrät. "Funfact: Vivien und ich waren zusammen beim Casting in Köln. Wir kannten uns damals gar nicht und jetzt gehört sie zu den engsten Freundinnen von mir", schwärmt Ida in ihrer Story.

Beim GNTM-Finale dabei: So war es für Alex Mariah Peter

21. Juni, 15:30 Uhr: Alex Mariah Peter war beim diesjährigen GNTM-Finale natürlich ebenfalls mit von der Partie. Auf ihrem Instagram-Kanal teilte sie danach einige Fotos, die während der Show entstanden sind. Während die ehemalige GNTM-Gewinnerin auf einem Bild ein Selfie mit Heidis Tochter Leni Klum macht, ist sie auf einem weiteren Schnappschuss mit Jean Paul Gaultier zu sehen. Das Aufeinandertreffen mit dem Star-Designer war für Alex Mariah Peter besonders aufregend, wie sie in der Bildunterschrift unter ihrem Beitrag verrät: "Ob ich den ganzen Abend lang ein Lächeln auf dem Gesicht hatte, weil Jean Paul Gaultier höchstpersönlich auf dem Bild gesagt hat, dass ich sehr hübsch sei?".

Deshalb moderierte Cassy Cassau nicht beim GNTM-Finale

21. Juni, 15:22 Uhr: Eigentlich wollte Cassy Cassau beim diesjährigen GNTM-Finale die Backstage-Moderation übernehmen. Doch kurz vor der Ausstrahlung entschied sich die Ex-Kandidatin dagegen. Stattdessen sprang Katherine Markov ein. Doch warum wollte Cassy plötzlich doch nicht mehr moderieren? Darüber spricht sie nun in ihrer Instagram-Story. "Ich habe sehr mit mir gekämpft und es war keine leichte Entscheidung, mich dagegen zu entscheiden...“, gibt sie offen zu. Sie wolle sich demnächst noch genauer dazu äußern, müsse jetzt aber erst einmal den ganzen Trubel der letzten Monate verarbeiten. "Es war echt super viel für mich", gesteht sie in ihrem Statement.

Anya Elsner wird nach GNTM auf der Straße erkannt

21. Juni, 15:15 Uhr: Durch ihre GNTM-Teilnahme wurde Anya Elsner einem breiten Publikum bekannt. Dass sie nun sogar in der Öffentlichkeit von Fans erkannt wird, freut die ehemalige GNTM-Kandidatin sehr. "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ihr mir den Tag versüßt, wenn ihr mich auf der Straße ansprecht! Ihr seid alle so unfassbar süß! Vielen Dank!", schwärmt sie nun in ihrer Instagram-Story.

So denkt Ex-GNTM-Kandidatin Theresia Fischer heute über ihre TV-Hochzeit

20. Juni, 11:25 Uhr: Bis heute bleibt dieser Moment unvergessen: Im GNTM-Finale von Staffel 14 gab Theresia Fischer ihrem jetzigen Ex-Mann Thomas Behrend vor laufenden Kameras das Jawort. Doch mittlerweile bereut die ehemalige GNTM-Kandidatin die TV-Hochzeit sehr, wie sie nun gegenüber "Bunte" preisgibt: "In dem Moment habe ich das alles wie mit einer rosaroten Brille erlebt. Es war schier unglaublich, dass das passierte." Eigentlich wollten Theresia und Thomas rund zwei Wochen nach dem Finale heiraten, doch nachdem die Produktion bei ihnen angefragt hatte, sagten sie zu:

Das war mein erstes Fernsehformat. Da bist du einfach noch viel neugieriger, auch naiver, und lässt dich zu Sachen hinreißen, die du vielleicht später, mit mehr Erfahrung, nicht mehr so machen würdest. Theresia Fischer, , 2023

Weiter betont die Reality-TV-Bekanntheit: "Es war sicherlich nicht der richtige Weg, den ich da damals gegangen bin." Die Hochzeit sorgte damals auch bei ihrem jetzigen Ex Thomas Behrend für Unmut. Nach der großen Aftershowparty, die jährlich nach dem Finale stattfindet, habe es einen heftigen Streit zwischen dem Paar gegeben. "Als wir im Hotel waren, sagte er: 'Wie soll ich das denn den Leuten erklären? Die sind doch schon eingeladen! Es kann doch nicht sein, dass wir die Hochzeit vorwegnehmen", soll der Unternehmer laut Theresia gesagt haben.

Seit September 2022 gehen die beiden inzwischen getrennte Wege. Wenige Monate nach dem Ehe-Aus machte die 31-Jährige aber ihre neue Liebe bei Instagram offiziell. Alle Infos dazu gibt es hier.

Cassy Cassau ist wieder Single und zieht mit einer GNTM-Kollegin zusammen

19. Juni, 14:55 Uhr: Auf ihrem TikTok-Kanal gibt Cassy Cassau wenige Tage nach dem großen Finale nun ganz offen zu, dass sie nicht mehr mit ihrem Freund zusammen ist. "Habe mich getrennt und musste aus meiner Traumwohnung raus", schreibt sie zu einem Video, in dem sie für die Kamera posiert.

Doch allzu traurig scheint die ehemalige GNTM-Kandidatin nicht zu sein. "Ziehe jetzt mit einer aus der GNTM-Gang zusammen und weiß, das wird der beste Sommer meines Lebens!", zeigt sich das Model positiv gestimmt. Mit wem Cassy Cassau zusammenzieht, gibt sie zwar nicht preis, ihre Follower:innen tippen aber auf Ida oder Selma.

Platz 5 im GNTM-Finale: Nicole Reitbauer ist stolz!

19. Juni, 14:45 Uhr: Dass Nicole Reitbauer im großen Finale auf dem fünften Platz landete, scheint sie überhaupt nicht zu stören - im Gegenteil. In einem Instagram-Clip zeigte sich das Model nach seinem Rauswurf positiv gestimmt: "Ich bin wahnsinnig stolz, dass ich es so weit geschafft habe. Ich habe mich hier bei GNTM so durchgekämpft, überwunden und so viele Dinge gemacht, die ich nie in meinem Leben gemacht hätte und da bin ich sehr stolz drauf!"

Ex-GNTM-Kandidatin Anna Adamyan zeigt ihren Babybauch

19. Juni, 14:35 Uhr: Anna Adamyan begeistert ihre Fans bei Instagram nun mit neuen Babybauchfotos. Sie postet zwei Schwarz-Weiß-Bilder, die sie auf einem Boot vor der Küste Ibizas zeigen. Dabei ist kaum zu übersehen, wie groß ihr Babybauch mittlerweile ist. In wenigen Wochen ist es auch schon so weit, wie die Influencerin in der Bildunterschrift verrät: "Es sind nur noch 50 Tage bis zum Entbindungstermin - der Countdown läuft!"

GNTM-Gewinnerin 2022: Lou-Anne schwärmt vom großen Finale

19. Juni, 14:29 Uhr: Natürlich ließen sich viele ehemalige GNTM-Kandidatinnen und Gewinnerin das diesjährige Finale nicht entgehen. Neben Romina Palm und Alex Mariah Peter waren unter anderem auch Lou-Anne Gleissenebner-Teskey und ihre Mutter Martina vor Ort. Auf Instagram teilte die ehemalige GNTM-Gewinnerin eine ganze Reihe von Fotos, auf denen sie unter anderem mit Heidi Klum und Modedesigner Jean Paul Gaultier posiert. Dazu schrieb Lou-Anne: "Es war schön, das Finale einmal von der anderen Seite zu betrachten und so tolle Menschen wiedergesehen zu haben. (Zwischendurch hatte ich selber Lust, auf die Bühne zu gehen und mitzumachen!)"

Elsa Latifaj will nach GNTM im Reality-TV durchstarten

16. Juni, 17:05 Uhr: Im großen GNTM-Finale verkündete Ex-Kandidatin Elsa Latifaj, dass sie nach ihrer Zeit bei dem Modelformat große Pläne hat. Sie hat ihren Job als Friseurin aufgegeben und wolle nun stattdessen eine Reality-TV-Karriere einschlagen. Offenbar wurde sie auch schon für ein neues Format angefragt. "Bin auf jeden Fall mit einem Promi in einem Team", teaserte sie an. Um welche Show es sich bei ihrem neuen Projekt handelt, verriet Elsa aber noch nicht.

Tracy bittet im GNTM-Finale Heidi um eine zweite Chance

16. Juni, 16:51 Uhr: Sie war in Staffel 18 die Favoritin von Heidi Klum. Doch in Folge 5 beschließt Tracy, freiwillig zu gehen: "Ich habe die ganze Situation unterschätzt", gesteht sich die 25-Jährige ein. Diese Entscheidung scheint die GNTM-Ex-Kandidatin wohl im Nachhinein bereut zu haben.

Im großen Finale fasst sie ihren Mut und wendet sich im Interview mit Katherine plötzlich direkt an Heidi Klum: "An dieser Stelle möchte ich dich fragen, ob du mich bei der nächsten Staffel dabei haben möchtest?". Die Modelchefin ist sichtlich überrascht und antwortet: "Ich hätte dich gerne dabei!". Wir können uns also wohl auf Staffel 19 von "Germany's Next Topmodel" mit Tracy freuen!

Ehemalige GNTM-Kandidatin Anna Adamyan verrät ihre Kinderwunsch-Kosten

15. Juni, 16:01 Uhr: Die 27-Jährige nahm 2014 bei "Germany' Next Topmodel" teil und erreichte Platz 10. Seitdem ist sie nicht nur als Model bekannt, sondern auch als Autorin und Influencerin. Auf Instagram nimmt sie ihre Follower:innen täglich mit und teilt auch intime Einblicke: Sie leidet unter Endometriose und war lange in der Kinderwunschklinik. Es schien für das Model kaum möglich, mit ihrem Ehemann Sargis Adamyan Nachwuchs bekommen zu können. Doch vor 6 Monaten hat sie schließlich ihr Schwangerschafts-Wunder verkündet.



Nun hat Anna Adamyan scheinbar kürzlich im Gespräch mit "Bunte" verraten, dass sie 50.000 Euro für ihren Traum vom Mama-Werden zahlen musste. Sie sei sehr dankbar, sich diesen Weg leisten zu können und wisse ihre privilegierte Situation zu schätzen. Durch einen erfolgreichen Embryotransfer befindet sie sich nun in Schwangerschaftswoche 33.



Der Weg zum Wunschkind war allerdings alles andere als einfach – sie musste sich diversen Behandlungen unterziehen und tief in den Geldbeutel greifen. Auf Instagram offenbart sie nun, dass die letzten Jahre mit Hormonen und Narkosen Spuren hinterlassen haben: "Für mich ist dies bisher die größte Herausforderung in der gesamten Schwangerschaft: Meinem Körper zu vertrauen. "

Ida verpasst sich nach GNTM einen neuen Look

15. Juni, 15:33: Ida hat für ihren Modeltraum und die GNTM-Teilnahme ihren Immobilienjob gekündigt. In Folge 16 musste sich die Kölnerin jedoch schon wieder von den anderen Kandidatinnen verabschieden. Ob sie ihre damalige Entscheidung der Kündigung bereut, erfahrt ihr weiter unten. Auf Social Media gibt die 23-Jährige Einblicke in ihren Alltag und zeigt auch gerne Shooting-Ergebnisse. Erst gestern hat sich die selbstbewusste Ex-Kandidatin einen neuen Look verpassen lassen: Mit kürzeren und voluminösen Haaren strahlt sie zufrieden in die Kamera.

Maike verzaubert nach GNTM-Aus mit sexy Aufnahmen

13. Juni, 11:52 Uhr: Seitdem Maike in Folge 12 von "Germany's Next Topmodel" ausgeschieden ist, teilt sie auf Instagram regelmäßig Lifestyle- und Fitness-Content. Die Powerfrau möchte für junge Frauen ein Vorbild sein, als Inspiration dienen und mit Klischees über Blondinen brechen. Jetzt veröffentlicht die 23-Jährige eine sexy Fotoshooting-Aufnahme mit knallroten Lippen und einer stylischen Draht-Konstruktion. Ihre Fans sind Feuer und Flamme und kommentieren mit Herz-Emoji, "zu schön" oder "wunderschön Maike".

Lara startet Podcast und lässt Fans nach GNTM weiterhin an ihrem Leben teilhaben

13. Juni, 11:44 Uhr: Die Österreicherin träumt schon seit ihrer Kindheit vom Modelleben und ist ihrem Traum bei "Germany's Next Topmodel" ein ganzes Stück näher gekommen. Ihre Reise ging jedoch in Folge 7 zu Ende. Doch auf Instagram nimmt sie ihre Fans weiterhin mit und gibt Einblicke in ihr Privatleben. In ihrem neuen Posting begeistert sie mit kurzen dunkelblonden Haaren und zeigt sich im sexy Outfit. Außerdem hat Lara einen Podcast namens "Random Talking" gestartet, in dem sie mit Freundin Nici über verschiedenste Themen diskutiert.

Sarah steht nach GNTM-Aus weiterhin vor der Kamera

13. Juni, 11:44 Uhr: Die 20-Jährige stieg in Folge 5 bei "Germany's Next Topmodel" freiwillig aus. Sarah ist bekannt für ihren Ehrgeiz und gibt ihren Lebenstraum vom Model-Dasein nicht auf: In einem Q&A verrät sie, dass sie erst gestern "einen Termin mit einer Model-Agentur" gehabt habe. Auch auf Instagram sind einige Shooting-Bilder von ihr zu sehen. Außerdem schreibt sie zu der Frage, ob sie beim GNTM-Finale dabei sei: "Nein! Ich bin kein Teil der offiziellen Live-Show und darf auch nicht am Allstars Walk teilnehmen (…) Ich werde aber im Publikum sitzen (…)".

Elsa posiert auch nach GNTM sexy für Fotoshootings

12. Juni, 11:40 Uhr: Elsa musste "Germany's Next Topmodel" 2023 in Folge 6 verlassen, da sie weder beim Sedcard-Shooting noch beim Entscheidungs-Walk von sich überzeugen konnte. Einer der Kritikpunkte: ihr Gesichtsausdruck. Doch davon lässt sich die 18-Jährige nicht unterkriegen und posiert nach ihrem Exit weiterhin vor der Kamera. Auf Instagram veröffentlicht die Österreicherin immer mal wieder Bilder von professionellen Shootings, nicht zuletzt mit knallroten Lippen im sexy Badeoutfit. Ihre Follower:innen sind begeistert und kommentieren die Bilderreihe mit "Granate" oder "wunderschön" und zahlreichen Feuer-Emojis.

So reagieren Cocos Fans auf ihr GNTM-Aus

9. Juni, 16:00 Uhr: Coco musste sich im GNTM-Halbfinale gegen ihre Konkurrentinnen geschlagen geben. Dass sie nicht ins Finale eingezogen ist, enttäuscht viele Fans sehr. "So schade. Ich hätte dir heute auf jeden Fall ein Foto gegeben", "Schönstes Model, du gehst auch so deinen Weg" und "Schade. Du warst (zusammen mit Nicole) meine Favoritin. Aber ich bin mir sicher, dass du auch ohne einen Sieg bei GNTM sehr erfolgreich als Model arbeiten kannst. Alles Liebe für dich", schreiben etwa drei Nutzer:innen unter ihrem letzten Instagram-Post. Nach ihrem Exit hat sich Coco bisher noch nicht persönlich zu Wort gemeldet. Sicherlich bekommen die Follower:innen aber bald ein Statement von ihr.

Nina Kablitz modelt nach ihrem GNTM-Aus weiter

9. Juni, 15:52 Uhr: Nina Kablitz hat den Einzug in die Top 10 nur knapp verpasst. Doch auch nach ihrem GNTM-Exit scheint es bei der 22-Jährigen rund zu laufen. Sie modelt immer noch - und zeigt auf Instagram regelmäßig Shootingfotos. Auch privat ist Nina übrigens mehr als glücklich. Seit Weihnachten 2022 ist sie mit ihrem Freund Marvin verlobt!

Maike Nietsch begeistert als Fitness-Influencerin

9. Juni, 15:42 Uhr: Für Maike Nietsch endete die Reise bei "Germany's Next Topmodel" in Folge 12. Trotz ihres Rauswurfs lässt sie ihre 16.400 Fans auf Instagram fast täglich an ihrem Alltag teilhaben. Dabei dreht sich ihr Content vor allem um die Themen Fitness und Lifestyle. Dabei gibt sie ihren Follower:innen auch Tipps, wie sie ihre Ziele am besten erreichen können. Doch damit nicht genug: Auch über erste Kooperationen mit bekannten Sportmarken kann sich das Model freuen.

Marielena Aponte jettet nach GNTM wieder um die Welt

9. Juni, 15:31 Uhr: Marielana Aponte zählte ebenfalls zu den Best Agerinnen der diesjährigen GNTM-Staffel. Für sie war in Folge 11 Schluss. Nach ihrem Rauswurf ist sie wieder als Flugbegleiterin tätig und jettet um die Welt. So ging es wenige Tage nach ihrem GNTM-Aus beispielsweise nach Indien, wie sie gegenüber "Promiflash" verriet: "Nachdem ich wieder in Deutschland war, habe ich einen kleinen Koffer gepackt und bin direkt nach Indien geflogen. Dort habe ich meine alljährliche Ayurveda-Kur gemacht." Doch das ist längst nicht alles. Ende Mai reiste die Schönheit nach Tokio und danach nach Valencia.

Ina Aufenberg fand es seltsam, sich im TV zu sehen

9. Juni, 15:22 Uhr: Ina Aufenberg stieß als Best Agerin in Woche 7 zu den anderen GNTM-Kandidatinnen. In Folge 9 musste sie die Show aber schon wieder verlassen. Sich selbst im TV zu sehen, war für Ina eine ganz ungewohnte Erfahrung, wie sie auf ihrem Instagram-Kanal preisgibt. "Ich persönlich habe es wirklich als seltsam empfunden, mich selbst im TV zu sehen. Dennoch hätte ich natürlich die nächste Runde auch noch gern geschafft. Aber der innere Druck ist irgendwie weg und das fühlt sich sehr gut für mich an", erklärte sie nach ihrem Rauswurf.

Anna-Maria Fuhrmann ist dankbar für ihre GNTM-Zeit

7. Juni, 17:25 Uhr: Auch Anna-Maria Fuhrmann verpasste, genau wie Ida Kulis, nur knapp den Einzug ins Halbfinale. Nach ihrem GNTM-Aus zeigte sie sich zwar enttäuscht, ihren Exit nahm sie aber trotzdem sportlich. "Ich bin traurig, dass es vorbei ist, aber ich bin genauso glücklich, dass ich überhaupt so weit gekommen bin", erklärte sie im Einzelinterview. Auch bei Instagram zeigte sie sich nach ihrem Rauswurf dankbar und veröffentlichte ein Statement.

Ida Kulis kündigte ihren Job für GNTM: Hat sich das gelohnt?

7. Juni, 17:20 Uhr: Um an GNTM teilnehmen zu können, kündigte Ida Kulis damals ihren Job in der Immobilienbranche. Für viele Fans galt die Kölnerin als heiße Favoritin auf den Sieg, doch letztendlich reichte es nicht. Sie wurde in Folge 16 von Heidi rausgewählt. Trotzdem ist Ida Kulis mittlerweile als Model erfolgreich und bereut es dementsprechend auch nicht, ihren Job gekündigt zu haben. "Meinen Job in der Immobilienbranche zu kündigen, hat sich definitiv gelohnt. Es hätte sich auch ohne GNTM gelohnt, denn ich habe mich in dem Unternehmen nicht mehr gesehen. Die Branche an sich finde ich cool! Mit GNTM habe ich ein anderes Level in meinem Leben erreicht und ich liebe es", verriet sie vor wenigen Stunden in einer Instagram-Fragerunde.

Tatsächlich scheint die Kölnerin nach ihrem GNTM-Aus auch schon einige Modeljobs an Land gezogen zu haben. So gab sie in ihrem Q&A unter anderem preis, dass sie mittlerweile mit der Dessousmarke intimissimi zusammenarbeitet.

Katherine Markov hat bei GNTM eine Freundin fürs Leben gefunden

7. Juni, 17:17 Uhr: Katherine Markov musste die Show in Folge 15 verlassen. Über ihren Rauswurf war die Flensburgerin nicht wirklich enttäuscht, denn sie rechnete bereits damit, in der Folge rauszufliegen. Auch wenn es für den Titel "Germany's Next Topmodel" nicht gereicht hat, scheint sie trotzdem sehr glücklich über ihre Teilnahme zu sein. Kein Wunder, schließlich entstand zwischen ihr und Anna-Maria Fuhrmann eine gute Freundschaft. "Danke Anna, dass ich dich durch diese Reise kennenlernen durfte. Mein Orakel, meine Uhrenmacherin und Kofferknackerin! Während all der Zeit hast du mich gerettet, ey, was hätte ich bloß ohne dich gemacht, Anna?", schwärmte sie erst vor wenigen Tagen auf Instagram von ihrer einstigen Mitstreiterin.

Cassy Cassau hat nach ihrem GNTM-Aus tolle Nachrichten zu verkünden

7. Juni, 17:07 Uhr: Cassy Cassau bekam in Folge 11 den berühmten Spruch "Ich habe heute leider kein Foto für dich" von GNTM-Chefin Heidi Klum zu hören - und musste die Show daraufhin verlassen. Durch ihre Teilnahme am Casting konnte sich die Hamburgerin eine große Fangemeinde bei Instagram aufbauen. Mittlerweile hat sie über 83.000 Follower:innen (Stand 7. Juni 2023, 16:54 Uhr) auf der Social-Media-Plattform. Mit ihrer offenen, lustigen Art begeistert sie viele Fans - und deshalb dürfte es auch kaum jemanden verwundern, dass ihr im GNTM-Finale 2023 die besondere Ehre zuteil wird, die Show backstage zu moderieren. Die Zuschauer:innen freuen sich jedenfalls schon sehr darauf, die Schönheit bald wieder im TV zu sehen. "Ich bin so stolz", "Wie cool ist das denn?" und "Wie geil, das hast du dir verdient", schwärmen etwa drei User:innen unter ihrem Verkündungsbeitrag.

So blickt Anya Elsner auf ihre GNTM-Teilnahme zurück

7. Juni, 16:58 Uhr: Für Anya Elsner endete die GNTM-Reise in Folge 10. In der Modelvilla eckte die Berlinerin mit ihrem Verhalten oft bei den anderen Kandidatinnen an. Trotzdem behält sie ihre GNTM-Teilnahme in guter Erinnerung. "GNTM ist ein riesiges Abenteuer, was ich mir für jede:n wünsche. Eine ganz große Erfahrung, die nicht jede:r erleben darf", stellte sie nach ihrem Rauswurf gegenüber "Promiflash" klar. Anya habe durch die Modelshow viele Erfahrungen sammeln können, worüber sie sehr dankbar sei: "Ich habe gelernt, dass ich mehr aufpassen sollte, wie ich mich präsentiere und kommuniziere. Ich habe viel falsch gemacht während GNTM, aber habe aus meinen Fehlern gelernt."

Auch wenn sie die Show bereits in Folge 10 verlassen musste, verfolgt sie die aktuelle Staffel natürlich weiterhin. Fürs große Finale hat Anya auch schon zwei klare Favoritinnen, wie sie nun in einem Instagram-Q&A preisgab: Sie glaubt, dass entweder Coco oder Best-Agerin Nicole Reitbauer gewinnt!

Das macht Indira nach ihrem GNTM-Exit

7. Juni, 16:48 Uhr: Obwohl Indira die Show bereits in Folge 1 verlassen musste, scheint es für die Schönheit aus Magdeburg trotzdem rund zu laufen. Erst vor wenigen Wochen besuchte sie beispielsweise mit den ebenfalls ausgeschiedenen Kandidatinnen Anya und Slata die Premiere von "Happy Birthday Tabaluga". Auch sonst gewährt sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag und teilt Fotos von Shootings mit ihren Follower:innen.