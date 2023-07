GNTM-Ticker 2023: Für diese berühmten Marken modelt Selma May jetzt

Das Wichtigste in Kürze Vivien Blotzki wurde am 15. Juni zu "Germany's Next Topmodel" 2023 gekürt.

Wie es für die Gewinnerin und die diesjährigen Finalistinnen nach der Show weitergeht, erfährst du hier.

Am 15. Juni fand endlich das große Finale der 18. "Germany's Next Topmodel"-Staffel statt. Vivien Blotzki konnte sich erfolgreich gegen ihre Konkurrentinnen durchsetzen und holte sich den Sieg. Doch wie läuft es für die Gewinnerin und die Finalistinnen nach der Show? Das zeigen wir dir hier.

Selma May zieht große Modeljobs an Land

04. Juli, 15:18 Uhr: Dass Selma May nach ihrem GNTM-Aus total erfolgreich ist, dürfte längst kein Geheimnis mehr sein. Jetzt stand für die Berlinerin der nächste Modeljob an: Für die österreichische Luxusmarke Sportalm lief sie nun bei einer Fashionshow zur neuen Frühjahrs- und Sommerkollektion über den Catwalk. Doch damit nicht genug: Auch über einen weiteren Modeljob kann sich Selma freuen. Sie arbeitet jetzt mit Misterspex zusammen. In ihrer Instagram-Story zeigte sie bereits erste Eindrücke von einem Shooting mit einer Sonnenbrille des Online-Optikers.

Nicole Reitbauer verrät: So war das Zusammenleben mit Heidi Klum

03. Juli, 14:57 Uhr: Im Interview mit Ramon Wagner spricht Nicole Reitbauer auf YouTube nun ganz offen über die Zeit, in der sie zusammen mit Heidi Klum in einer WG in Mailand gelebt hatte. Dabei erzählt sie, dass die beiden damals dank einer Modelagentur zusammen in einer WG landeten. Sie gingen zusammen auf Castings und schienen sich gut miteinander zu verstehen. Doch lange blieb die WG offenbar nicht bestehen: "Wir waren insgesamt anderthalb Monate in Mailand und dann haben wir uns auch wieder aus den Augen verloren", gibt Nicole ehrlich zu. Heidi ging danach nach New York, während es die 49-Jährige zurück in die Heimat zog.

Vivien Blotzki verrät: Hätte sie gerne eine Beziehung?

29. Juni, 16:45 Uhr: In einem aktuellen YouTube-Video beantwortet Vivien Blotzki gemeinsam mit ihrer guten Freundin Cassy Cassau nun die Fragen ihrer Community. Ein Fan interessiert sich dabei ganz besonders dafür, ob die GNTM-Gewinnerin gerne einen Freund hätte. "Jetzt gerade glaube ich eher nicht", gibt sie offen zu. Der Grund? Das Curvy-Model sei aktuell sehr froh darüber, eigene Entscheidungen treffen zu können und mit niemandem Rücksprache halten zu müssen.

"In uns steckt so viel Power": Nicole Reitbauer begeistert mit Instagram-Reel

29. Juni, 15:48 Uhr: Nicole Reitbauer zeigt bei Instagram nun einmal mehr, was für eine Powerfrau sie ist. Sie postet ein Reel, in dem sie zunächst ein weißes T-Shirt, Leggings und einen beigefarbenen Cardigan trägt. Dazu schreibt sie: "Wie die allgemeine Gesellschaft uns Frauen um die 50 sieht." In einer weiteren Sequenz ist die GNTM-Finalistin mit einem neuen Outfit zu sehen: Sie trägt jetzt eine dunkelblaue Satinhose und ein silbernes Top mit einem Reißverschluss. Nicole scheint sich mit dem Outfit sichtlich wohlzufühlen und lächelt selbstbewusst in die Kamera. "In uns steckt noch so viel Power! Sprengt die Ketten! P.S.: Das werden wahrscheinlich auch nicht viele lesen, aber es geht hier nicht ums Outfit! Power ist das Stichwort!", notiert sie in der Bildunterschrift darunter.

Hat der Hate GNTM-Gewinnerin Vivien Blotzki getroffen?

29. Juni, 15:30 Uhr: In einem neuen YouTube-Video spricht die "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin Vivien Blotzki jetzt mit ihrer einstigen Mitkandidatin Cassy Cassau ganz offen darüber, wie sie persönlich mit den kritischen Stimmen nach dem Finale umgegangen ist:

Mich persönlich hat das jetzt nicht getroffen. Ich fand das einfach nur erschreckend zu sehen, was da so geschrieben wurde. Vivien Blotzki, , 2023

Auch Cassy Cassau kann die negative Kritik nicht nachvollziehen. "Ich frage mich generell, was Leute davon haben, wenn sie jetzt solche Kommentare schreiben", meint sie und appelliert deshalb an die Kritiker:innen: "Also Leute, lasst es einfach!"

Vivien Blotzki und Cassy Cassau gründen eine WG

29. Juni, 10:21 Uhr: Nach ihrem GNTM-Sieg stehen für Vivien Blotzki nicht nur berufliche Veränderungen an. Auch privat hat die GNTM-Gewinnerin einige Pläne! Bei TikTok verriet ihre ehemalige Mitstreiterin Cassy Cassau jetzt, dass sie gemeinsam mit Vivien eine WG in Hamburg gründet. "Wir ziehen zusammen nach Hamburg in eine GNTM-WG und werden euch auf jeden Fall ganz viel mitnehmen", verkündete sie freudestrahlend in einem TikTok-Clip. Auch Vivien scheint sich sehr auf den neuen Lebensabschnitt zu freuen: In dem Video lächelt sie überglücklich in die Kamera.

Selma May fliegt für Modeljob nach Wien

28. Juni, 15:40 Uhr: In ihrer Instagram-Story machte Selma May nun einmal mehr deutlich, wie gut es für sie nach dem GNTM-Finale läuft. Sie postete ein Foto vom Flughafen und schrieb dazu: "Bin jetzt für ein paar Tage in Wien für einen Job." Wegen des Auftrags müsse sie zwar das Splash!-Festival sausen lassen, doch das scheint ihr überhaupt nichts auszumachen. Um was für einen Modeljob es sich handelt, gab die Berlinerin bisher aber noch nicht preis. Sicherlich wird sie ihren 121.000 Instagram-Fans (Stand 28. Juni, 14:59 Uhr) aber schon bald mehr darüber erzählen.

Vivien Blotzki gewährt Shooting-Einblicke auf Instagram

28. Juni, 15:34 Uhr: Auf ihrem Instagram-Kanal lässt Vivien Blotzki ihre 65.7000 Instagram-Fans (Stand 28. Juni, 15:36 Uhr) nun einmal mehr an ihrem Modelalltag teilhaben. Sie veröffentlichte ein kurzes Video, in dem sie für die Kamera posiert und dabei lasziv in die Linse blickt. "Du bist ein Traum" und "Wow! Liebe ich", schwärmen nur zwei von vielen Nutzer:innen unter dem Posting.

Nicole Reitbauer zeigt Shootingfotos bei Instagram

28. Juni, 15:22 Uhr: Auf ihrem Instagram-Kanal präsentierte Nicole Reitbauer nun stolz das Ergebnis ihres Shootings mit Guido Raschke. Auf den Bildern trägt sie einen schwarzen Einteiler und einen pinkfarbenen Blazer. Ihr Look wird dabei von pinkfarbenen High Heels abgerundet. "Du Granate" und "Sehr schöne Fotos", finden ihre Fans.

So gehen Selma May und Vivien Blotzki mit Hass im Netz um

27. Juni, 15:40 Uhr: Vivien Blotzki und Selma May waren heute Morgen im "SAT.1 Frühstücksfernsehen" zu Gast und erzählten dabei, was sie vom Thema Hass im Netz halten. Nach dem Interview wurde auf der Instagram-Seite vom Frühstücksfernsehen ein Clip veröffentlicht, in dem die beiden ihre wichtigsten Standpunkte noch einmal klar machen. In dem Reel betont Selma, dass sie überhaupt nicht verstehen könne, warum es nach dem Finale so viele Anfeindungen gegen Vivien gab. "Wir haben alle die gleichen Shootings gemacht, die gleichen Walks, sind also alle den gleichen Weg gegangen und so finde ich, dass jede es verdient hätte, im Finale zu gewinnen", erklärt sie ihre Haltung. Und weiter:

Ich finde es einfach nur traurig, dass es immer noch Personen in der Gesellschaft gibt, die bodyshamen. Man sollte sich einfach zurückhalten, wenn man nichts Nettes zu sagen hat. Selma May, , 2023

GNTM-Gewinnerin Vivien Blotzki kann Selma da nur zustimmen. "Wenn man nichts Nettes zu sagen hat, sagt man besser gar nichts", lautet ihr Fazit.

Vivien Blotzki bezaubert auf Instagram im Bikini

26. Juni, 16:04 Uhr: Nach dem GNTM-Halbfinale ging es für die fünf Finalistinnen gemeinsam mit red. nach Ibiza. Gewinnerin Vivien Blotzki scheint sich nur allzu gerne an die Reise zu erinnern. Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte sie nun zwei Fotos, auf denen sie im Bikini im Pool der Villa entspannt. Ihre GNTM-Kolleginnen sind von den Bildern hin und weg. "Wie heiß willst du sein? Vivi: 'Ja!'", schwärmte etwa Cassy Cassau.

Nicole Reitbauer macht die Reverse Walking Challenge

26. Juni, 15:55 Uhr: Nachdem die Models im GNTM-Finale 2023beim ersten Catwalk rückwärts laufen mussten, startete Nicole Reitbauer auf Instagram nun die "Reverse-Walking-Challenge", bei der sie rückwärts durch Köln läuft. Bei den Fans kommt der Clip natürlich super an. Innerhalb weniger Tage bekam das Video über 68.000 Aufrufe Stand: 26. Juni, 15:58 Uhr).

Selma May schwärmt von Ibiza-Reise mit red.

26. Juni, 15:51 Uhr: Wenige Wochen vor dem großen Finale reisten die GNTM-Finalistinnen mit red. zusammen nach Ibiza. Der Trip schien den Models sehr gutgetan zu haben. Auf ihrem Instagram-Account postete Selma May nun einen Schnappschuss, der während des Urlaubs entstanden ist. Auf dem Bild genießt sie in einem rot-orangenen Kleid die Sonne. "Vermisse es", schreibt sie dazu.

So stolz ist Vivien Blotzki auf ihr Harper's- Bazaar-Cover

23. Juni, 13:29 Uhr: In ihrer Instagram-Story meldete sich die diesjährige GNTM-Gewinnerin jetzt zu Wort und erzählte dabei überglücklich, dass sie es nun endlich geschafft hat, sich die Juli-Ausgabe der "Harper's Bazaar" zu kaufen, deren Cover sie ziert. Vivien sei total glücklich darüber, endlich ein Exemplar erstanden zu haben:

Ich bin so unglaublich stolz, ich bin so happy einfach! Vivien Blotzki, , 2023

GNTM-Gewinnerin Vivien Blotzki verrät: So war die Zusammenarbeit mit Leni Klum

22. Juni, 14:50 Uhr: Wie war es eigentlich, mit Heidi Klums Tochter Leni zusammenzuarbeiten? Darüber spricht GNTM-Gewinnerin Vivien Blotzki jetzt. "Sie war total herzlich, als sie zu uns ans Set gekommen ist", schwärmt sie bei einer Pressekonferenz. Leni habe sich bei den Proben fürs Finale viel Zeit für die Finalistinnen genommen und sogar fleißig mit ihnen geübt. "Ich muss sagen, sie ist so zuckersüß. Ich habe mich einfach nur in sie verliebt", gibt das Curvy-Model preis.

Selma May ist nach GNTM-Finale auf Events unterwegs

22. Juni, 14:43 Uhr: Auch für Selma May läuft es nach dem Finale rund! Am Mittwoch besuchte sie die Premiere zur zweiten Staffel des "Sex and the City"-Spin-offs "And Just Like That". "Habe heute die Ehre, die Premiere von 'And Just Like That' zu moderieren", schwärmte sie in ihrer Instagram-Story.

Nach GNTM: Diese Zukunftspläne hat Gewinnerin Vivien Blotzki

22. Juni, 14:30 Uhr: Wie geht es für Vivien Blotzki nach dem großen Finale weiter? Jetzt spricht die Gewinnerin erstmals über die Pläne für ihre Zukunft. "Ich habe mich grundsätzlich bei GNTM beworben, mit dem Bestreben zu modeln. In welche Richtung das geht, muss ich noch gucken", erzählt sie gegenüber "Promiflash". Aktuell scheint sie sich aber noch nicht festgelegt zu haben, ob sie lieber Laufsteg-Jobs oder Fotoshootings machen will: "Ich kann nicht einfach sagen: 'Hey, ich hab Bock auf Laufsteg', wenn der Laufsteg mich nicht will. Also man muss ja immer gucken, wo die Stärken liegen und das muss ich auch mit der Zeit herausfinden."

Olivia Hounkpati erobert nach GNTM die Laufstege

22. Juni, 14:23 Uhr: Olivia Hounkpati belegte im diesjährigen GNTM-Finale den dritten Platz. Doch auch wenn sie den Sieg knapp verpasste, läuft es für die Hamburgerin nach der Show mehr als rund. In ihrer Heimatstadt lief sie für die Modemarke "Ernsting's Family" nun das erste Mal nach dem Finale über den Laufsteg.

Übrigens: Zu dem Event waren zahlreiche bekannte Promis eingeladen - darunter "taff"-Moderator Daniel Aminati und Bar Refaeli.

Vivien Blotzki zeigt nach GNTM-Sieg ihre Kurven

22. Juni, 13:25 Uhr: Nachdem Vivien Blotzki am Donnerstag zu "Germany's Next Topmodel" gekürt wurde, veröffentlichte der Fotograf Guido Raschke nun einige Fotos, auf denen die Gewinnerin ihre Kurven präsentiert. Auf den Bildern posiert die Koblenzerin oben ohne für die Kamera - und die Fans sind hin und weg. "Wunderschön", und "Sie hat zurecht gewonnen! Vivien sieht einfach toll aus", heißt es etwa in den Kommentaren.

So stark war der Zusammenhalt der GNTM-Kandidatinnen

22. Juni, 13:15 Uhr: Rund eine Woche nach dem großen GNTM-Finale zeigte Nicole Reitbauer nun noch einmal, wie sehr die Kandidatinnen durch die Show zusammengewachsen sind. Auf Instagram veröffentlichte sie ein Bild, das sie zusammen mit den anderen Finalistinnen und Ida Kulis zeigt. "Ich liebe dieses Foto, weil es einfach so sehr zeigt, wie sehr wir auch unter Druck zusammengehalten haben - bis zum Schluss!", schwärmte die 49-Jährige in der Bildunterschrift.

Somajia blickt nach dem GNTM-Finale nach vorne

22. Juni, 13:09 Uhr: Im Finale musste sich Heidi Klum zwischen Vivien Blotzki und Somajia entscheiden. Somajia musste sich jedoch gegen ihre Konkurrentin geschlagen geben - und landete auf dem zweiten Platz. Doch nach dem Finale scheint die Einzelhandelskauffrau nun nach vorne blicken zu wollen. Wenige Tage nach der Ausstrahlung postete sie ein Foto, auf dem sie über einen Catwalk läuft und schrieb dazu: "Aufstehen. Krone richten. Weitergehen."

Vivien Blotzki ziert jetzt das Cover der Harper's Bazaar

22. Juni, 13:00 Uhr: Vivien Blotzki hat es geschafft und sich den Titel "Germany's Next Topmodel" geholt! Seit Donnerstag ist die "Harper's Bazaar"-Ausgabe mit ihr auf dem Cover nun offiziell im Handel erhältlich. Darüber scheint sich die 22-Jährige auch sehr zu freuen. In ihrer Instagram-Story teilte sie viele Aufnahmen von Fans, auf denen die Juli-Ausgabe des Magazins zu sehen ist.