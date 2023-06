Das Wichtigste in Kürze Vivien Blotzki wurde letzte Woche Donnerstag zu "Germany's Next Topmodel" 2023 gekürt.

Wie es für die Gewinnerin und die diesjährigen Finalistinnen nach der Show weitergeht, erfährst du hier.

Vergangene Woche fand endlich das große Finale der 18. "Germany's Next Topmodel"-Staffel statt. Vivien Blotzki konnte sich erfolgreich gegen ihre Konkurrentinnen durchsetzen und holte sich den Sieg. Doch wie läuft es für die Gewinnerin und die Finalistinnen nach der Show? Das zeigen wir dir hier.

Vivien Blotzki bezaubert auf Instagram im Bikini

26. Juni, 16:04 Uhr: Nach dem GNTM-Halbfinale ging es für die fünf Finalistinnen gemeinsam mit red. nach Ibiza. Gewinnerin Vivien Blotzki scheint sich nur allzu gerne an die Reise zu erinnern. Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte sie nun zwei Fotos, auf denen sie im Bikini im Pool der Villa entspannt. Ihre GNTM-Kolleginnen sind von den Bildern hin und weg. "Wie heiß willst du sein? Vivi: 'Ja!'", schwärmte etwa Cassy Cassau.

Externer Inhalt

Nicole Reitbauer macht die Reverse Walking Challenge

26. Juni, 15:55 Uhr: Nachdem die Models im GNTM-Finale 2023beim ersten Catwalk rückwärts laufen mussten, startete Nicole Reitbauer auf Instagram nun die "Reverse-Walking-Challenge", bei der sie rückwärts durch Köln läuft. Bei den Fans kommt der Clip natürlich super an. Innerhalb weniger Tage bekam das Video über 68.000 Aufrufe Stand: 26. Juni, 15:58 Uhr).

Externer Inhalt

Selma May schwärmt von Ibiza-Reise mit red.

26. Juni, 15:51 Uhr: Wenige Wochen vor dem großen Finale reisten die GNTM-Finalistinnen mit red. zusammen nach Ibiza. Der Trip schien den Models sehr gutgetan zu haben. Auf ihrem Instagram-Account postete Selma May nun einen Schnappschuss, der während des Urlaubs entstanden ist. Auf dem Bild genießt sie in einem rot-orangenen Kleid die Sonne. "Vermisse es", schreibt sie dazu.

Externer Inhalt

So stolz ist Vivien Blotzki auf ihr Harper's- Bazaar-Cover

23. Juni, 13:29 Uhr: In ihrer Instagram-Story meldete sich die diesjährige GNTM-Gewinnerin jetzt zu Wort und erzählte dabei überglücklich, dass sie es nun endlich geschafft hat, sich die Juli-Ausgabe der "Harper's Bazaar" zu kaufen, deren Cover sie ziert. Vivien sei total glücklich darüber, endlich ein Exemplar erstanden zu haben:

Ich bin so unglaublich stolz, ich bin so happy einfach! Vivien Blotzki, , 2023

GNTM-Gewinnerin Vivien Blotzki verrät: So war die Zusammenarbeit mit Leni Klum

22. Juni, 14:50 Uhr: Wie war es eigentlich, mit Heidi Klums Tochter Leni zusammenzuarbeiten? Darüber spricht GNTM-Gewinnerin Vivien Blotzki jetzt. "Sie war total herzlich, als sie zu uns ans Set gekommen ist", schwärmt sie bei einer Pressekonferenz. Leni habe sich bei den Proben fürs Finale viel Zeit für die Finalistinnen genommen und sogar fleißig mit ihnen geübt. "Ich muss sagen, sie ist so zuckersüß. Ich habe mich einfach nur in sie verliebt", gibt das Curvy-Model preis.

Selma May ist nach GNTM-Finale auf Events unterwegs

22. Juni, 14:43 Uhr: Auch für Selma May läuft es nach dem Finale rund! Am Mittwoch besuchte sie die Premiere zur zweiten Staffel des "Sex and the City"-Spin-offs "And Just Like That". "Habe heute die Ehre, die Premiere von 'And Just Like That' zu moderieren", schwärmte sie in ihrer Instagram-Story.

Externer Inhalt

Nach GNTM: Diese Zukunftspläne hat Gewinnerin Vivien Blotzki

22. Juni, 14:30 Uhr: Wie geht es für Vivien Blotzki nach dem großen Finale weiter? Jetzt spricht die Gewinnerin erstmals über die Pläne für ihre Zukunft. "Ich habe mich grundsätzlich bei GNTM beworben, mit dem Bestreben zu modeln. In welche Richtung das geht, muss ich noch gucken", erzählt sie gegenüber "Promiflash". Aktuell scheint sie sich aber noch nicht festgelegt zu haben, ob sie lieber Laufsteg-Jobs oder Fotoshootings machen will: "Ich kann nicht einfach sagen: 'Hey, ich hab Bock auf Laufsteg', wenn der Laufsteg mich nicht will. Also man muss ja immer gucken, wo die Stärken liegen und das muss ich auch mit der Zeit herausfinden."

Olivia Hounkpati erobert nach GNTM die Laufstege

22. Juni, 14:23 Uhr: Olivia Hounkpati belegte im diesjährigen GNTM-Finale den dritten Platz. Doch auch wenn sie den Sieg knapp verpasste, läuft es für die Hamburgerin nach der Show mehr als rund. In ihrer Heimatstadt lief sie für die Modemarke "Ernsting's Family" nun das erste Mal nach dem Finale über den Laufsteg.

Übrigens: Zu dem Event waren zahlreiche bekannte Promis eingeladen - darunter "taff"-Moderator Daniel Aminati und Bar Refaeli.

Vivien Blotzki zeigt nach GNTM-Sieg ihre Kurven

22. Juni, 13:25 Uhr: Nachdem Vivien Blotzki am Donnerstag zu "Germany's Next Topmodel" gekürt wurde, veröffentlichte der Fotograf Guido Raschke nun einige Fotos, auf denen die Gewinnerin ihre Kurven präsentiert. Auf den Bildern posiert die Koblenzerin oben ohne für die Kamera - und die Fans sind hin und weg. "Wunderschön", und "Sie hat zurecht gewonnen! Vivien sieht einfach toll aus", heißt es etwa in den Kommentaren.

Externer Inhalt

So stark war der Zusammenhalt der GNTM-Kandidatinnen

22. Juni, 13:15 Uhr: Rund eine Woche nach dem großen GNTM-Finale zeigte Nicole Reitbauer nun noch einmal, wie sehr die Kandidatinnen durch die Show zusammengewachsen sind. Auf Instagram veröffentlichte sie ein Bild, das sie zusammen mit den anderen Finalistinnen und Ida Kulis zeigt. "Ich liebe dieses Foto, weil es einfach so sehr zeigt, wie sehr wir auch unter Druck zusammengehalten haben - bis zum Schluss!", schwärmte die 49-Jährige in der Bildunterschrift.

Externer Inhalt

Somajia blickt nach dem GNTM-Finale nach vorne

22. Juni, 13:09 Uhr: Im Finale musste sich Heidi Klum zwischen Vivien Blotzki und Somajia entscheiden. Somajia musste sich jedoch gegen ihre Konkurrentin geschlagen geben - und landete auf dem zweiten Platz. Doch nach dem Finale scheint die Einzelhandelskauffrau nun nach vorne blicken zu wollen. Wenige Tage nach der Ausstrahlung postete sie ein Foto, auf dem sie über einen Catwalk läuft und schrieb dazu: "Aufstehen. Krone richten. Weitergehen."

Externer Inhalt

Vivien Blotzki ziert jetzt das Cover der Harper's Bazaar

22. Juni, 13:00 Uhr: Vivien Blotzki hat es geschafft und sich den Titel "Germany's Next Topmodel" geholt! Seit Donnerstag ist die "Harper's Bazaar"-Ausgabe mit ihr auf dem Cover nun offiziell im Handel erhältlich. Darüber scheint sich die 22-Jährige auch sehr zu freuen. In ihrer Instagram-Story teilte sie viele Aufnahmen von Fans, auf denen die Juli-Ausgabe des Magazins zu sehen ist.