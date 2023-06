GNTM 2023: Hier verraten Ida Kulis, Nina Kablitz, Coco und Co. ihre Pläne nach dem Sendungs-Aus

Das Wichtigste in Kürze Bei GNTM versuchen Jahr für Jahr viele Kandidatinnen ihr Glück. Doch es gilt: Nur eine kann "Germany's Next Topmodel" werden.

Auch wenn es für den Titel nicht gereicht hat, sind viele ehemalige Modelanwärterinnen nach der Castingshow sehr erfolgreich. Wie es für die Ex-Kandidatinnen nach ihrem Rauswurf weiterging, erfährst du hier.

Anzeige

Egal ob Ida, Katherine oder Anya - für viele ehemalige Kandidatinnen ist der Traum vom Titel "Germany's Next Topmodel" 2023 bereits geplatzt. Doch auch nach ihrem GNTM-Aus lassen die einstigen Modelanwärterinnen ihre Fans weiterhin an ihrem Alltag teilhaben. Hier erfährst du, wie es ihnen nach ihrem Rauswurf ergeht.

Elsa posiert auch nach GNTM sexy für Fotoshootings

12. Juni, 11:40 Uhr: Elsa musste "Germany's Next Topmodel" 2023 in Folge 6 verlassen, da sie weder beim Sedcard-Shooting noch beim Entscheidungs-Walk von sich überzeugen konnte. Einer der Kritikpunkte: ihr Gesichtsausdruck. Doch davon lässt sich die 18-Jährige nicht unterkriegen und posiert nach ihrem Exit weiterhin vor der Kamera. Auf Instagram veröffentlicht die Österreicherin immer mal wieder Bilder von professionellen Shootings – nicht zuletzt mit knallroten Lippen im sexy Badeoutfit. Ihre Follower:innen sind begeistert und kommentieren die Bilderreihe mit "Granate" oder "Wunderschön" und vielen Feuer-Emojis.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

So reagieren Cocos Fans auf ihr GNTM-Aus

9. Juni, 16:00 Uhr: Coco musste sich im GNTM-Halbfinale gegen ihre Konkurrentinnen geschlagen geben. Dass sie nicht ins Finale eingezogen ist, enttäuscht viele Fans sehr. "So schade. Ich hätte dir heute auf jeden Fall ein Foto gegeben", "Schönstes Model, du gehst auch so deinen Weg" und "Schade. Du warst (zusammen mit Nicole) meine Favoritin. Aber ich bin mir sicher, dass du auch ohne einen Sieg bei GNTM sehr erfolgreich als Model arbeiten kannst. Alles Liebe für dich", schreiben etwa drei Nutzer:innen unter ihrem letzten Instagram-Post. Nach ihrem Exit hat sich Coco bisher noch nicht persönlich zu Wort gemeldet. Sicherlich bekommen die Follower:innen aber bald ein Statement von ihr.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Heidi plaudert am GNTM-Set das eine oder andere Geheimnis aus Joyn Ab und zu lässt auch Heidi bei GNTM tief blicken In 18 Staffeln GNTM gewährt das Topmodel auch den einen oder anderen privaten Einblick. Registriere dich hier bei Joyn und streame alle Staffeln per Video on Demand.

Apropos GNTM 2023: Welche ist eigentlich die beliebteste Finalistin ist auf Instagram?

Anzeige

Nina Kablitz modelt nach ihrem GNTM-Aus weiter

9. Juni, 15:52 Uhr: Nina Kablitz hat den Einzug in die Top 10 nur knapp verpasst. Doch auch nach ihrem GNTM-Exit scheint es bei der 22-Jährigen rund zu laufen. Sie modelt immer noch - und zeigt auf Instagram immer mal wieder stolz Shootingfotos von sich. Auch privat ist Nina übrigens mehr als glücklich. Seit Weihnachten 2022 ist sie mit ihrem Freund Marvin verlobt!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Maike Nietsch begeistert als Fitness-Influencerin

9. Juni, 15:42 Uhr: Für Maike Nietsch endete die Reise bei "Germany's Next Topmodel" in Folge 12. Trotz ihrem Rauswurf lässt sie ihre 16.400 Fans auf Instagram fast täglich an ihrem Alltag teilhaben. Dabei dreht sich ihr Content vor allem um die Themen Fitness und Lifestyle. Dabei gibt sie ihren Follower:innen auch viele Tipps, wie sie ihre Ziele am besten erreichen können. Doch damit nicht genug: Auch über erste Kooperationen mit bekannten Sportmarken kann sich das Model freuen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Marielena Aponte jettet nach GNTM wieder um die Welt

9. Juni, 15:31 Uhr: Marielana Aponte zählte ebenfalls zu den Best Agerinnen der diesjährigen GNTM-Staffel. Für sie war in Folge 11 Schluss. Nach ihrem Rauswurf ist sie wieder als Flugbegleiterin tätig und jettet um die Welt. So ging es wenige Tage nach ihrem GNTM-Aus beispielsweise nach Indien, wie sie gegenüber "Promiflash" verriet: "Nachdem ich wieder in Deutschland war, habe ich einen kleinen Koffer gepackt und bin direkt nach Indien geflogen. Dort habe ich meine alljährliche Ayurveda-Kur gemacht." Doch das ist längst nicht alles. Ende Mai reiste die Schönheit nach Tokio und danach nach Valencia.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Ina Aufenberg fand es seltsam, sich im TV zu sehen

9. Juni, 15:22 Uhr: Ina Aufenberg stieß als Best Agerin in Woche 7 zu den anderen GNTM-Kandidatinnen. In Folge 9 musste sie die Show aber schon wieder verlassen. Sich selbst im TV zu sehen, war für Ina eine ganz ungewohnte Erfahrung, wie sie auf ihrem Instagram-Kanal preisgibt. "Ich persönlich habe es wirklich als seltsam empfunden, mich selbst im TV zu sehen. Dennoch hätte ich natürlich die nächste Runde auch noch gern geschafft. Aber der innere Druck ist irgendwie weg und das fühlt sich sehr gut für mich an", erklärte sie nach ihrem Rauswurf.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anna-Maria Fuhrmann ist dankbar für ihre GNTM-Zeit

7. Juni, 17:25 Uhr: Auch Anna-Maria Fuhrmann verpasste genau wie Ida Kulis knapp den Einzug ins Halbfinale. Nach ihrem GNTM-Aus zeigte sie sich zwar enttäuscht, ihren Exit nahm sie aber trotzdem sportlich. "Ich bin traurig, dass es vorbei ist, aber ich bin genauso glücklich, dass ich überhaupt so weit gekommen. bin", erklärte sie im Einzelinterview. Auch bei Instagram zeigte sie sich nach ihrem Rauswurf dankbar und veröffentlichte ein Statement.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Ida Kulis kündigte ihren Job für GNTM: Hat sich das gelohnt?

7. Juni, 17:20 Uhr: Um an GNTM teilnehmen zu können, kündigte Ida Kulis damals ihren Job in der Immobilienbranche. Für viele Fans galt die Kölnerin als heiße Favoritin auf den Sieg, doch letztendlich reichte es nicht und sie wurde in Folge 16 von Heidi rausgewählt. Trotzdem ist Ida Kulis mittlerweile als Model erfolgreich und bereut es dementsprechend auch nicht, ihren Job gekündigt zu haben. "Mein Job in der Immobilienbranche zu kündigen, hat sich definitiv gelohnt. Es hätte sich auch ohne GNTM gelohnt, denn ich habe mich in dem Unternehmen nicht mehr gesehen. Die Branche an sich finde ich cool! Mit GNTM Habe ich ein anderes Level in meinem Leben erreicht und ich liebe es", verriet sie vor wenigen Stunden in einer Instagram-Fragerunde.

Tatsächlich scheint die Kölnerin nach ihrem GNTM-Aus auch schon einige Modeljobs an Land gezogen zu haben. So gab sie in ihrem Q&A unter anderem preis, dass sie mittlerweile mit der Dessousmarke intimissimi zusammenarbeitet.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Katherine Markov hat bei GNTM eine Freundin fürs Leben gefunden

7. Juni, 17:17 Uhr: Katherine Markov musste die Show in Folge 15 verlassen. Über ihren Rauswurf war die Flensburgerin nicht wirklich enttäuscht, denn sie rechnete bereits damit, in der Folge rauszufliegen. Auch wenn es für den Titel "Germany's Next Topmodel" nicht gereicht hat, scheint sie trotzdem sehr glücklich darüber zu sein, an dem Format teilgenommen zu haben. Kein Wunder, schließlich entstand zwischen ihr und Anna-Maria Fuhrmann eine wahre Freundschaft. "Danke Anna, dass ich dich durch diese Reise kennenlernen durfte. Mein Orakel, Uhrenmacherin und Kofferknackerin! Während all der Zeit hast du mich gerettet ey, was hätte ich bloß ohne dich gemacht, Anna?", schwärmte sie erst vor wenigen Tagen auf Instagram von ihrer einstigen Mitstreiterin.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Cassy Cassau hat nach ihrem GNTM-Aus tolle Nachrichten zu verkünden

7. Juni, 17:07 Uhr: Cassy Cassau bekam in Folge 11 den berühmten Spruch "Ich habe heute leider kein Foto für dich" von GNTM-Chefin Heidi Klum zu hören - und musste die Show daraufhin verlassen. Durch ihre Teilnahme an der Castingshow konnte sich die Hamburgerin eine große Fangemeinde bei Instagram aufbauen. Mittlerweile hat sie über 83.000 Follower:innen (Stand 7. Juni 2023, 16:54 Uhr) auf der Social-Media-Plattform. Mit ihrer offenen, lustigen Art begeistert sie viele Fans - und deshalb dürfte es auch kaum jemanden verwundern, dass ihr im GNTM-Finale 2023 die besondere Ehre zuteil wird, die Show backstage zu moderieren. Die Zuschauer:innen freuen sich jedenfalls schon sehr darauf, die Schönheit bald wieder im TV zu sehen. "Ich bin so stolz", "Wie cool ist das denn?" und "Wie geil, das hast du dir verdient", schwärmen etwa drei User:innen unter ihrem Verkündungsbeitrag.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

So blickt Anya Elsner auf ihre GNTM-Teilnahme zurück

7. Juni, 16:58 Uhr: Für Anya Elsner endete die GNTM-Reise in Folge 10. In der Modelvilla eckte die Berlinerin mit ihrem Verhalten oft bei den anderen Kandidatinnen an. Trotzdem behält sie ihre GNTM-Teilnahme in guter Erinnerung. "GNTM ist ein riesiges Abenteuer, was ich mir für jeden wünsche. Eine ganz große Erfahrung, die nicht jeder erleben darf", stellte sie nach ihrem Rauswurf gegenüber "Promiflash" klar. Anya habe durch die Modelshow viele Erfahrungen sammeln könne, worüber sie sehr dankbar sei: "Ich habe gelernt, dass ich mehr aufpassen sollte, wie ich mich präsentiere und in meiner Kommunikation wiedergebe. Ich habe viel falsch gemacht während GNTM, aber habe aus meinen Fehlern gelernt."

Auch wenn sie die Show bereits in Folge 10 verlassen musste, verfolgt sie die aktuelle Staffel natürlich weiterhin. Fürs große Finale hat Anya auch schon zwei klare Favoritinnen, wie sie nun in einem Instagram-Q&A preisgab: Sie glaubt, dass entweder Coco oder Best-Agerin Nicole Reitbauer gewinnt!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Das macht Indira nach ihrem GNTM-Exit

7. Juni, 16:48 Uhr: Obwohl Indira die Show bereits in Folge 1 verlassen musste, scheint es für die Schönheit aus Magdeburg trotzdem rund zu laufen. Erst vor wenigen Wochen besuchte sie beispielsweise mit den ebenfalls ausgeschiedenen Kandidatinnen Anya und Slata die Premiere von "Happy Birthday Tabaluga". Auch sonst gewährt sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag und teilt Fotos von Shootings mit ihren Follower:innen.