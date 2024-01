Golden Globes: Kylie Jenner und Timothée Chalamet total verliebt

Bei den Golden Globes gab es viel zu sehen. Während "Oppenheimer" so richtig abräumte, machte Taylor Swift frühzeitig die Biege. Timotheé Chalamet und Kylie Jenner hatten während des Abends allerdings nur Augen füreinander.

Nicht nur auf dem roten Teppich oder der Bühne der diesjährigen Golden Globes ging es heiß her. Für besonderes Aufsehen beim Publikum vor Ort sorgte das neue Hollywood-Traumpaar Timotheé Chalamet (28) und Kylie Jenner (26). Die sozialen Netzwerke sind seit der 81. Ausgabe der Preisverleihung voll mit Videos der beiden, die während des Abends, so scheint es, kaum die Finger voneinander lassen konnten und sich dabei innige Blicke zuwarfen. Der Höhepunkt der Timotheé-Turtelei: Ein ebenso intimer wie hauchzarter Kuss für seine Angebetete.

Der liebevolle Moment wurde sogar als kurzer Clip von der offiziellen X-Seite der Golden Globes geteilt. Zu sehen ist in den knapp 17 Sekunden, wie Jenner zunächst mit Chalamets Halskette spielt, während er ihr verliebt in die Augen blickt, ehe er sich schließlich zum Kuss zu ihr beugt. Schon zuvor seien sie händchenhaltend zu ihrem Tisch gegangen, berichtet die US-Seite "People" und beruft sich dabei auf Augenzeugen.

Pech im Schauspiel, Glück in der Liebe

Bei all den Schmetterlingen im Bauch dürfte es dem Schauspieler egal gewesen sein, dass er für seine Darbietung der jungen Version des Chocolatiers Willy Wonka im gleichnamigen Film leer ausgegangen war - Paul Giamatti (56) konnte der neuen Allzweckwaffe Hollywoods den Award in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller - Komödie/Musical" dank seines Films "The Holdovers" wegschnappen.

Mit Kylie Jenner soll Chalamet seit April des vergangenen Jahres ein Paar sein. Doch erst ein gemeinsamer Besuch eines Beyoncé-Konzerts im September nebst Kuss-Foto bestätigte schließlich die Liebesgerüchte. Seither wurden die beiden regelmäßig und so verliebt wie eh und je bei öffentlichen Veranstaltungen gesichtet, etwa bei den US Open - und nun bei den Globes.

