"Gossip Girl": Diese Serien-Stars haben eine Traumhochzeit gefeiert

Als Chuck Bass und Vanessa Abrams kamen sich Ed Westwick (37) und Jessica Szohr (39) einst bei "Gossip Girl" näher. Auch hinter den Kulissen knisterte es gewaltig zwischen den beiden Schauspielern. Nun haben die Serienstars geheiratet - allerdings nicht einander.

Vier Jahre lang, von 2008 bis 2012, sollen Ed Westwick und Jessica Szohr eine On-off-Beziehung geführt haben, nachdem sie sich am Set der Drama-Serie "Gossip Girl" (2007-2012) kennengelernt hatten. Zwölf Jahre nach ihrer endgültigen Trennung sind die beiden Schauspieler beide wieder glücklich liiert und seit Kurzem nun auch verheiratet.

Ed Westwick: Traumhochzeit in Italien

Ed Westwick, der in der Serie von der ersten bis zur letzten Folge den schnöseligen Fiesling Chuck Bass verkörperte, kündigte seine baldige Eheschließung bereits am Freitag auf Instagram an. "Lass uns heiraten, Baby!", kommentierte er mehrere Bilder, die ihn mit seiner Partnerin Amy Jackson auf dem Flug nach Italien zeigen. Wenige Tage später meldete er sich erneut bei seinen elf Millionen Follower:innen (Stand 27. August,. 13:40 Uhr) - diesmal als verheirateter Mann.

"Die Reise hat gerade erst begonnen", schrieb Westwick unter ein Bild, das ihn im Anzug und seine frischgebackene Ehefrau im Brautkleid zeigt. Westwick und die wie er aus Großbritannien stammende Schauspielerin ("Supergirl") sind bereits seit 2021 liiert. Verlobt hatte sich das Paar im Januar dieses Jahres.

Jessica Szohr heiratete den Vater ihrer Tochter

Wie ihr Ex-Freund ließ auch Jessica Szohr ihre Instagram-Follower:innen an ihrer Hochzeit teilhaben. Die US-Amerikanerin heiratete ihren Partner, den Ex-Eishockey-Profi Brad Richardson, in einem Country-Club in Flagstaff, Airzona. In den sozialen Medien zeigte sich Szohr unter anderem inmitten ihrer Brautjungfern. Auch ihre prominente Trauzeugin ist auf dem Bild zu sehen: "Vampire Diaries"-Star Nina Dobrev unterstützte ihre Freundin an ihrem großen Tag.

Jessica Szohr und Brad Richardson sind bereits seit 2019 ein Paar. Im Januar 2021 wurden die beiden Eltern der mittlerweile dreijährigen Tochter Bowie Ella Richardson, die Verlobung folgte im Mai 2022.

Nicht nur "Gossip Girl": In diesen Rollen war Ed Westwick nach der Kult-Serie zu sehen

Nicht nur bei ihren frischgebackenen Ehepartnern haben Ed Westwick und Jessica Szohr einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Auch in ihren "Gossip Girl"-Rollen dürften beide den Fans bis heute im Gedächtnis geblieben sein. Neben der Serie waren beide Schauspieler jedoch auch in zahlreichen anderen Produktionen zu sehen.

2016 etwa lief Ed Westwick im Actionfilm "Take Down" (abrufbar bei Joyn PLUS+) zur Höchstform auf. In dem Survival-Actioner muss der Teenager Kyle (Jeremy Sumpter) mit den Konsequenzen seiner Aufmüpfigkeit leben: Er wird von seinem Vater in ein Camp geschickt, in dem rebellische Rich Kids wieder zur Vernunft gebracht werden sollen - auf einer einsamen Insel vor der schottischen Küste. Eines Tages jedoch stürmt eine Gruppe von Söldnern unter der Führung des Ex-Soldaten Speck (Westwick) die Schule und tötet zahlreiche Lehrer und Wachposten. Die Schüler nehmen Speck und seine Truppe als Geiseln, und so geht es schon bald um Leben und Tod.

Auch im Hacker-Thriller "Die Wall Street Verschwörung" (2018, ebenfalls auf Joyn) ist Nervenkitzel angesagt. Im Film, der in der nahen Zukunft spielt, wird der ehemalige Wall-Street-Mitarbeiter Guy Clifton (Frank Grillo) von der US-Regierung beauftragt, ein Cybersecurity-Team zusammenzustellen. Dieses soll die US-Börsen vor Cyber-Attacken schützen. Zu diesem Zweck rekrutiert Guy zahlreiche talentierte Hacker - unter anderem auch seinen ehemaligen Schützling Ben Collins (Westwick).

Deutlich weniger ernst geht es in der 2015 erschienenen Horror-Komödie "Freaks of Nature" (abrufbar bei Joyn PLUS+) zu, in der Westwick als Vampir Milan Pinache zu sehen ist. Er lebt mit den teils menschlichen, teils übernatürlichen Bewohnern dem amerikanischen Örtchen Dillford in friedlicher Koexistenz. Dann jedoch tauchen Aliens in der Kleinstadt auf, und nichts ist mehr, wie es war ...

Horror-Klaumauk und RomCom: Die besten Filme mit Jessica Szohr

Nicht zum Vampir, sondern zum Werwolf wurde indes Jessica Szohr in "Love Bite" (2012). In der englischen Low-Budget-Horrorkomödie spielt der "Gossip Girl"-Star die amerikanische Rucksacktouristin Juliana. Als diese in der Küstenstadt Rainmouth auftaucht, verschwinden immer wieder Teenager - ob Juliana wohl etwas damit zu tun hat? Zu sehen gibt es den Film kostenlos bei Joyn.

Deutlich zahmer gab sich Szohr im Film "Der ganz normale Wahnsinn - Working Mum" (2011, verfügbar bei Joyn PLUS+). Als Babysitterin Paula unterstützte sie die titelgebende berufstätige Mutter Kate Reddy (Sarah Jessica Parker) bei ihrem turbulenten Alltag. Hilfe hat die Investmentmanagerin Kate dringend nötig - schließlich will es ihr nicht so recht gelingen, den Drahtseilakt zwischen Karriere und Privatleben zu vollführen.

Im Mittelpunkt der romantischen Komödie "Love, Wedding, Marriage - Ein Plan zum Verlieben" steht das frisch verheiratete Paar Ava (Mandy Moore) und Charlie (Kellan Lutz). Lange kann die nun selbst vermählte Eheberaterin Ava ihr Glück jedoch nicht genießen: Ihre Mutter Betty (Jane Seymor) will sich nach 30 Jahren Ehe scheiden lassen. Das macht nicht nur Ava, sondern auch ihrer Schwester Shelby (Szohr) zu schaffen. Kann die Trennung der Eltern noch verhindert werden?