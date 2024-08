"Grey's Anatomy": Dieser Hollywood-Star ist in Staffel 21 dabei

Am 26. September geht die 21. Staffel von "Grey's Anatomy" in den USA an den Start. Der Cast der langlebigsten Krankenhausserie nimmt für die neue Staffel immer mehr Form an. Jetzt wurde bekannt, dass Michael Thomas Grant (30) zum Format stoßen wird. Als Krankenhaus-Kaplan.

Nicht nur medizinischer, sondern auch religiöser Beistand ist für etliche Patient:innen am Grey Sloan Memorial Hospital wichtig. Dafür wird ab der 21. Staffel der neue Krankenhaus-Kaplan James zuständig sein. Gespielt wird er von Michael Thomas Grant, der vor allem durch seine Rolle als Leif in der musikalischen Serie "Zoey's Extraordinary Playlist" einem breiteren Publikum bekannt wurde.

Verstärkung für die LGBTQ+-Fraktion in "Grey's Anatomy"

Wie "TVLine" meldete, kommt Grant in seiner Rolle "als offen schwuler episkopalischer Kaplan zum Grey Sloan. Seine jüngeren Patient:innen liegen ihm besonders am Herzen, und seine Wärme, Ausbildung und Spiritualität geben ihm in jeder Situation ein selbstsicheres Gefühl. In seinem Privatleben steht James an einem Scheideweg, an dem er offen für Liebe ist und große Vertrauensvorschüsse macht."

Wie "Serienjunkies.de" urteilte, kommt seine Verpflichtung zu einem "passenden Zeitpunkt, da zuletzt die LGBTQ+-Figuren etwas ausgedünnt wurden: Jake Borelli als Levi Schmitt geht nach sieben Staffeln von Bord und Midori Francis als Mika Yasuda wird ebenfalls Seattle und das Krankenhausdrama bald verlassen."

Multitalent Michael Thomas Grant: Musicalstar und Grusel-Experte

Michael Thomas Grant trat an diversen Bühnen in Los Angeles auf, spielte Theater und war in etlichen Musicals zu sehen. 2013 hatte er in der Serie "Adam & Paul Save the Whole, Entire Apartment Complex" seit TV-Debüt, war danach in Episodenrollen in "Up North", "Real Rob", "Roadies" und "The Rookie: Feds" zu sehen. Zuletzt spielte er in dem Fernsehfilm "Devil On My Doorstep". Der Horrorfilm "Shadows of Willow Cabin", in dem er die Hauptrolle spielt, befindet sich laut Branchenportal "IMDb" in Vorproduktion.