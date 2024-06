"Grey's Anatomy"-Stars privat: Diese Partner lieben sie im echten Leben

Ein bisschen Romantik muss sein: Was wäre eine Arztserie ohne leidenschaftliche Liebesverwicklungen? Der US-Kulthit "Grey's Anatomy" ist das Paradebeispiel. Doch wem haben die Hauptdarsteller im echten Leben ihr Herz geschenkt? Hier findet ihr einen kleinen Überblick.

Das Liebesleben der "Grey's Anatomy"-Stars

Was haben die Fans in den letzten fast zwei Jahrzehnten mitgelitten und mitgefiebert mit Meredith (Ellen Pompeo, 55), Derek (Patrick Dempsey, 58), Alex (Justin Chambers, 55), Cristina (Sandra Oh, 52) und all den anderen Mediziner:innen der Kult-Serie "Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte"? Denn neben dem Kampf um das Leben ihrer Patient:innen mussten sie natürlich auch jede Menge Liebesirrungen und -wirrungen durchstehen. Ob die Stars hinter den Charakteren auch ein so kompliziertes Liebesleben führen?

Im Clip: Serien-Comeback für Ellen Pompeo?

"Fels in der Brandung": Ellen Pompeo und Chris Ivery

Seit mehr als 16 Jahren ist Ellen Pompeo bereits glücklich mit dem Musikproduzenten Chris Ivery (56) verheiratet, nennt ihn ihren "Seelenverwandten" und "Fels in der Brandung". Nach drei Jahren Beziehung hatte er ihr an ihrem 37. Geburtstag, am 10. November 2006, einen Antrag gemacht. Fast auf den Tag genau ein Jahr später (am 9. November 2007) läuteten die Hochzeitsglocken.

Seiner Liebsten bei heißen Szenen mit Serien-Crush Dr. Derek Shepherd zusehen zu müssen, sei für ihren Mann nicht immer leicht gewesen, verriet Ellen Pompeo 2021 im Podcast "Ladies First with Laura Brown".

Mit der Zeit scheint er sich aber dann doch an den Job seiner Gattin gewöhnt zu haben: Mittlerweile haben die beiden drei Kinder: Stella Luna (14), Sienna May (10) und Eli Christopher (7).

Ellen Pompeo mit Ehemann und Musikproduzent Chris Ivery. © picture alliance / AP Images

Sie wusch ihm den Kopf: Patrick und Jillian Dempsey

Tatsächlich muss Chris Ivery sich keine Sorgen machen: Im wahren Leben ist nämlich auch Patrick Dempsey vergeben, und das schon seit mehr als einem Vierteljahrhundert! Obwohl der Schauspieler zugibt, dass es in seiner Beziehung mit Jillian (58) manchmal Probleme gegeben habe und es 2015 fast zu Trennung kam, halten beide an ihrem Eheversprechen von 1999 fest.

Von ihrem ersten Zusammentreffen mit dem Hollywood-Beau erfuhr Jillian übrigens aus ihrem Terminkalender - glaubte dabei allerdings an einen Scherz. Denn in den 90-ern leitete die Star-Visagistin einen Haarsalon, in dem eine Mitarbeiterin häufig aus Spaß Promi-Namen in die Kund:innen-Liste eintrug. Als dann aber tatsächlich Patrick Dempsey vor ihr stand, sei sie schockiert gewesen, erzählte sie später in einem Interview.

Allerdings sei der junge Mann auch sehr süß gewesen. Zu dem Zeitpunkt waren beide jedoch noch anderweitig liiert, sodass sie erst drei Jahre später, 1997, zusammenkamen. Die beiden haben mittlerweile drei Kinder: Talula Fyfe (22) sowie die Zwillinge Sullivan Patrick und Darby Gallen (17).

"TV-Chefarzt" Patrick Dempsey mit seiner Ehefrau Jillian Dempsey. © picture alliance / Alberto Pezzali/Invision/AP

Höhen und Tiefen: Justin und Keisha Chambers

Justin Chambers (53) alias Dr. Alex Karev ist schon seit Jahrzehnten mit seiner Ehefrau Keisha (52) zusammen: Im vergangenen Jahr feierten beide bereits ihren 30. Hochzeitstag.

Getroffen haben sich beide Anfang der 90-er, als Keisha Justins Model-Agentin war. Das Paar hat fünf gemeinsame Kinder im Alter von 22 bis 30 Jahren und kann sich ein Leben ohne einander nicht mehr vorstellen, wie der Schauspieler dem Frauenmagazin "Good Houskeeping" verriet.

Justin und Keisha Chambers gemeinsam auf einem Event. © picture alliance / Byron Purvis/AdMedia

Frisch verliebt: Kevin McKidd und Danielle Savre

Leider nicht in die Reihe der glücklichen Langzeit-Ehen einreihen kann sich Kevin McKidd (50): 2022 ließen sich seine Frau Arielle und er nach fünf gemeinsamen Ehejahren scheiden. Das Sorgerecht für Söhnchen Ayden (6) und Töchterchen Nava (4) teilen sich die beiden. Aus seiner ersten, siebzehnjährigen Ehe mit Jane Parker hat er ebenfalls einen Sohn und eine Tochter: Joseph ist mittlerweile 24, Iona 22 Jahre alt.

Seit Ende letzten Jahres ist Dr. Owen Hunt offiziell neu vergeben: Schauspielerin Danielle Savre (35) ist die Auserwählte.

Neustart nach Schlammschlacht: Jesse Williams und Ciarra Pardo

Ebenfalls noch vergleichsweise frisch ist die Beziehung von Jesse Williams (42). Erste Gerüchte über eine Beziehung zu Filmregisseurin Ciarra Pardo (45) kamen im Juni 2022 auf, als man sie Hand in Hand durch die Straßen New Yorks laufen sah. Mittlerweile ist das Paar offiziell liiert.

Zuvor war Dr. Jackson Avery bis 2020 acht Jahre lang mit Aryn Drake-Lee verheiratet gewesen, mit der er zwei Kinder hat: die neunjährige Sadie und den siebenjährigen Maceo. Die Beziehung endete in einem Rosenkrieg.

Romantik? Ja bitte: Camilla Luddigton und Matthew Alan

Immerhin schon seit 2008 gehen Camilla Luddigton (40) alias Dr. Jo Wilson und ihr Schauspielkollege Matthew Alan (45) miteinander durchs Leben. Geheiratet haben die beiden allerdings erst 2019, mit einer romantischen kleinen Zeremonie an der kalifornischen Küste mit rund 70 geladenen Gästen. Da waren sie bereits Eltern der damals zweijährigen Hayden und fühlten sich darum eigentlich bereits als Ehepaar, wie die Schauspielerin damals dem "People Magazine" verriet. Am 25. August 2020 komplettierte der kleine Lucas Matthew die Familie.

Rätselraten um Eric Dane und Rebecca Gayheart

Noch ein Langzeit-Paar aus dem "Grey's Anatomy"-Kosmos? Vielleicht ... Im Oktober würden Eric Dane (51) und seine Kollegin Rebecca Gayheart (52) ihren 20. Hochzeitstag feiern, hätten sie nicht 2018 die Scheidung eingereicht.

Im vorigen Jahr sah man die beiden allerdings wieder Hand in Hand, Gerüchten zufolge ist die Scheidung auch nie vollzogen worden. Die beiden Töchter Billie (14) und Georgia (12) würde es sicher freuen, wenn ihre Eltern wieder zusammenkämen.

Das Ehepaar Rebecca Gayheart und Eric Dane bei einem gemeinsamen Auftritt auf dem Roten Teppich. © picture alliance / Rob Latour/Invision/AP

Geheime Liebe? Sandra Oh und Lev Rukhin

Sandra Oh hält sich in Bezug auf ihr Liebesleben eher bedeckt. Von 2003 bis 2005 war sie mit Regisseur und Drehbuchautor Alexander Payne (63) verheiratet, datete danach eine Weile den Musiker Andrew Featherstone und soll seit 2018 mit dem Fotografen Lev Rukhin zusammen sein. Hin und wieder erwischen Paparazzi die beiden küssend, offizielle Statements gibt es bislang jedoch nicht.