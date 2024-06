"Grey's Anatomy": Wie geht es nach Staffel 20 mit der Krankenhaus-Serie weiter?

Anfang Juli startet auf ProSieben und Joyn die 20. Staffel von "Grey's Anatomy", deren zehnte und letzte Folge erst am 30. Mai in Amerika Premiere hatte. Doch schon rätseln die Fans, wie es mit der erfolgreichsten Krankenhausserie der Welt weitergeht.

Seit 2005 fiebern die Fans mit Dr. Meredith Grey (Ellen Pompeo, 54) und ihren Kolleg:innen im Grey Sloan Memorial Hospital in Seattle mit. Im April gab der US-TV-Sender ABC bekannt, dass der Kampf um Menschenleben und Beziehungsgeflechte weitergeht: Die 21. Staffel wurde bestätigt.

Trotzdem sind viele Fragen offen. Wir sagen dir, was bisher bekannt ist.

"Grey's Anatomy": Die Liebe der Fans machte die 21. Staffel möglich

"Die Loyalität und Liebe der 'Grey's Anatomy'-Fans hat uns in eine historische 21. Staffel geführt, ich könnte nicht dankbarer sein", sagte Serienschöpferin Shonda Rhimes (54) in einer Erklärung gegenüber "The Hollywood Reporter", nachdem ABC mit der Nachricht der Serienverlängerung an die Öffentlichkeit gegangen war. Rhimes, die mit ihrer Produktionsfirma Shondaland auch hinter den Serien "How To Get Away With Murder" (ABC, 2014 bis 2020) und "Bridgerton" (Netflix) stand und steht, lobte gleichzeitig die Arbeit von Meg Marinis, die in der 20. Staffel erstmals als Showrunner fungierte.

Rhimes: "Das Geschichtenerzählen von Meg Marinis ist eine Gabe, die die Show weiterhin fesselnd und lebendig hält. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was sie in der nächsten Staffel vorhat."

Wann startet die 21. Staffel von "Grey's Anatomy"?

Es ist noch nicht bekannt, wann genau die 21. Staffel ausgestrahlt wird. ABC setzte sie aber auf ihr Programm für die Saison 2024/25. Die bisherigen Staffeln hatten in Amerika stets im Herbst, meist im September, Premiere. Obwohl "People" einen US-Start im Herbst 2024 für möglich hält, könnte ein wichtiger Grund für eine Ausstrahlung im März 2025 sprechen: Dann nämlich, exakt am 27. März, feiert die Serie in Amerika ihr 20-jähriges Jubiläum. Was läge näher, als die - voraussichtlich - letzte Staffel zum Jubiläum zu starten? Das könnte bedeuten, dass mit deutsch synchronisierten Folgen auf ProSieben und Joyn im Frühsommer 2025 zu rechnen wäre.

Ebenso unbekannt ist noch, wie viele Episoden Staffel 21 beinhalten wird. In der Regel hatten die Staffeln zwischen 19 und 27 Episoden, die vorerst letzte allerdings umfasste, streikbedingt, "nur" zehn. Fans hoffen, dass die Produktion nun wieder zu "20+" zurückkehren wird.

Kehrt Ellen Pompeo als Dr. Meredith Grey zurück?

Auch die Besetzung wird in Medien- und Fan-Kreisen diskutiert. Zentrale Frage ist natürlich, ob Ellen Pompeo als Dr. Meredith Grey an Bord bleibt. Sie hatte - Achtung, Spoiler - ja schon einmal ihren Abschied verkündet und spielt dann in Staffel 20 doch wieder mit. Sie fungierte zudem als Sprecherin bei Vor- und Abspann der einzelnen Folgen und ist zudem neben Shondaland ausführende Produzentin. Die Schauspielerin wird der Serie also erhalten bleiben - wie umfangreich ihre schauspielerische Beteiligung sein wird, ist derzeit aber noch ungewiss.

Als sicher gilt, so meldete unter anderem "Deadline", dass Midori Francis (als Mika Yasuda) und Jake Borelli (als Levi Schmitt), in der 21. Staffel zurückkehren werden - aber nur, um ihre Storyline abschließend zu erklären. Das Aus von beiden ist indes beschlossene Sache.

Dagegen bezeichnete "People" die Wahrscheinlichkeit, dass langjährige Darsteller wie James Pickens Jr. (als Richard Webber), Chandra Wilson (als Miranda Bailey) oder auch Kevin McKidd (als Owen Hunt), Kim Raver (als Teddy Altman), Caterina Scorsone (als Amelia Shepherd), Camilla Luddington (als Jo Wilson) und Chris Carmack als (Atticus Lincoln) an Bord sind, als "sehr hoch".