Große Baby-Überraschung: Luca und Christina Hänni werden zum ersten Mal Eltern

#Babyloading: Das Traumpaar Luca und Christina Hänni erwartet zum ersten Mal Nachwuchs! Die frohe Nachricht teilten die beiden mit der Öffentlichkeit auf ihrem Instagram-Account mit bezaubernden Fotos vom bereits deutlich sichtbaren Babybauch der Profitänzerin.

Luca Hänni und Christina Luft verkünden die Baby-News auf Instagram

"Wir haben euch da mal was zu erzählen", schrieb Christina in einer ihrer Instagram-Storys samt Nuckelflasche und verlinkte den entsprechenden Eintrag der beiden.

In der Slideshow auf ihren Instagram-Kanälen berührt der Musiker mit seiner Hand den schon deutlich sichtbaren Babybauch seiner Liebsten, während sich beide anlächeln und dabei verliebt in die Augen blicken. Dazu packten sie den Hashtag #Babyloading, und einige Emojis - darunter natürlich erneut die Baby-Nuckelflasche.

In zwei weiteren Schnappschüssen auf dem offenbar heimischen Sofa sieht man die beiden, wie sie mit der Kamera spielen und dabei versuchen, sich und natürlich in erster Linie den Babybauch in Szene zu setzen. Natürlich immer mit einem breiten Lächeln im Gesicht und perfekt inszeniertem Bäuchlein. Mehr Details und Informationen, zum Beispiel zum geplantem Geburtstermin oder gar zum Geschlecht des Kindes, verrieten die beiden bislang noch nicht.

Natürlich gibt es bereits zahlreiche Glückwünsche von Prominenten. So gratulierten unter anderem auch die "Let's Dance"-Juroren Joachim Llambi (59) und Motsi Mabuse (42) sowie Stefano Zarrella (33) oder auch Evelyn Burdecki (35).

Luca Hänni und Christina Luft heirateten im August 2023

Luca Hänni und seine "Let's Dance"-Partnerin, die damals Christina Luft hieß, errangen Anfang 2020 zunächst den dritten Rang in der RTL-Show. Wenige Monate nach dem großen Finale gaben die beiden bekannt, offiziell ein Paar zu sein. In der Schweizer Heimat des ehemaligen Gewinners der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (2012) kauften sich die beiden anschließend ein Haus und zogen zusammen. Im Januar des vergangenen Jahres verlobten sich Hänni und Luft, im Sommer 2023 folgte die Hochzeit.