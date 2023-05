Große Liebe geheiratet: Sängerin Sia feiert Traumhochzeit in Portofino

Das Wichtigste in Kürze Von 2014 bis 2016 war Sia Furler mit dem Filmproduzenten Erik Anders Lang verheiratet

Im Dezember 2021 machte die Musikerin die Beziehung zu Dan Bernard öffentlich.

Nun wagten die beiden den nächsten Schritt: Sie haben geheiratet! Alle Infos zu Sias zweiter Hochzeit bekommst du hier.

Anzeige

Eigentlich hatte sich Sia nach der Trennung von Erik Anders Lang geschworen, für den Rest ihres Lebens Single zu bleiben. Mit Dan Bernard hat die Musikerin nach dem Ehe-Aus aber wohl endlich den Richtigen gefunden. Rund anderthalb Jahre nach ihrem Liebes-Outing haben sich Sia und Dan nun in einer romantischen Zeremonie in Portofino das Jawort gegeben!

Sia heiratet ihren Dan Bernard in Italien

"Page Six" liegen nun zahlreiche Paparazzifotos von der Hochzeit am vergangenen Sonntag im italienischen Portofino vor. Offenbar haben Sia und Dan Bernard für ihren großen Tag keine Kosten und Mühen gescheut und eine echte Traumhochzeit organisiert. Auf den Bildern ist zu sehen, wie die beiden unter einem Bogen aus pastellfarbenen Blumen die Ringe tauschen und sich küssen. Bei der Trauung trug die "Chandelier"-Darstellerin ein spitzenbesticktes, rosafarbenes Meerjungfrauenkleid mit langen Ärmeln. Ihren Look rundete sie mit einem rosafarbenen Spitzenschleier ab. Dan hingegen setzte auf ein schlichteres Outfit: Er entschied sich für einen hellblauen Anzug mit Fliege.

Übrigens: Die Hochzeitslocation scheint bei den Stars und Sternchen ziemlich beliebt zu sein! Auch Kourtney Kardashian und Travis Barker gaben sich im vergangenen Jahr dort das Jawort.

Anzeige

Anzeige

Sia hält ihr Liebesleben privat

Ihre Partnerschaft mit Dan Bernard hielt die Musikerin in den vergangenen Jahren weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Dementsprechend dürfte es auch keine große Überraschung sein, dass sie sich bisher noch nicht persönlich zu ihrer zweiten Hochzeit geäußert hat. Ihren Liebsten bekamen Sias Fans bisher nur einmal bei Instagram zu Gesicht. Im Oktober 2022 hatte sie einen Schnappschuss mit ihm gepostet, auf dem die beiden nebeneinanderstehen. Ob noch ein Statement zur Hochzeit folgt, bleibt abzuwarten.