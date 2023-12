Große Trauer um Andre Braugher: Die "Brooklyn Nine-Nine"-Stars weinen um Captain Holt

Er war einer der beliebtesten Charaktere aus der Serie "Brooklyn Nine-Nine": Nun ist Andre Braugher im Alter von 61 Jahren nach kurzer Krankheit verstorben. Auf Instagram und in den sozialen Medien zeigen seine Serienkollegen offen ihre Trauer.

Anzeige

"Ich trauere um das, was Captain Holt für Gina bedeutet hat"

"Brooklyn Nine-Nine"-Star Chelsea Peretti (45), die in der Serie die Rolle von Gina spielt, postete auf ihrem Instagram-Kanal ein Porträt von Braugher, das ihn in seiner Serien-Uniform auf dem fiktiven Polizeirevier zeigt. Dazu schreibt sie: "Ich liebe dich. Ich werde deine lieblichen Töne vermissen. Ich werde mich für immer glücklich schätzen, dass ich mit dir auf diese Reise gegangen bin. Einen Platz am Ring. Du warst so witzig und für mich der Inbegriff des Sprichworts 'Stille Wasser sind tief'. Ich werde unsere Gespräche immer in Ehren halten, bei denen ich oft in deiner Tür stand und dich am Gehen gehindert habe, sowie die tolle Möglichkeit, dein Kumpel zu sein. Ist es seltsam, dass ich auch um das trauere, was Captain Holt für Gina bedeutet hat? Ich habe wirklich gehofft und wusste, dass wir uns wiedersehen würden. Ich hasse es, dass das nicht stimmt."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Melissa Fumero (41), die in "Brooklyn Nine-Nine" die Rolle von Detective Amy Santiago spielt, drückt ihre Trauer ohne Worte aus. Sie postete in ihrer Instagram-Story unkommentiert ein Foto von Captain Holts leerem Schreibtisch. Das Foto stammt aus einem älteren Instagram-Beitrag, den sie im September 2021 mit den Worten "Nine-Nine Forever" gepostet hatte. Damals war die letzte Episode ausgestrahlt worden.

Kyra Sedgwick (58) spielt in "Brooklyn Nine-Nine" Madeline Wuntch, die Antagonistin zu Captain Raymond Holt. Die Schauspielerin trauert in ihrer Instagram-Story um ihren Serien-Langzeitrivalen. "Mein Herz ist gebrochen durch die Nachricht vom Tod des brillanten Andre Braugher. Ich sende Liebe an seine Familie und seine Freunde. Seine andere Hälfte in 'Brooklyn Nine-Nine' zu spielen, wird für immer eines meiner Karriere-Highlights bleiben."

Dirk Blocker (66), der in "Brooklyn Nine-Nine" Detective Michael Hitchcock verkörpert, postete auf Instagram ebenfalls ein Foto von Braugher als Captain Holt. "Er war äußerst intelligent, bemerkenswert freundlich, hilfsbereit, großzügig und verfügte über ein tiefes und außergewöhnliches Talent und hatte noch viel mehr zu bieten. Ich bin am Boden zerstört. Ich habe ihn geliebt. Die neun Jahre, in denen ich mit ihm zusammenarbeiten und in seiner Gegenwart sein durfte, waren ein wahrer Segen. Mein tief empfundenes Beileid gilt seiner Familie."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

"Du hast mir gezeigt, wie ein gut gelebtes Leben aussieht"

Terry Crew (55), der ebenfalls Mitglied des "Nine-Nine"-Polizeireviers ist, sendet via Instagram ebenfalls emotionale Worte an die Fans und die Familie seines verstorbenen Co-Stars. "Ich kann nicht glauben, dass du so schnell von uns gegangen bist. Ich fühle mich geehrt, dich gekannt zu haben, mit dir gelacht zu haben, mit dir gearbeitet zu haben und acht glorreiche Jahre damit verbracht zu haben, dein unersetzliches Talent zu beobachten. Es tut weh. Du hast uns viel zu früh verlassen. Du hast mir so viel beigebracht." Er sei dankbar für Braughers Weisheit, seine Ratschläge, seine Güte und Freundschaft. "Mein herzliches Beileid an deine Frau und deine Familie in dieser schweren Zeit. Du hast mir gezeigt, wie ein gut gelebtes Leben aussieht. Ruhe in Frieden, Andre. Ich liebe dich, Mann."

Hier kannst du "Brooklyn Nine-Nine" kostenlos auf Joyn ansehen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Andre Braugher hinterlässt seine Ehefrau und drei Söhne. Er heiratete 1991 seine Schauspielkollegin Ami Brabson. Mit ihr hat er drei Kinder, die 1992, 1996 und 2003 zur Welt kamen.

Braugher spielte in der Krimiserie "Homicide" zwischen 1993 und 1998 mit Frank Pembleton eine der Hauptrollen. Dafür erhielt er 1996 eine Emmy-Nominierung und gewann den Preis 1998. Einen weiteren Polizisten, Captain Raymond Holt, spielte er von 2013 bis 2021 in der Sitcom "Brooklyn Nine-Nine". Viermal war er für diese Rolle für den Emmy nominiert. Braugher bekam seinen zweiten Emmy zuvor bereits für seine Leistung in der Miniserie "Thief" aus dem Jahr 2006. Von 2008 bis 2011 wurde er für seine Performance in der Serie "Men of a Certain Age" gefeiert.