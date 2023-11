Die Welt trauert um "Friends"-Star Matthew Perry, der am vergangenen Wochenende verstarb. Mit einem bewegenden Instagram-Post nahm auch seine Kollegin Ione Skye (53) Abschied. Sie hatte eine besondere Beziehung zu Perry.

Die Nachricht vom tragischen Tod von Matthew Perry, der als Chandler Bing in der TV-Kultserie "Friends" zum Star wurde und Fans in aller Welt begeisterte, hat nicht nur Hollywood erschüttert. Viele Freunde und Kollegen meldeten sich mit Kondolenz-Nachrichten, nachdem Perry am Samstag leblos in seiner Wohnung gefunden wurde - nach Berichten von Rettungskräften in seinem Whirlpool.

Mit einem Instagram-Post verabschiedet sich auch Schauspielkollegin Ione Skye von Perry. Sie teilte ein gemeinsames Foto aus den Anfangstagen beider Karrieren sowie zwei Screenshots, die den letzten Chat der beiden dokumentiert. Sie chatteten kurz vor Perrys Tod.

Ione Skye über Matthew Perry: "Ich bin sehr traurig"

"Mein letzter Austausch vor einer Woche. Ich bin sehr traurig. Ich habe den Typen geliebt." Mit diesen Worten nimmt Ione Skye Abschied von Matthew Perry. Das erste Bild ihres Posts zeigt sie mit Perry im Jahr 1988. Damals lernten sich die beiden Jungschauspieler am Set des Films "Jimmy Reardon" kennen. Darin spielte Skye ihre dritte Filmrolle, für Matthew Perry bedeutete die Rolle als Fred Roberts an der Seite von Hauptdarsteller River Phoenix sein Kino-Debüt.

Skye und Perry freundeten sich damals an und verfolgten auch nach der gemeinamen Arbeit den Karriereweg des jeweils anderen. Das wird auch dem Chatverlauf deutlich, den Skye zu Ehren ihres Freundes und Kollegen mit zwei Screenshots dokumentiert. Der Kontakt ging wohl von Perry aus, der sich beim Meditieren wegen eines dabei abgespielten Liedes an seine alte Weggefährtin erinnerte.

Wegen Peter Gabriel: Matthew Perry erinnerte sich an Ione Skye

"Hallo! Ich hoffe, alles ist gut", schrieb Perry. "Ich war am Meditieren (ich meditiere jetzt) und 'In Your Eyes' fing an zu spielen. Und ich dachte sofort daran, wie schön du bist." Perry bezog sich dabei auf einen Song von Peter Gabriel. "In Your Eyes" hatte eine besondere Bedeutung in der Romanze "Teen Lover" (1989). Darin spielt Skye die weibliche Hauptrolle als Freundin von Hauptdarsteller John Cusack. "In Your Eyes" lief, als die beiden Verliebten erstmals miteinander schliefen.

"Oh, das ist lieb", antwortete Skye und Perry fuhr fort: "Ich hoffe, du bist gesund und glücklich." Skye antwortete "Ja, beides. Schön, von dir zu hören. Ich habe nur schöne Erinnerungen an dich." Auf Skyes Post reagierten viele Fans mit mitfühlenden Kommentaren, darunter auch ihre Schauspielkolleginnen Tatum O'Neal, Patricia Arquette und Meredith Salenger. Letztere hatte mit Skye und Perry ebenfalls in "Jimmy Reardon" mitgespielt und war für ihre Rolle sogar für den "Young Artist Award" nominiert worden.