Große Trauer um Stars, die 2022 verstorben sind: Fans weinen um die Queen und Co.

Pelé (23.10.1940 bis 29.12.2022)

Der brasilianische Fußballstar Pelé gilt als einer der besten Spieler in der Fußballgeschichte. Im Alter von 82 Jahren verstarb die Sportikone im Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo. Pelé litt an einer schweren Krebserkrankung und starb letztendlich an dessen Folgen. Im Netz trauerten hunderttausende Fans um den dreifachen Fußball-Weltmeister.