Große Typveränderung: Leni Klum begeistert Fans mit neuer Haarfarbe

Im vergangenen Jahr sorgte Leni Klum für eine große Überraschung bei ihren Fans, als sie sich ihre hellblonden Haare plötzlich brünett färben ließ. Mittlerweile hat sich die Tochter von Heidi Klum aber offenbar an ihrer dunklen Mähne sattgesehen. Leni war jetzt erneut beim Friseur und präsentiert bei Instagram nun ihren neuen Look.

Leni Klum zeigt bei Instagram ihre neue Haarfarbe

Auf Instagram ließ Leni Klum ihre Fangemeinde jetzt mit einem Video an ihrem Friseurbesuch teilhaben. Direkt zu Beginn des Clips verkündete sie glücklich: "Heute werde ich wieder blond!" Leni sei bereits ihr ganzes Leben lang blond gewesen, bis sie sich im vergangenen Jahr zu der radikalen Typveränderung entschied und ihre Haare braun färben ließ. Jetzt wolle sie endlich wieder "etwas heller" werden. "Vielleicht lassen wir den Ansatz etwas dunkler, aber lassen es sehr hell rund um das Gesicht", schlug die Friseurin Natty Jackson daraufhin vor. Nachdem Leni Klum ihr Go gab, ging es auch schon los.

Nach der Blondierung der Spitzen, einer Tönung und einer Haarmaske wurden Leni Klum die Haare geschnitten und gestylt. Die Friseurin riet ihr zu einem Look mit Curtain Bangs und obwohl die 19-Jährige zunächst etwas skeptisch war, willigte sie ein. "Das letzte Mal, als ich Bangs hatte, war ich sechs oder sieben, also bin ich nervös", gab Leni ehrlich zu.

Kurz darauf präsentierte sie in dem Clip auch schon ihre neue Frisur: Einen dunkelblonden Long Bob mit trendigen Curtain Bangs. Leni selbst war mit dem Ergebnis mehr als zufrieden:

Ich liebe das und will meine Haare immer so haben! Leni Klum, , 2023

Und weiter: "Ich bin sehr glücklich, dass wir uns entschlossen haben, das zu machen und ich keinen Rückzieher bei den Bangs gemacht habe." Auch ihre Friseurin war von dem Ergebnis total begeistert: "Du bist so eine Blondine, ich liebe es", schwärmte Natty Jackson.

So reagieren die Fans auf Lenis Typveränderung

Viele Fans waren vom neuen Look der ehemaligen "Germany's Next Topmodel"-Gastjurorin hin und weg und drückten ihre Begeisterung in den Kommentaren aus. "Ich finde die Farbe und Frisur sehr schön" und "Sehr schön geworden. Gefällt mir deutlich besser als vorher", schrieben zwei Follower:innen. Viele Nutzer:innen finden, dass sie ihrer Mutter Heidi Klum nun noch ähnlicher sieht. "Das sieht super aus, du bist genauso hübsch wie deine Mama" und "Genau wie deine Mutter... ihr seid beide einfach so schön", schwärmten etwa zwei Fans.

Bei anderen User:innen kam die Haarveränderung der 19-Jährigen jedoch nicht ganz so gut an. "Oh, deine braunen Haare waren so wunderschön und haben dir so gut gestanden!" und "Ich fand es dunkel besser, aber das darf allen egal sein", notierten zwei weitere Nutzer:innen. Egal ob brünett oder blond, wir finden: Leni Klum steht einfach alles!