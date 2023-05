Große Veränderung bei Sylvie Meis: So reagieren die Fans auf ihre neue Frisur

Das Wichtigste in Kürze Sylvie Meis gewährt bei Instagram regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben.

Sylvie Meis bleibt ihrer Frisur schon seit Jahren treu: Sie probiert zwar immer wieder neue Haarstylings aus, ihre goldblonden Locken gelten aber schon lange als ihr Markenzeichen. Nun wagte die TV-Moderatorin aber eine ungewohnt auffällige Typveränderung. Bei Instagram präsentiert sie jetzt stolz das Ergebnis.

Sylvie Meis zeigt ihre neue Frisur bei Instagram

Vor wenigen Tagen stattete Sylvie Meis dem bekannten Friseur Florian Ferino einen Besuch ab. Auf ihrem Instagram-Kanal präsentiert sie danach ihren neuen Look. Statt ihrer goldblonden Mähne trägt die 45-Jährige nun platinblonde Haare. Auf dem Foto hat sie außerdem ungewohnt dunkles Make-up aufgelegt. Ihren Beitrag betitelt die TV-Moderatorin ganz passend mit dem Wort: "Platinblond." Ihr Posting garniert Sylvie zudem mit einem Diamanten- und einem weißen Herz-Emoji.

So reagieren die Fans auf Sylvie Meis' Look

Für ihren neuen Look bekommt Sylvie Meis in den Kommentaren zahlreiche Komplimente. "Die Haare stehen dir mega", "Oh mein Gott, ich liebe diesen Look so sehr an dir" und "Du siehst so hübsch aus", schwärmen etwa drei User:innen.

Andere Follower:innen können sich mit Sylvies neuem Look aber nicht so ganz anfreunden. Eine Nutzerin findet sogar, dass die 45-Jährige mit ihrer neuen Frisur Khloé Kardashian ähnelt. Die Reality-TV-Bekanntheit ist eigentlich brünett, ließ ihre Haare im Herbst 2021 aber platinblond färben. "Die Haare... steht ihr leider nicht" und "Neeein. Nicht dieses verzweifelte Katzenberger-Blond. Bitte bleib elegant", schreiben zwei weitere Fans.

Bereits einen Tag später zeigt sich die gebürtige Niederländerin aber wieder mit ihrem üblichen Signature-Look. Auf Instagram veröffentlicht sie ein Foto, das sie auf Mallorca zeigt. Auf dem Bild trägt Sylvie Meis wieder ihre goldblonde Lockenmähne und strahlt dabei glücklich in die Kamera. Nach ihrem Ehe-Aus scheint es der blonden Schönheit also gutzugehen. Die Auszeit auf der spanischen Urlaubsinsel genießt sie offenbar sehr.

Sylvie Meis ist wieder Single

Erst Ende Februar hatten Sylvie Meis und ihr Mann Niclas Castello nach zweieinhalb Jahren Ehe ihr Liebes-Aus bekannt gegeben. "Schweren Herzens teilen wir mit, dass wir gemeinsam entschieden haben, uns zu trennen. Wir blicken auf sehr schöne Zeiten zurück, müssen aber anerkennen, dass unsere Lebenssituationen für eine gemeinsame Zukunft zu verschieden sind", bestätigten sie die Trennung gegenüber "Bild".

Nach dem Liebes-Aus flog Sylvie Meis in den Urlaub und schien sich ganz auf sich allein zu fokussieren. Kein Wunder also, dass sie nach der Trennung nun erst einmal Single bleiben will. Im Interview mit "Gala" erzählte die TV-Moderatorin im April: "Ich spüre den Frühling auch in mir, aber für mehr habe ich gerade keinen Kopf." Und weiter:

Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich erst mal ganz alleine hier mit Jazzmusik sinnlich sein will. Ganz mit mir alleine! Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal so fühle, aber ist wirklich so. Sylvie Meis, , 2023

Ihr Sohn Damian, der aus ihrer damaligen Ehe mit Rafael van der Vaart hervorging und seit drei Jahren bei seinem Vater in Dänemark lebt, fehlt Sylvie Meis in dieser schwierigen Zeit aber sehr. "Ich vermisse ihn immer sehr. Natürlich vor allem auch in besonderen Momenten", gab sie vor wenigen Tagen gegenüber "Gala" zu. Dass der Promispross nicht jeden Muttertag und Geburtstag mit ihr verbringen könne, stimme die Moderatorin manchmal traurig. "Da kommen dann ab und zu auch jetzt immer noch die Tränen", zeigte sich Sylvie Meis ganz emotional.