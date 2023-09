Großer Marvel-Tag bei ProSieben: Diese Filme laufen diesen Sonntag

Das Wichtigste in Kürze Vom frühen Morgen bis spät in die Nacht werden ausschließlich Blockbuster ausgestrahlt.

Erfahre hier welche Marvel Filme am Sonntag, 17.09.2023, bei ProSieben laufen werden.

Anzeige

Kommenden Sonntag, den 17. September, ist es soweit. ProSieben läutet den Superhero Sunday ein. Von 8 Uhr morgens bis weit in die Nacht könnt ihr einen Blockbuster nach dem anderen sehen.

Sendezeiten der Marvel-Filme auf ProSieben am Sonntag

08:10 Uhr: "Ant-Man & the Wasp"

10:20 Uhr: "Black Panther"

12:50 Uhr: "Thor: The Dark Kingdom"

15:00 Uhr: "Guardians of the Galaxy"

17:05 Uhr: "Guardians of the Galaxy Vol. 2"

20:15 Uhr: "Black Widow"

23:00 Uhr: "The Return of the First Avenger"

Anzeige

Anzeige

Marvel Filme am Sonntag im ProSieben-Livestream auf Joyn streamen

Auf Joyn könnt ihr im Livestream von ProSieben die Filme kostenlos live anschauen. Lediglich ein Account ist notwendig, um in den Stream zu gelangen.

Anzeige

Sonntag ist Marvel-Tag auf ProSieben

Um 8.10 Uhr startet das Programm mit "Ant-Man & The Wasp" aus dem Jahr 2018. Danach wird der erste Teil des Films "Black Panther" gezeigt, der 2018 insbesondere in den USA einen enormen Erfolg feierte und bereits im Vorverkauf für Furore sorgte. In den Vereinigten Staaten belegt "Black Panther" immer noch den vierten Platz unter den finanziell erfolgreichsten Filmen aller Zeiten.

Ab Mittag wird der Film "Thor: The Dark Kingdom" aus dem Jahr 2013 gezeigt, gefolgt von den ersten beiden Teilen der "Guardians Of The Galaxy"-Reihe aus den Jahren 2014 und 2017. Obwohl diese Filme in Bezug auf ihre Einnahmen nicht ganz in der Spitzenklasse mitspielen können, verzeichnen sie immer noch beeindruckende Ergebnisse im dreistelligen Millionenbereich (zwischen 600 und knapp 900 Millionen US-Dollar) im Vergleich zu anderen Marvel-Filmen.

Darüber hinaus hat sich "Guardians Of The Galaxy" kürzlich mit dem dritten Film endgültig als eine etablierte und eigenständige Marke in der Marvel-Welt etabliert. Insbesondere der erste Teil aus dem Jahr 2014 wird heute noch als einer der besten Filme angesehen, die bisher im Marvel-Universum auf die Leinwand gebracht wurden.

Die Marvel-Filme in der richtigen Reihenfolge.

20:15 Uhr: "Black Widow" auf ProSieben

In der Hauptsendezeit um 20:15 Uhr präsentiert ProSieben den Film "Black Widow" aus dem Jahr 2021, in dem Scarlett Johansson die Hauptrolle spielt. Johansson erlangte ihre Berühmtheit vor allem durch ihre Rolle als Black Widow in den "Avengers"-Filmen. Für Disney und Marvel war es daher im Jahr 2021 längst überfällig, dass die Schwarze Witwe endlich ihren eigenen Soloauftritt bekam. Zum krönenden Abschluss ab 23 Uhr wird der Film "The Return Of The First Avenger" gezeigt.

Anzeige

Anzeige