"Haben getrennte Konten und Schlafzimmer": Max Suhr über die Beziehung mit Claudia Obert

Claudia Obert und Max Suhr machten im Juli 2022 ihre Beziehung öffentlich. Seit ihrem Pärchen-Outing sorgen der Webdesigner und die Reality-TV-Ikone mit ihrer Liebe regelmäßig für Schlagzeilen. In einem Podcast packt Max jetzt aus und gibt einige Details über die gemeinsame Beziehung preis.

Max Suhr: So läuft seine offene Beziehung mit Claudia Obert

Im Podcast "Die Aristokraten" plaudert Max Suhr mit Dimitri Tsvetkov (auch bekannt unter seinem Künstlernamen Wadik Junge) und dessen Kumpel Ibo über seine Liebe zu Claudia Obert. Dass er mit der Unternehmerin eine offene Beziehung führt, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Doch wie kann man sich die Beziehung der beiden vorstellen? "Heißt das, dass du offenen Zugang zu ihrem Konto hast?", fragt Dimitri den 25-Jährigen ganz direkt. Darauf hat Max eine klare Antwort:

Wir haben getrennte Konten, aber auch getrennte Schlafzimmer. Max Suhr, , 2023

Das s die beiden nicht gemeinsam in einem Bett schlafen, kann Dimitri gut nachvollziehen. "Ganz ehrlich, wenn man jeden Tag zusammen in einem Bett schläft, geht man einander auf den Sack!", findet der Entertainer.

Das liebt Claudia Obert an ihrem Max Suhr

Doch warum sind Claudia Obert und ihr Max eigentlich so glücklich zusammen? In der Podcastfolge verrät der Unternehmer, welche Eigenschaften die 62-Jährige besonders an ihm schätzt. Die beiden haben nicht nur denselben Humor und sind auf einer Wellenlänge, auch optisch gefalle Max seiner Claudia sehr. "Die Schönheit liebt sie auch", gibt er preis und fügt schmunzelnd hinzu: "Und weil ich so ein guter Liebhaber bin."

Der Altersunterschied von 37 Jahren, der die beiden voneinander trennt, scheint keinen einen Einfluss auf die Beziehung zu haben. So gebe es kaum etwas, was Claudia an ihrem Liebsten stört. "Nur dass ich rauche", gibt Max in dem Interview zu.