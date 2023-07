Haben Hailey Bieber und Selena Gomez wirklich Streit? Jetzt äußert sie sich zu den Gerüchten

Das Wichtigste in Kürze Seit Jahren wird behauptet, Selena Gomez und Hailey Bieber würden sich hassen.

Jetzt räumt Hailey Bieber mit den Gerüchten auf – und bezieht ganz klar Stellung zu dem Thema.

Anzeige

Es ist ein nicht enden wollendes Drama: Immer wieder behaupten Fans im Netz, Hailey Bieber wolle gegen Selena Gomez schießen und andersrum. Alles wegen Justin! Das Gerücht, dass sich die beiden Frauen bis heute hassen, ist vor allem bei TikTok und Instagram ein Riesen-Thema. Jetzt platzt Hailey der Kragen! In einem Podcast spricht sie Klartext.

Hassen sich Selena Gomez und Hailey Bieber wirklich?

Selena Gomez und Justin Bieber waren eine Zeit lang DAS Promi-Traumpaar. Viele Fans sind noch immer nicht über das Liebes-Aus hinweg und stellen sich sogar vor, wie die gemeinsamen Kinder des Ex-Paares aussehen würden. Die endgültige Trennung liegt allerdings schon Jahre zurück und Justin Bieber ist mittlerweile glücklich mit Model Hailey Bieber verheiratet. Eingefleischte Fans behaupten seitdem steif und fest, zwischen den beiden Frauen herrsche bitterer Krieg!

Beide streiten die Gerüchte immer wieder ab, posten im Oktober 2022 sogar gemeinsame Fotos, um sie ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Doch es klappt nicht – die Gerüchte hören einfach nicht auf.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Täglich tauchen neue Theorien über eine angebliche Feindschaft auf, Videos dazu werden millionenfach geklickt. Hailey Bieber hat genug davon – und bezieht in einem neuen Interview klar Stellung dazu.

Anzeige

Anzeige

Hailey Bieber regt sich im Podcast über Gerüchte auf

Im Podcast "The Circuit with Emily Chang" sagt Hailey, wie schlimm sie "den abscheulichen, ekelhaften Hass, der aus völlig erfundenen, verdrehten und aufrechterhaltenen Narrativen entstehen kann", findet.

"Das kann wirklich gefährlich sein" Hailey Bieber , 2023 in einem Podcast

Auch Selena bezieht Stellung zum Thema

In den Sozialen Netzwerken liest man immer wieder Kommentare wie "Team Hailey" oder "Team Selena" – in Hailey Biebers Augen absoluter Schwachsinn. "Ich mag diese ganze Idee von 'Team dieser Person' und 'Team jener Person' nicht; darum geht es mir einfach nicht. Ich möchte die Menschen zusammenbringen", so Hailey.

Auch Selena Gomez äußerte sich vor Kurzem zu der Sache – und betonte, dass sie Hetze um zwei Frauen "niemals unterstützen oder dulden" würde. "Wenn du dich daran beteiligst, bist du Teil einer Kultur, von der ich nichts wissen will. Bitte sei nett oder sag nichts“.