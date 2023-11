Haben sich Channing Tatum und Zoë Kravitz etwa verlobt? Die Gerüchteküche brodelt!

Ein auffälliger Ring prangte bei einer Halloween-Party am Finger von Zoë Kravitz. Tatsächlich berichten nun US-amerikanische Medien, dass sie und ihr Partner, der Hollywoodstar Channing Tatum, seit Kurzem verlobt seien.

Heißes Gerücht aus Hollywood: Das Schauspielerpärchen Zoë Kravitz (34) und Channing Tatum (43) soll sich verlobt haben. Beide haben bereits eine Ehe hinter sich.

Mit großem Ring bei Halloween-Party

Mehrere Quellen sollen dem "People"-Magazin bestätigt haben, dass die Verlobung "kürzlich" erfolgt sei. Zuvor hatte es bereits ein auffälliges Indiz gegeben: Am Wochenende besuchte das Paar die Halloween-Party von Kendall Jenner (27). Dabei glitzerte am Finger von Kravitz ein großer Ring. Auch mit ihrer Verkleidung sorgten die beiden für Aufsehen: Sie kam als Rosemary Woodhouse aus dem Horrorfilm "Rosemary's Baby", er als Baby.

Seit gut zwei Jahren sind die "Big Little Lies"-Darstellerin und der "Magic Mike"-Star inzwischen liiert. Dass sie nun womöglich den nächsten Schritt gewagt haben, kommt aber durchaus überraschend. Denn erst Anfang des Jahres gestand Channing Tatum in einem ausführlichen Interview mit "Vanity Fair": "Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder heiraten werde." Denn er hat bereits eine gescheiterte Ehe hinter sich, der Trennungsprozess war schwierig. Tatum war von 2009 bis 2019 mit Schauspielerin Jenna Dewan (42) verheiratet, mit der er auch Tochter Evely (10) hat. Auch seine jetzige Partnerin hat bereits Ehe-Erfahrung: Zoë Kravitz war von 2019 bis 2021 mit Schauspieler Karl Glusman (35) verheiratet.

Channing Tatum punktete mit seiner Fürsorge

Die beiden Stars lernten sich während des Casting-Prozesses für Kravitz' Regiedebüt "Pussy Island" kennen. Am Set soll er sie sehr umsorgt haben: "Ob es darum ging, mir Tee zu kochen oder mir einen Drink einzuschenken oder jemanden in Form zu bringen oder was auch immer - er war wirklich mein Beschützer und es war wirklich wunderbar und süß", sagte sie im Interview mit "GQ" im vergangenen Jahr. "Ich denke, wenn man so etwas gemeinsam schaffen kann, ist das ein guter Test. Und wir sind noch stärker daraus hervorgegangen."

Tatum sei "einfach ein wunderbarer Mensch". Sie fügte noch hinzu: "Er bringt mich zum Lachen und wir beide lieben Kunst wirklich und reden über Kunst und die Erforschung, warum wir tun, was wir tun", erklärte Kravitz. "Wir lieben es, einen Film anzusehen, ihn aufzuschlüsseln, darüber zu reden und uns gegenseitig herauszufordern."