"Habt Kondome dabei!" Heidi Klum möchte noch keine Oma werden

Heidi Klum (51) ist berühmt, erfolgreich, unkompliziert, humorvoll, offen. Und sie liebt ihre Familie. Die dürfe, so sagte sie jetzt in einem Interview, auch gerne noch größer werden. Allerdings nicht sofort: Sie will noch nicht Oma werden.

Im Exklusiv-Interview mit "The Times" verriet Heidi Klum gerade, dass sie einst, als sie 16 Jahre alt war, etwas von einem Astrologen prophezeit bekam: "Millionen von Menschen werden später auf das hören, was du zu sagen hast." Im Moment würde es der GNTM-Chefin wohl reichen, wenn zwei auf sie hören würden - ihre Söhne nämlich. Denen hat sie den dringenden Rat gegeben: "Habt immer Kondome dabei."

Denn Heidi Klum liebt zwar ihre große Familie, aber sie würde ganz gerne noch nicht Oma werden.

Heidi Klums Familienplanung: Große Familie ja, aber bitte nicht sofort

Im Interview gab Heidi ihre Vision von sich selbst mit 80 Jahren preis: "Ich möchte irgendwo einen Minirock tragen - Eileiterlänge - und eine schöne Zeit mit meinem Mann, meinen Kindern und Enkelkindern verbringen." Die Großfamilie ist also vorgesehen - allerdings jetzt noch nicht.

Heidi Klum ist dafür bekannt, dass sie offen über alles spricht. Das tut sie auch mit ihren fünf Kindern. Die waren von klein auf nichts anderes gewohnt, als ihre Mutter im Fernsehen, auf Titelblättern großer Magazine (es waren über 150), auf Anzeigentafeln oder Postern, auf Laufstegen und auf Paparazzi-Fotos zu sehen. Leni (20), Henry (19), Johan (17) und Lou (15) bekommen auch mit, dass über ihre Mutter (und ihren 16 Jahre jüngeren Mann Tom Kaulitz) nicht immer nur positiv geredet wird. Heidi im Interview: "Sie kennen nichts anderes, von Anfang an. Sie wissen über so ziemlich alles, was da draußen ist, Bescheid, und wir reden viel."

Heidi Klum: "Ich möchte nicht verklemmt sein"

Heidi sagte schon früher in Interviews, dass sie mit ihren Kindern offen umgehe und sich nicht verstelle. "Früher war ich ihnen wegen meiner Outfits megapeinlich", sagte sie einmal, "mittlerweile gehen sie an meinen Schrank und leihen sich welche". Auch in Sachen Aufklärung gibt es deshalb daheim klare Worte, nichts Aufgesetztes. Heidi: "Ich für meinen Teil möchte nicht verklemmt sein. Zu meinen Jungs sage ich: Sei nett, hab Kondome dabei, mach mich noch nicht zur Großmutter."

Heidi, das wird auch in dem "Times"-Interview deutlich, steht immer unter Strom. Gerade erst war wieder ihre legendäre Halloween-Party, bei der sie mit Tom als E.T.-Pärchen auftrat. Es ist anzunehmen, dass sie bereits an der Idee für nächstes Jahr grübelt. "Das beginnt eigentlich schon am ersten Tag nach dem Halloween-Ball."

Wenn es nach ihr geht, würde sie auch 2025 gerne noch nicht in Großmutter-Verkleidung gehen müssen ...

